DISB 2026. Alexandru Rafila pledează pentru integrarea noilor tehnologii în serviciile de sănătate: Noua Platformă Integrată a Asigurărilor de Sănătate va permite accesul la dosarul electronic al pacientului și la servicii medicale în spațiul european

Digitalizarea accelerată a unităților și serviciilor medicale, utilizarea inteligenței artificiale și noile tehnologii sunt componente care trebuie integrate în serviciile de sănătate actuale, a transmis, astăzi, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, prof. univ. dr. Alexandru Rafila.

Prin modernizarea serviciilor de sănătate, pacientul și medicul curant vor putea accesa, în deplină siguranță, informațiile medicale, rezultatele investigațiilor de laborator sau imagistice.

„În acest moment, ne dorim realizarea cât mai rapidă a noii Platforme Integrate a Asigurărilor de Sănătate, proiect finanțat prin PNRR, care va permite accesul la dosarul electronic al pacientului și va contribui la îmbunătățirea asistenței medicale, dar și la o planificare mai bună a serviciilor și resurselor alocate”, a afirmat Alexandru Rafila, în cadrul celei de-a 9-a ediții a Digital Innovation Summit Bucharest, un eveniment multisectorial de prestigiu care are loc zilele acestea la București.

„Totodată, cu ajutorul platformei vom reuși integrarea datelor medicale ale pacienților, care vor putea fi utilizate în siguranță și în spațiul european. Va rezulta un acces mai facil la servicii medicale, prin folosirea unitară a informațiilor din sistemul de sănătate”, a adăugat el.

În plus, inteligența artificială este un generator de noi terapii, inovații tehnologice și produse farmaceutice, care vor conduce la dezvoltarea unor tratamente capabile să vindece sau să trateze mai eficient diverse maladii.

