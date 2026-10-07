Directorul ICI București și ambasadorul Vietnamului au discutat despre cooperarea în cercetare și utilizarea inteligenței artificiale în serviciile publice

ROMÂNIA
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
de citit in1 min.
© ICI București

Posibilitățile de colaborare în cercetare și tehnologie, inclusiv utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică, s-au aflat pe agenda vizitei ambasadorului Republicii Socialiste Vietnam în România, Le Vinh Thang, la ICI București, potrivit unei informări a institutului.

Discuțiile au urmărit identificarea unor oportunități de cooperare între echipe de cercetători din România și Vietnam, inclusiv prin participarea la programe care să faciliteze colaborarea directă. Printre domeniile abordate s-au numărat tehnologia informației și comunicațiilor, blockchain, inteligența artificială, industria auto și tehnologiile cu dublă utilizare, civilă și militară.

Directorul general al ICI București, dr. ing. Adrian-Victor Vevera, a prezentat experiența institutului în utilizarea inteligenței artificiale în serviciile publice și rolul RO AI Factory în dezvoltarea și testarea unor soluții bazate pe această tehnologie.

În acest context, participanții au analizat modul în care AI poate contribui la eficientizarea serviciilor publice și la îmbunătățirea interacțiunii dintre instituții și cetățeni. A fost discutată și posibilitatea valorificării experienței ambelor părți în utilizarea inteligenței artificiale în administrație.

Întâlnirea continuă dialogul dintre ICI București și partenerii vietnamezi, inițiat inclusiv cu ocazia vizitei premierului vietnamez Pham Minh Chinh la sediul institutului.

Cu acel prilej, ICI București și un institut vietnamez de profil au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru cooperare în domeniul tehnologiilor noi și emergente. Vizita ambasadorului a adus pe agendă noi posibilități de dezvoltare a acestei colaborări în cercetare și tehnologie.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Directoarea FMI îndeamnă țările puternic îndatorate să reducă cheltuielile, semnalând o revenire la austeritate, pe fondul creșterii datoriei publice globale, care ar putea depăși 100% din PIB înainte de 2030
Directoarea FMI îndeamnă țările puternic îndatorate să reducă cheltuielile, semnalând o revenire la austeritate, pe fondul creșterii datoriei publice globale, care ar putea depăși 100% din PIB înainte de 2030
Articolul următor
Luca Niculescu, înainte de consultările cu partidele parlamentare: Ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează
Luca Niculescu, înainte de consultările cu partidele parlamentare: Ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează
Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Articole Populare