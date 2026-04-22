Directorul ICI, la DeepTech Romania Forum găzduit de președintele Nicușor Dan: Contribuim la consolidarea unui ecosistem de inovare prin RO AI Factory

ICI București a participat marți la DeepTech Romania Forum 2026, eveniment desfășurat la Palatul Cotroceni, dedicat consolidării dialogului dintre instituțiile publice, mediul de cercetare, companiile inovatoare și actorii relevanți din domeniul tehnologiilor emergente, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Organizat de Techcelerator și ROTSA, forumul a reunit reprezentanți ai administrației publice, ai ecosistemului de inovare și ai sectorului tehnologic, într-un cadru de dezbatere axat pe susținerea tehnologiilor deep tech și dual-use, accelerarea transferului tehnologic și definirea unor direcții strategice pentru creșterea competitivității economice și consolidarea rezilienței naționale.

Un moment important al evenimentului l-a reprezentat participarea președintelui Nicușor Dan, care a susținut discursul principal în secțiunea dedicată perspectivei prezidențiale asupra direcțiilor de dezvoltare pentru anul 2026. În cadrul forumului, ICI București a contribuit la dialogul privind valorificarea potențialului tehnologiilor cu aplicabilitate duală, precum și la discuțiile referitoare la dezvoltarea unui ecosistem național de inovare capabil să sprijine transformarea digitală, cercetarea aplicată și cooperarea dintre sectorul public și mediul privat.

„Dual-use înseamnă astăzi mai mult decât securitate și apărare, înseamnă aplicații concrete, de la zona medicală și management până la cercetare și digitalizare. România are un potențial important în acest domeniu, iar ICI București contribuie activ la consolidarea unui ecosistem de inovare, inclusiv prin proiectul RO AI Factory, care va oferi țării noastre propria infrastructură de inteligență artificială, deschisă instituțiilor publice, mediului academic, cercetării și sectorului privat”, a declarat Adrian Victor Vevera, Director General al ICI București.

DeepTech Romania Forum 2026 confirmă importanța construirii unui dialog constant între sectorul public, mediul de cercetare și companiile inovatoare, într-un moment în care tehnologiile deep tech și dual-use devin tot mai relevante pentru viitorul economic și strategic al României.