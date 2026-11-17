Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, care co-prezidează reuniunea Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei (UDCG), a menționat că întâlnirea are loc „într-un moment critic pentru războiul din Ucraina”, într-un context pe care l-a descris drept „un an teribil pentru Vladimir Putin”, informează The Guardian.

„Numărul victimelor ruse se situează la niveluri intolerabil de ridicate, ca urmare directă a războiului său ilegal și inutil. Costurile economice suportate de economia sa și de propriul popor au fost catastrofale. Iar toate aceste vieți pierdute și toate aceste costuri economice nu aduc aproape niciun beneficiu. Linia frontului nu se mișcă, iar Ucraina continuă să dea dovadă de o reziliență, un curaj și o ingeniozitate extraordinare”, a precizat Streeting.

Făcând referire la revitalizarea discuțiilor de pace, ministrul britanic al Apărării a menționat că „suntem cu toții implicați în încercarea de a negocia pacea și de a pune capăt acestui conflict, în condiții care să fie acceptabile pentru Ucraina. Nu se poate lua nicio decizie privind Ucraina fără Ucraina.”

Referindu-se la atacurile asupra podului Kerci, care leagă Rusia de Crimeea anexată ilegal, oficialul britanic a transmis că „am asistat la un alt exemplu al ingeniozității ucrainene și al hotărârii absolute a Ucrainei de a se apăra împotriva agresiunii ruse. Suntem alături de Ucraina în acest demers.”

Distrugerea parțială a podului Kerci, care leagă Rusia de Crimeea, de către Ucraina a fost rezultatul unei operațiuni planificate cu atenție, în care au fost utilizate arme ucrainene, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, a menționat Politico Europe.

Zelenski a descris atacul asupra podului ca fiind un răspuns la atacurile rusești împotriva podurilor ucrainene, care au început în urmă cu o lună.

Guvernatorul Crimeii, numit de Rusia, Serghei Aksenov, a confirmat atacul, precizând că podul a fost închis până la noi ordine, dar nu a oferit detalii cu privire la pagubele produse.

Rusia a lansat o campanie de bombardamente împotriva podurilor ucrainene pe 1 octombrie, blocând logistica și provocând probleme majore în transportul public.

Ucraina a declarat că atacul său asupra podului Kerci, în valoare de 3,7 miliarde de dolari, face parte din răspunsul său la campania rusă. Podul rutier și feroviar reprezintă o linie de aprovizionare esențială pentru cei 2,5 milioane de oameni care locuiesc în Peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, precum și pentru forțele ruse staționate acolo.

Porțiunea rutieră s-a prăbușit, iar amploarea pagubelor suferite de podul feroviar paralel este incertă, deși Ministerul Transporturilor din Rusia a declarat marți că traficul limitat va fi reluat pe o singură linie feroviară.

Fără pod, Rusia va trebui să se bazeze pe feriboturi și pe transportul terestru prin Ucraina ocupată — ambele rute fiind expuse atacurilor din partea Kievului.