Directorul ICI, la Bucharest Leaders’ Summit – United for a Better World: „România are astăzi, prin RO AI Factory, un proiect important pentru dezvoltarea ecosistemului național de inteligență artificială”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București, a participat la deschiderea oficială a celei de-a 37-a ediții a proiectului național „Împreună protejăm România: Bucharest Leaders’ Summit – United for a Better World”, eveniment organizat de Grupul de Presă MediaUno, în parteneriat cu Institutul Național de Statistică, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Asociația MediaUno, potrivit unui comunicat de presă.

Summit-ul se desfășoară în perioada 4 mai – 4 iunie 2026 și reunește peste 20 de conferințe tematice dedicate unor domenii esențiale pentru dezvoltarea României, precum securitate, sănătate, energie, educație, cercetare și inovare, dezvoltare durabilă, digitalizare și securitate cibernetică.

Deschiderea oficială a avut loc la Palatul Victoria, în prezența unor reprezentanți ai administrației publice, mediului academic, sectorului economic și ai instituțiilor strategice. ICI București a fost reprezentat de dr. ing. Adrian-Victor Vevera, Director general, care a subliniat importanța înțelegerii și utilizării responsabile a tehnologiei în contextul actual.

În intervenția sa, directorul general al ICI București a vorbit despre rolul inteligenței artificiale în societate, despre oportunitățile create de RO AI Factory, prima fabrică de inteligență artificială din România, precum și despre intenția de a deschide ecosistemul AI către mediul public, privat, academic și de cercetare.

„Tema «Împreună protejăm România» ne amintește că tehnologia trebuie înțeleasă și folosită responsabil, în beneficiul oamenilor. România are astăzi, prin RO AI Factory, un proiect important pentru dezvoltarea ecosistemului național de inteligență artificială, deschis către mediul public, privat, academic și de cercetare. Inteligența artificială este atât o oportunitate, cât și o provocare: ea trebuie să sprijine eficiența și capacitatea de analiză, fără a înlocui responsabilitatea deciziei umane”, a declarat Adrian-Victor Vevera.

Totodată, acesta a atras atenția asupra riscurilor asociate noilor tehnologii, de la securitate cibernetică și manipularea datelor, până la fenomenul deepfake și utilizarea inteligenței artificiale în contexte de securitate.

„Datele au devenit o resursă strategică, iar protejarea lor este esențială. Pentru a proteja România, trebuie să înțelegem tehnologia, să fim pregătiți să o folosim corect și să construim, cu ajutorul ei, punți între oameni și instituții”, a completat directorul general al ICI București.

În cadrul programului summit-ului, ICI București va găzdui, pe 14 mai 2026, conferința tematică „Digitalizare și securitate cibernetică”, dedicată rolului tehnologiilor digitale în consolidarea rezilienței instituționale, economice și sociale.