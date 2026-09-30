DNSC aplică prima sancțiune contravențională unei instituții publice pentru nerespectarea obligației de notificare în domeniul securității cibernetice

ROMÂNIA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© European Union, 2021/ Source: EC - Audiovisual Service

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis, la 29 septembrie 2026, o decizie de sancționare a unei persoane juridice, organ de specialitate al administrației publice centrale, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de legislația privind securitatea cibernetică.

Potrivit comunicatului oficial, entitatea sancționată este inclusă în sectorul 10 – Administrație publică, prevăzut în Anexa nr. 1 la OUG nr. 155/2024.

Sancțiunea a fost aplicată deoarece entitatea nu a respectat termenul legal pentru notificare, prevăzut de OUG nr. 155/2024. Nerespectarea acestei obligații este considerată contravenție și poate fi sancționată potrivit legii.

Pentru această contravenție, DNSC a aplicat o amendă în cuantum de 50.000 de lei.

Respectarea obligațiilor de notificare prevăzute de cadrul legislativ în domeniul securității cibernetice contribuie la identificarea și gestionarea în timp util a incidentelor, precum și la consolidarea nivelului de reziliență cibernetică a entităților vizate de OUG nr. 155/2024.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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