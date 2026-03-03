Discuție telefonică între Jean-Noel Barrot și Wang Yi în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Franța afirmă că va colabora cu China pentru dezescaladarea conflictului din Iran

Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a avut luni o discuție telefonică cu omologul său chinez Wang Yi pentru a discuta despre situația din Iran, în urma convorbirii cei doi oficiali convenind să lucreze la dezamorsarea tensiunilor, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului francez de Externe, informează Reuters.

Oficialul francez a reamintit „responsabilitatea regimului iranian în escaladarea actuală, după ce acesta a lovit în mod nejustificat mai multe țări din regiune”, tactică de „haos și teroare” care vine în urma refuzului de a respecta rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU privind programul său nuclear, activitățile balistice, sprijinul acordat grupărilor armate nestatale și implicarea cu bună-credință în negocierile multilaterale privind programul nuclear.

Ministrul francez de Externe a amintit și de încălcările repetate ale drepturilor omului comise de regim în luna ianuarie, pe parcursul represiunii sângeroase a manifestațiilor.

Ministrul francez a reiterat că Franța nu a fost implicată în acțiunile întreprinse de Statele Unite și Israel și că nu a avut cunoștințe prealabile despre acestea. Țările „trebuie să acorde prioritate instituțiilor internaționale pentru soluționarea disputelor și, acolo unde este necesar, utilizarea forței”, a adăugat el.

Cei doi miniștri au convenit să mențină dialogul deschis pe această temă.

Iranul a lansat o serie de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor țări din Golf, afirmând că țintește bazele americane, după ce a fost lovit de atacuri cu rachete americane și israeliene începând de sâmbătă.

După ce un contraatac iranian a lovit o bază navală franceză din regiune, președintele Emmanuel Macron a declarat că Franța „își va consolida poziția militară și sprijinul defensiv pentru a fi alături de statele cu care are tratate de apărare și pentru a-și adapta postura la evoluțiile din ultimele ore”.

Franța, alături de Germania și Marea Britanie, a condamnat atacurile Iranului asupra țărilor din regiune. Parisul, Berlinul și Londra au anunțat că vor apăra interesele acestora și ale aliaților, facilitând, dacă va fi necesar, „măsuri defensive, necesare și proporționale pentru a neutraliza la sursă capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone”.