Directorul ICI București, la Romania Digital Communications and Media Forum: Provocarea este să construim reguli care protejează fără să blocheze inovația

Adrian-Victor Vevera, directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, a participat în calitate de speaker la panelul „Artificial Intelligence and network infrastructure: pipes, power, policy and trust”, organizat în cadrul Romania Digital Communications and Media Forum 2026, potrivit unui comunicat.

Evenimentul are loc în perioada 25–26 mai 2026, la Palatul Parlamentului din București, fiind găzduit de ANCOM și organizat de International Institute of Communications – IIC. Forumul reunește reprezentanți ai autorităților de reglementare, decidenți publici, experți din industrie și reprezentanți ai mediului academic, într-un cadru de dialog dedicat viitorului comunicațiilor digitale, al infrastructurilor critice și al serviciilor media.

În intervenția sa, Adrian-Victor Vevera a subliniat importanța unei abordări echilibrate între reglementare, inovație și competitivitate, mai ales în contextul ecosistemelor AI aflate în plină dezvoltare. Directorul general al ICI București a vorbit despre rolul infrastructurilor critice în susținerea noii economii digitale și despre nevoia unor instrumente de supraveghere care să ofere încredere, fără a bloca dezvoltarea tehnologică.

„Inteligența artificială nu mai poate fi discutată separat de infrastructura care o susține. Avem nevoie de rețele robuste, de capacități de calcul performante, de politici publice coerente și de un cadru de încredere între stat, industrie și utilizatori. Provocarea reală este să construim reguli care protejează, dar care lasă loc inovației”, a declarat Adrian-Victor Vevera, director general al ICI București. P

Panelul a fost moderat de Horia Cucu, conferențiar universitar și cercetător în domeniul inteligenței artificiale la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București. Alături de Adrian-Victor Vevera, la discuție au participat Ola Bergström, Director Government and Policy Advocacy, Ericsson, Cezara Panait, Head of Government Affairs & Public Policy RO, BG, MD, Google, Sabin Totorean, Senior Country Officer, Nokia, și Iuliana Chilea, director general al Organismului Național de Standardizare – ASRO.

Agenda Romania Digital Communications and Media Forum 2026 include teme precum conectivitatea universală, rețelele digitale de generație nouă, comunicațiile prin satelit și rețelele non-terestre, reziliența infrastructurilor digitale, securitatea cibernetică, guvernanța datelor, serviciile digitale și transformarea sectorului media.