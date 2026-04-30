Discuțiile telefonice dintre Trump și Putin lasă fără răspuns numeroase întrebări, afirmă șefa diplomației UE

Discuțiile telefonice dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin lasă fără răspuns numeroase întrebări, a afirmat joi șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Kaja Kallas participă joi, în orașul eston Kuressaare, la o reuniune a miniștrilor de externe din țările nordice și baltice (NB8).

„Evident, când vedem aceste convorbiri între președintele Trump și președintele Putin, atunci întotdeauna, știți, există o mulțime de întrebări fără răspuns, ținând cont că Rusia laudă în mod deschis lupta eroică pe care Iranul o duce împotriva Americii”, a spus Kaja Kallas în fața presei.

Liderul de la Casa Albă a anunțat miercuri că a discutat cu Putin despre o posibilă încetare a focului în Ucraina.

Președintele american, Donald Trump, a declarat că Vladimir Putin s-a oferit să ajute prin transferarea în Rusia a uraniului iranian depozitat în subteran, însă a precizat că ar prefera ca liderul rus să fie „implicat în încheierea războiului din Ucraina”.

Trump a reiterat că, în opinia sa, un acord pentru încheierea conflictului din Ucraina este aproape. În ciuda declarațiilor repetate ale SUA în acest sens, cele două părți rămân departe de orice soluție durabilă.

Pe de altă parte, Uniunea Europeană a subliniat joi că prezența trupelor americane în Europa de Est este „în interesul” Statelor Unite. Trump a declarat că Pentagonul analizează posibilitatea reducerii contingentului militar american din Germania, unde sunt staționați în prezent aproape 40.000 de militari, la doar câteva zile după ce cancelarul german a criticat strategia Washingtonului în războiul din Iran.

Într-o postare pe rețelele sociale, liderul american a precizat că SUA „analizează și reevaluează” prezența militară din Germania, una dintre cele mai importante componente ale apărării europene în cadrul NATO.

„Desfășurarea trupelor americane în Europa servește în egală măsură intereselor SUA în cadrul acțiunii lor la scară mondială”, a afirmat Anitta Hipper, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene pentru afaceri externe.