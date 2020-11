“Doctrina Macron”. Președintele francez pledează pentru independența strategică a Europei față de SUA pentru ca UE să fie respectată de aliați

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a transmis luni un mesaj de felicitări președintelui ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din această țară, într-o victorie considerată crucială pentru parcursul pro-european al Chișinăului.

“Felicitări, Maia Sandu, pentru victoria în alegeri. Poporul Republicii Moldova au ales în mod clar o cale care prioritizează justiția, lupta reală împotriva corupției și o societate mai dreaptă. UE este pregătită să intensifice parteneriatul nostru strâns“, a scris Michel, pe Twitter.

Congratulations to @sandumaiamd on your election victory.

The people of Moldova 🇲🇩 have clearly chosen a course that prioritises justice, real fight against corruption and a more just society. #EU is ready to intensify our close partnership.

— Charles Michel (@eucopresident) November 16, 2020