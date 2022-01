DiscoverEU: 2.343 de tineri din România vor călători gratuit în Europa, utilizând mijloace de transport sustenabile

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunță că Uniunea Europeană prin Team Europe va distribui 700 de milioane de doze în țările lumii care nu au acces la vaccinuri sigure.

„Uniunea Europeană este cel mai mare donator de vaccinuri COVID-19 sigure și eficiente până în prezent. În calitate de Team Europe, am depășit obiectivul nostru de distribuire a vaccinurilor în 2021. Am promis să împărțim 250 de milioane de doze cu țările cu venituri mici și mijlocii până la sfârșitul anului 2021. Și, de fapt, am partajat 380 de milioane de doze, în principal prin COVAX. Mai mult de 255 de milioane dintre aceste doze au fost deja livrate țărilor beneficiare”, a transmis Ursula von der Leyen.

The EU is the biggest donor of #COVID19 vaccines.

We have exceeded our vaccine-sharing target in 2021, with 380 million doses shared.

And we will do more. #TeamEurope has promised to share 700 million doses by mid-2022.

We are on track. pic.twitter.com/Tpz1zxcI61

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2022