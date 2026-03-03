Discuție telefonică între Jean-Noel Barrot și Wang Yi în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Franța afirmă că va colabora cu China pentru dezescaladarea conflictului din Iran

CHINAINTERNAȚIONAL
Teodora Ion
Author: Teodora Ion
de citit in1 min.
© Jean-Noël Barrot/ Facebook

Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a avut luni o discuție telefonică cu omologul său chinez Wang Yi pentru a discuta despre situația din Iran, în urma convorbirii cei doi oficiali convenind să lucreze la dezamorsarea tensiunilor, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului francez de Externe, informează Reuters.

Oficialul francez a reamintit „responsabilitatea regimului iranian în escaladarea actuală, după ce acesta a lovit în mod nejustificat mai multe țări din regiune”, tactică de „haos și teroare” care vine în urma refuzului de a respecta rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU privind programul său nuclear, activitățile balistice, sprijinul acordat grupărilor armate nestatale și implicarea cu bună-credință în negocierile multilaterale privind programul nuclear.

Ministrul francez de Externe a amintit și de încălcările repetate ale drepturilor omului comise de regim în luna ianuarie, pe parcursul represiunii sângeroase a manifestațiilor.

Ministrul francez a reiterat că Franța nu a fost implicată în acțiunile întreprinse de Statele Unite și Israel și că nu a avut cunoștințe prealabile despre acestea. Țările „trebuie să acorde prioritate instituțiilor internaționale pentru soluționarea disputelor și, acolo unde este necesar, utilizarea forței”, a adăugat el.

Cei doi miniștri au convenit să mențină dialogul deschis pe această temă.

Iranul a lansat o serie de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor țări din Golf, afirmând că țintește bazele americane, după ce a fost lovit de atacuri cu rachete americane și israeliene începând de sâmbătă.

După ce un contraatac iranian a lovit o bază navală franceză din regiune, președintele Emmanuel Macron a declarat că Franța „își va consolida poziția militară și sprijinul defensiv pentru a fi alături de statele cu care are tratate de apărare și pentru a-și adapta postura la evoluțiile din ultimele ore”

Franța, alături de Germania și Marea Britanie, a condamnat atacurile Iranului asupra țărilor din regiune. Parisul, Berlinul și Londra au anunțat că vor apăra interesele acestora și ale aliaților, facilitând, dacă va fi necesar, „măsuri defensive, necesare și proporționale pentru a neutraliza la sursă capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone”.

Top 5 în această săptămână

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Postări Conexe

Articolul precedent
Sikorski și Oana Țoiu, consultări politice la Varșovia axate pe securitate și fonduri UE, cu ocazia Zilei Solidarității româno-polone
Sikorski și Oana Țoiu, consultări politice la Varșovia axate pe securitate și fonduri UE, cu ocazia Zilei Solidarității româno-polone
Articolul următor
Declarație comună Macron-Merz: Franța și Germania au creat un grup de coordonare pentru descurajare nucleară în Europa
Declarație comună Macron-Merz: Franța și Germania au creat un grup de coordonare pentru descurajare nucleară în Europa
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare