Directorul Leviatan Design: Ridicarea capabilităților militare ale României, în parteneriat cu NATO și cu SUA, este esențială în contextul economic românesc

Ridicarea capabilităților militare ale României, în parteneriat cu NATO și cu Statele Unite ale Americii, este esențială în contextul economic românesc, a declarat, sâmbătă, Cătălin Podaru, directorul general al companiilor Leviatan Design și Ubitech Construcții, companii românești cu rol de proiectare și realizare infrastructură pentru proiecte NATO.

“România este de mai mulți ani pe un drum de ridicare a capabilităților militare. Capabilitățile militare crescute, inclusiv achiziția și înzestrarea cu diferite echipamente, sunt interdependente cu realizarea infrastructurii militare. Ce înseamnă asta? Înseamnă toate clădirile, facilitățile, instalațiile necesare ca aceste echipamente performante să fie aduse și operaționalizate în țară. Din această perspectivă, aș vrea să menționez că, din perspectivă economică investițiile în această zonă specific militară au un impact pozitiv care vine din următorul aspect. Nu poți avea o economie, nu poți să te gândești la investiții și planuri de afaceri dacă te temi pentru securitate, pentru predictibilitate și încrederea într-o stare de pace continuă. Din această perspectivă, ridicarea capabilităților, în parteneriat cu NATO și cu partenerul american, mi se pare esențială în contextul economic românesc“, a afirmat Podaru, în cadrul unei intervenții susținute la Black Sea and Balkans Security Forum, eveniment organizat de think tank-ul New Strategy Center și sprijinit de Leviatan Design și Ubitech Construcții.

Panelul „Security and Prosperity. Future Infrastructure for a Safer Region” a dezbătut importanța dezvoltării infrastructurii și a rolului său în asigurarea securității și prosperității regiunii. Moderat de Antonia Colibășanu, analist în cadrul Geopolitcal Futures, s-au alăturat panelului ca speakeri Ionel Scrioșteanu, Secretar de stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Gordon ”Skip” Davis, fost Adjunct al Secretarului General NATO, Divizia de Investiții în Apărare, ambasadorul Mihnea Motoc, Șef Adjunct, Centrul European de Strategie Politică din cadrul Comisiei Europene și fost ministru al Apărării Naționale, General-locotenent (rez) Ben Hodges, CEPA – SUA, Generalul (rez.) Gheorghe Savu, Director, Damen Naval România și Cătălin Podaru, Director General, Leviatan, România.

“Mai departe, tot din perspectiva ridicării capabilităților militare, aș vrea să menționez rolul multiplu al capabilităților și al infrastructurii. În pandemie s-a văzut cel mai clar, dar și în tot ce a însemnat acțiuni umanitare, partea de inundații-incendii. Armata, prin capabilitățile ei care nu sunt direct în scopul de luptă, a arătat că este un element de încredere care a intervenit de fiecare dată. Pentru acest rol dual de intervenție, de la poduri până la partea de operaționalizare logistică a aducerii vaccinului și diseminării lui, Armata a avut un rol important (…) Încrederea în acest mod de acțiune este esențială pentru un cadru economic de dezvoltare și inovare pe viitor”, a mai precizat Podaru.

Reprezentantul celor două companii a vorbit și despre importanța specializării zonei de business pentru a livra aceste angajamente de infrastructură necesare operaționalizării capabilităților.

“Dintr-o perspectivă mai pragmatică, realizarea acestor investiții, că vorbim de baze de F-16, baze de antrenament, poligoane sau instituții de învățământ și de pregătire, vine cu cerințe și infuzie de tehnologie foarte mare. De exemplu, manualul de operare a unui F-16 are o serie de specificații multiple care trebuie transferate în clădirile și instalațiile pentru operare și mentenanță. Realizarea acestor facilități presupune, pentru zona de business, proiectare, construcție și mentenanță, dezvoltarea rapidă a unor capabilități și competențe de nivel înalt. (…) Companiile românești au oportunitatea să vină în realizarea acestor infrastructuri și să își ridice nivelul de competență. Din acest nivel de competență derivă nevoia pregătirii specialiștilor”, a adăugat el.

Recent, Leviatan Design și Ubitech Construcții au câștigat licitația, ca parte a unui consorțiu de firme, proiectul de realizare a infrastructurii în zona operațională a bazei aeriene de la Câmpia Turzii.

Cea de-a cincea ediție a Black Sea and Balkans Security Forum, organizată de New Strategy Center (NSC), cu sprijinul Diviziei de Diplomație Publică a NATO, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe, a avut loc în zilele de 3 și 4 septembrie în București.