Discuțiile între SUA și Rusia pentru un acord de pace în Ucraina, „foarte utile și constructive”, dar încheiate fără un compromis

Rusia și SUA nu au înregistrat progrese în direcția unui acord de pace pentru Ucraina în cadrul discuțiilor purtate marți, a declarat consilierul principal al lui Vladimir Putin, la câteva ore după ce președintele rus a amenințat că Rusia este pregătită pentru război cu Europa, relatează CNN și The Guardian.

Întâlnirea de la Kremlin, la care au participat emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, a încheiat o săptămână de diplomație accelerată în încercarea administrației americane de a opri războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit lui Ushakov, discuțiile au fost „foarte utile, constructive și extrem de substanțiale”, însă „nu s-a ajuns la niciun compromis”.

El a spus că „unele dintre propunerile americane par mai mult sau mai puțin acceptabile, deși trebuie discutate”, în timp ce altele „nu ni se potrivesc”. „Munca va continua”, a adăugat el.

Tonul prudent al părților a contrastat cu declarațiile dure ale lui Putin făcute chiar înainte de discuții. Liderul rus a acuzat statele europene că „sunt de partea războiului” și că „cererile europene privind încheierea războiului nu sunt acceptabile pentru Rusia”.

„Europa împiedică administrația americană să obțină pacea în Ucraina”, a insistat Putin, reiterând acuzația că UE ar încerca să saboteze negocierile.

El a adăugat și un avertisment: „Rusia nu intenționează să lupte cu Europa, dar dacă Europa începe, suntem pregătiți chiar acum.”

Putin nu a precizat la ce cereri europene se referă. Totodată, Ushakov a mai declarat că o eventuală întâlnire directă între Trump și Putin „va depinde de progresul pe care îl vom putea obține”.

După întâlnirea de la Kremlin, secretarul de stat Marco Rubio a declarat că s-au înregistrat „anumite progrese” privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

„Am încercat – și cred că am făcut câteva progrese – să înțelegem cu ce ar putea trăi ucrainenii, astfel încât să primească garanții de securitate pentru viitor”, a spus Rubio la Fox News.

El a adăugat că SUA speră ca un eventual compromis să permită Ucrainei „nu doar să își reconstruiască economia, ci să prospere ca țară”.

Witkoff, aflat la a șasea vizită la Moscova în acest an, urma să îi prezinte lui Putin o versiune actualizată a planului de pace american, un proiect elaborat inclusiv cu aportul unui oficial rus de rang înalt și modificat ulterior pentru a răspunde obiecțiilor Ucrainei.

Înaintea întâlnirii, SUA erau „foarte optimiste” în privința obținerii unui acord pentru încheierea războiului de trei ani și jumătate, potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Kremlinul insistă, însă, ca Ucraina să renunțe la aspirația de aderare la NATO și să cedeze teritorii din Donbas, cereri pe care Kievul le respinge ca fiind inacceptabile. De altfel, un oficial NATO a declarat că Moscova nu dă semne ca ar accepta „concesii semnificative” și urmărește în continuare „slăbirea cât mai mult posibil a capacităților militare ale Ucrainei”.

Întâlnirea dintre Putin și negociatorii SUA a avut loc după discuțiile de duminică din Miami dintre oficiali americani și o delegație ucraineană — discuții pe care secretarul de stat Marco Rubio le-a descris drept „foarte productive”, deși a subliniat că mai este nevoie de muncă.

Înaintea reuniunii de la Kremlin, Witkoff și Kushner au fost văzuți plimbându-se prin Piața Roșie alături de reprezentantul Kremlinului Kirill Dmitriev, potrivit imaginilor difuzate de agenția TASS. Cei doi au luat prânzul cu Dmitriev la un restaurant cu stele Michelin, unde au servit caviar, prepeliță, carne de cerb și crab, a declarat directorul localului pentru ziarul Izvestia.