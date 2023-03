Dmitro Kuleba și Roberta Metsola au abordat într-o discuție telefonică ”demersurile în vederea creării unui tribunal special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei”

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a încurajat Parlamentul European într-o discuție telefonică cu președinta acestei instituții, Roberta Metsola, ”să-și mențină rolul vital în combaterea impunității” pentru crimele comise în războiul ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei.

”În urma rezoluției Parlamentului European, ne-am coordonat demersurile în vederea creării unui tribunal special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei”, a detaliat oficialul ucrainean într-un mesaj publicat pe Twitter.

In my call with @EP_President @RobertaMetsola , I encouraged the European Parliament to keep up its vital role in tackling impunity. Following the relevant @Europarl_EN resolution, we coordinated steps toward creating a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine.

Acesta a anunțat pe aceeași rețea de socializare că ”astăzi (n.r. marți) și mâine (n.r. miercuri), Ucraina reunește coaliția de 33 de state care lucrează pentru crearea unui tribunal special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. Tribunalul este esențial pentru a asigura tragerea la răspundere pentru crima inițială care a dus la atrocitățile rusești ulterioare”.

Today & tomorrow in Strasbourg, Ukraine is gathering the coalition of 33 states working to create a Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. The tribunal is critical to ensure accountability for the initial crime that led to all subsequent Russian atrocities.

De altfel, președinta Parlamentului European a avut o întâlnire cu procurorul general al Ucrainei, Andri Kostin, pentru a conveni asupra eforturilor viitoare și pentru ”a-i trage la răspundere” pe cei vinovați pentru ”fiecare crimă comisă”.

We will not rest until Ukraine achieves justice.

Following our meeting in Lviv earlier this month, Ukraine’s Prosecutor General @AndriyKostinUa and I today met at @Europarl_EN and agreed on further coordinated efforts.

To ensure accountability for every crime committed. pic.twitter.com/8FrKpFHKtI

— Roberta Metsola (@EP_President) March 22, 2023