Directorul ICI București și ambasadorul Vietnamului au discutat despre cooperarea în cercetare și utilizarea inteligenței artificiale în serviciile publice

Posibilitățile de colaborare în cercetare și tehnologie, inclusiv utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică, s-au aflat pe agenda vizitei ambasadorului Republicii Socialiste Vietnam în România, Le Vinh Thang, la ICI București, potrivit unei informări a institutului.

Discuțiile au urmărit identificarea unor oportunități de cooperare între echipe de cercetători din România și Vietnam, inclusiv prin participarea la programe care să faciliteze colaborarea directă. Printre domeniile abordate s-au numărat tehnologia informației și comunicațiilor, blockchain, inteligența artificială, industria auto și tehnologiile cu dublă utilizare, civilă și militară.

Directorul general al ICI București, dr. ing. Adrian-Victor Vevera, a prezentat experiența institutului în utilizarea inteligenței artificiale în serviciile publice și rolul RO AI Factory în dezvoltarea și testarea unor soluții bazate pe această tehnologie.

În acest context, participanții au analizat modul în care AI poate contribui la eficientizarea serviciilor publice și la îmbunătățirea interacțiunii dintre instituții și cetățeni. A fost discutată și posibilitatea valorificării experienței ambelor părți în utilizarea inteligenței artificiale în administrație.

Întâlnirea continuă dialogul dintre ICI București și partenerii vietnamezi, inițiat inclusiv cu ocazia vizitei premierului vietnamez Pham Minh Chinh la sediul institutului.

Cu acel prilej, ICI București și un institut vietnamez de profil au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru cooperare în domeniul tehnologiilor noi și emergente. Vizita ambasadorului a adus pe agendă noi posibilități de dezvoltare a acestei colaborări în cercetare și tehnologie.