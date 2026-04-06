Directorul ICI, mesaj către viitorii profesioniști: Competențele în inteligență artificială devin esențiale. O investiție bună este un curs în care să înțelegeți ce puteți face cu AI

Robert Lupițu
Într-o piață a muncii în continuă schimbare, competențele în inteligență artificială devin esențiale, a transmis Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, subliniind că cea mai importantă investiție este înțelegerea modului în care AI poate fi folosit concret în educație, carieră și activitatea profesională de zi cu zi.

„O investiție bună este un curs în care să înțelegeți ce puteți face cu AI”, a declarat Adrian-Victor Vevera, într-un mesaj către studenți și viitori profesioniști, subliniind că accentul trebuie pus pe utilizarea practică a tehnologiei, nu doar pe înțelegerea mecanismelor tehnice.

Directorul ICI avertizează că impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii va fi major în următorii ani.

„Fără AI nu o să mai putem să fim la fel de competitivi și la fel de productivi”, a spus acesta, în contextul transformărilor accelerate estimate până în 2030.

În acest cadru, ICI București este implicat activ în dezvoltarea competențelor digitale și a lansat proiectul RO AI Factory, o infrastructă națională dedicată serviciilor de inteligență artificială, pe fondul unei adoptări tot mai rapide a acestor tehnologii în economia românească.

Articolul precedent
"Birocratizarea și politizarea iau locul specialistului". Apelul președintei CMR: Este momentul să lăsăm specialistul de sănătate publică să reformeze sistemul de sănătate
Articolul următor
Macron ar putea efectua o vizită în România la începutul lunii mai, la invitația lui Nicușor Dan (surse)
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

