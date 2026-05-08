Dobânzile României au început să scadă semnificativ în ultimele zile, pe fondul reducerii tensiunilor din Iran, anunță Alexandru Nazare

Dobânzile României au început să scadă semnificativ în ultimele zile, pe fondul reducerii tensiunilor din Iran, a anunțat vineri ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.

„O veste bună, în contextul geopolitic actual, pe fondul semnalelor pozitive propagate la nivel internațional privind reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu: costurile de împrumut ale statului au început să scadă”, a scris Alexandru Nazare, într-o pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, randamentele titlurilor de stat pe termen lung au scăzut cu aproximativ 25-35 puncte de bază în doar 3 zile, iar obligațiunile pe 10 ani au coborât sub pragul de 7%, iar interesul investitorilor pentru titlurile de stat românești a crescut puternic.

„La ultima licitație de certificate de trezorerie pe 12 luni, România a atras 1,19 miliarde lei, mai mult decât dublul sumei planificate inițial. Este un semnal de creștere a încrederii investitorilor în capacitatea României de a-și menține stabilitatea financiară”, a adăugat Nazare.

De asemenea, ministrul interimar al finanțelor a precizat că randamentul mediu obținut de România a scăzut la 6,11%, cu aproximativ 0,20 puncte procentuale sub nivelul din aprilie, ceea ce înseamnă că statul se poate împrumuta acum la costuri mai mici decât în urmă cu doar câteva săptămâni.

„Aceste evoluții vin după o perioadă în care piețele au reacționat puternic la incertitudinile politice interne, ceea ce a dus temporar la creșterea costurilor de împrumut ale României până la aproximativ 7,3% pe termen lung. Pe fondul semnalelor pozitive din piețele internaționale privind reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, investitorii au revenit însă către activele din regiune”, a continuat Alexandru Nazare.

În același timp, potrivit acestuia, fundamentele economice interne transmit un semnal pozitiv, de asemenea: deficitul bugetar al României din primul trimestru al anului este, în termeni nominali, cu aproximativ 22,5 miliarde lei mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Acestea sunt motivele economice care au dus la scăderea dobânzilor în ultimele zile – şi nu suspendarea guvernului Ilie Bolojan, aşa cum interpretează greşit unele informări în spațiul public. România rămâne atent monitorizată de agențiile de rating. De aceea, este esențial să păstrăm traiectoria de consolidare economică și predictibilitatea fiscală, pentru ca tendința de reducere a costurilor de finanțare să continue. România nu se poate întoarce de unde a plecat”, a conchis ministrul interimar al finanțelor.



