DiscoverEU oferă 40.000 de permise de călătorie gratuite pentru tinerii de 18 ani. Cum te poți înscrie

Alexandra Loy
© European Union, 2018/ Source: EC - Audiovisual Service

Comisia Europeană a deschis marți înscrierile pentru o nouă rundă a programului DiscoverEU, prin care mii de tineri de 18 ani pot călători gratuit cu trenul în Europa. Apelul este deschis până la 22 aprilie 2026, ora 12:00 CET, în perspectiva lansării Săptămânii Europene a Tineretului 2026.

Un total de 40.000 de permise de călătorie sunt disponibile în această rundă. Câștigătorii vor putea călători timp de până la 30 de zile, în perioada 1 iulie 2026 – 30 septembrie 2027. Sunt eligibili tinerii născuți între 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008, care trebuie să completeze un quiz cu cinci întrebări despre Uniunea Europeană și o întrebare suplimentară pe Portalul European pentru Tineret. Permisele vor fi acordate în funcție de punctajul obținut, până la epuizarea locurilor disponibile.

Apelul este deschis atât tinerilor din statele membre ale Uniunii Europene, cât și celor din țările asociate programului Erasmus+, inclusiv Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.

Participanții își pot organiza propriul itinerar sau se pot inspira din traseele tematice propuse, precum ruta culturală DiscoverEU, care include destinații axate pe arhitectură, muzică, arte vizuale, teatru, modă și design.

Pe lângă permisul de călătorie, tinerii vor primi un card de reduceri care oferă zeci de mii de discounturi la transport public, activități culturale, cazare, alimentație, sport și alte servicii din țările eligibile. De asemenea, aceștia vor avea acces la sesiuni de informare înainte de plecare și la evenimente DiscoverEU Meet-ups, unde pot întâlni alți participanți și pot afla mai multe despre Uniunea Europeană.

Programul include măsuri suplimentare pentru tinerii cu dizabilități, afecțiuni medicale sau provenind din medii socio-economice defavorizate. Acestea pot include posibilitatea de a călători însoțiți sau acces la finanțare suplimentară prin componenta DiscoverEU Inclusion Action.

Deși DiscoverEU încurajează călătoriile sustenabile cu trenul, sunt prevăzute aranjamente speciale pentru tinerii din insule, regiuni ultraperiferice, teritorii de peste mări sau zone izolate.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

