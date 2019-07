Directorul Serviciilor Naţionale de Informaţii ale SUA, înlocuit de Donald Trump cu John Ratcliffe, un republican ”apărător ferm” al președintelui american

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat duminică seară că intenţionează să îl nominalizeze pe John Ratcliffe pentru postul de director al Comunităţii serviciilor de informaţii americane, înlocuindu-l astfel de Dan Coats, care a decis să demisioneze, informează CNN, potrivit Digi24.

„Sunt încântat să anunţ că foarte respectatul congresman John Ratcliffe, din Texas, va fi nominalizat de mine pentru a fi director al Comunităţii agenţiilor de informaţii. Fost procuror, John va conduce şi va inspira măreţie pentru ţara pe care o iubeşte. Dan Coats, actualul director, se va retrage din funcţie pe 15 august. Aş vrea să îi mulţumesc lui Dan pentru activitatea sa extraordinară în slujba ţării. Directorul interimar va fi anunţat în scurt timp”, a anunțat Donald Trump duminică seară pe Twitter.

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019