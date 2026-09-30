DNSC aplică prima sancțiune contravențională unei instituții publice pentru nerespectarea obligației de notificare în domeniul securității cibernetice

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis, la 29 septembrie 2026, o decizie de sancționare a unei persoane juridice, organ de specialitate al administrației publice centrale, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de legislația privind securitatea cibernetică.

Potrivit comunicatului oficial, entitatea sancționată este inclusă în sectorul 10 – Administrație publică, prevăzut în Anexa nr. 1 la OUG nr. 155/2024.

Sancțiunea a fost aplicată deoarece entitatea nu a respectat termenul legal pentru notificare, prevăzut de OUG nr. 155/2024. Nerespectarea acestei obligații este considerată contravenție și poate fi sancționată potrivit legii.

Pentru această contravenție, DNSC a aplicat o amendă în cuantum de 50.000 de lei.

Respectarea obligațiilor de notificare prevăzute de cadrul legislativ în domeniul securității cibernetice contribuie la identificarea și gestionarea în timp util a incidentelor, precum și la consolidarea nivelului de reziliență cibernetică a entităților vizate de OUG nr. 155/2024.