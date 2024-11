Doar o soluție bazată pe dreptul internațional va aduce pacea în Orientul Mijlociu, nu una militară, subliniază Josep Borrell: Vocea rațiunii trebuie să învingă vocea urii

Doar o soluție bazată pe dreptul internațional va aduce pacea în Orientul Mijlociu, nu una militară, a subliniat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, în cadrul unui discurs susținut la Universitatea din Iordania.

”Toate ființele umane au demnitate egală și nu există nimic mai stupid creat de umanitate decât antisemitismul, sau <<anti-orice>> care reprezintă apartenența la un grup uman – din cauza religiei, a culturii sau a considerațiilor etnice. Doar pe această bază putem face pace. Nu-i ascultați pe cei care pretind o victorie totală. Victoria nu este niciodată totală. Să vorbim despre incluziune. Să vorbim despre ridicarea podurilor, construirea de poduri în loc de ziduri. În ceea ce privește situația din Palestina, trebuie să lucrăm pentru o voce a păcii. Trebuie să ne ridicăm vocea împotriva mesajelor de ură, trebuie să ne ridicăm vocea împotriva minciunilor, împotriva caricaturilor, împotriva oamenilor care îl înfățișează pe celălalt ca pe un animal, care nu merită să trăiască”, a subliniat Josep Borrell într-unul dintre ultimele sale discursuri înainte de a-i preda ștafeta succesoarei sale Kaja Kallas.

Humbled to receive an Honorary Doctorate in International Relations from the University of Jordan.

We need more spaces like this university to build bridges of understanding in an increasingly polarized world. https://t.co/PqrA4Ht0rV

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 20, 2024