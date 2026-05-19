Distinsă cu Ordinul European de Merit, Maia Sandu cere UE să răsplătească “meritul oamenilor din Moldova”: “Permiteți R. Moldova să înainteze pe drumul său european”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat marți, în Parlamentul European, cu ocazia decernării Ordinului European de Merit, că distincția aparține „oamenilor din Moldova”, pe care i-a elogiat pentru susținerea constantă a parcursului european al țării în pofida presiunilor și amenințărilor venite din partea Rusiei.

În discursul susținut la Strasbourg, în prezența președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Maia Sandu a afirmat că primirea Ordinului European de Merit reprezintă o onoare care trebuie atribuită cetățenilor Republicii Moldova.

„Vă mulțumesc pentru onoarea Ordinului European de Merit. A-l primi alături de lideri care au modelat acest continent — și în această instituție construită pe ideea că europenii sunt mai puternici împreună — este copleșitor”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului moldovean a subliniat însă că „dacă este să măsurăm meritul, atunci această distincție aparține oamenilor din Moldova. Ei sunt cei care au câștigat-o”.

Maia Sandu a trecut în revistă eforturile depuse de cetățenii Republicii Moldova în ultimele trei decenii pentru apropierea de Uniunea Europeană.

„Timp de trei decenii, moldovenii și-au construit viitorul european — depășind o tranziție economică dificilă, ieșind în stradă atunci când democrația a fost în pericol, opunându-se atunci când oligarhii au încercat să captureze statul — și au votat pentru Europa iar și iar, în pofida amenințărilor și șantajului rusesc. Acesta este meritul”, a spus ea.

Președinta Republicii Moldova a elogiat funcționarii publici care lucrează pentru alinierea instituțiilor la standardele europene, jurnaliștii care au contribuit la consolidarea presei libere, precum și experții și factorii de decizie implicați în reducerea dependenței energetice față de Rusia.

„Al factorilor de decizie și al inginerilor care au rupt dependența noastră energetică de Rusia și ne-au conectat la Europa în mai puțin de patru ani”, a afirmat Maia Sandu.

Ea a menționat și reorientarea economică a Republicii Moldova către piața europeană.

„Al companiilor care, în ultimul deceniu, au făcut o reorientare dramatică înspre Europa — astfel încât astăzi două treimi din comerțul nostru sunt cu Uniunea Europeană”, a declarat președinta.

Totodată, Maia Sandu a adus un omagiu judecătorilor, procurorilor și polițiștilor implicați în combaterea corupției și a rețelelor care încearcă să destabilizeze Republica Moldova.

„Al judecătorilor și procurorilor care aleg să fie curajoși. Al polițiștilor care destructurează rețelele ce destabilizează Republica Moldova și amenință țările vecine”, a spus ea.

Președinta Republicii Moldova a afirmat că toate aceste eforturi au loc în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al efectelor acestuia asupra țării sale.

„Facem toate acestea în timp ce trăim alături de războiul brutal al Rusiei — în timp ce rachetele și dronele Kremlinului ne violează spațiul aerian, ne poluează apele și ne afectează infrastructura energetică. Moldovenii nu cedează. Acesta este meritul”, a declarat Maia Sandu.

În finalul discursului, ea a făcut apel către instituțiile europene și statele membre să susțină continuarea parcursului european al Republicii Moldova.

„Așadar, apelul meu către dumneavoastră, către instituțiile UE și statele membre, este simplu: răsplătiți acest merit. Permiteți Republicii Moldova să înainteze pe drumul său european”, a transmis Maia Sandu.