DISB 2026. Alexandru Petrescu: ASF investește 20 milioane de euro în transformare digitală pentru monitorizarea piețelor

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a participat la Digital Innovation Summit, organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București.

În intervenția sa, președintele ASF a subliniat că transformarea digitală schimbă în mod profund modul în care funcționează piețele financiare și infrastructurile economice. Dezvoltarea inteligenței artificiale, a algoritmilor de analiză a datelor și a tehnologiilor emergente generează oportunități importante pentru eficiența sistemului financiar, dar aduce în același timp și noi tipuri de vulnerabilități care trebuie înțelese și gestionate.

Alexandru Petrescu a evidențiat faptul că, într-un ecosistem financiar tot mai digitalizat, supravegherea piețelor trebuie să devină tot mai anticipativă și să utilizeze instrumente tehnologice avansate pentru identificarea riscurilor emergente și a tiparelor suspecte de tranzacționare.

Președintele ASF a amintit că Autoritatea derulează un amplu proiect de transformare digitală, finanțat din fonduri europene, în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro, care vizează dezvoltarea unei infrastructuri tehnologice moderne pentru monitorizarea piețelor, analiza predictivă a riscurilor și îmbunătățirea interacțiunii cu cetățenii și participanții la piață.

În acest context, Alexandru Petrescu a spus că stabilitatea financiară în secolul XXI depinde tot mai mult de capacitatea instituțiilor de a înțelege și de a anticipa dinamica unor piețe care devin, în fiecare zi, mai inteligente.

