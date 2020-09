”Doctrina Sinatra”: Făcând referire la melodia ”My Way”, Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell, consideră că Uniunea Europeană ar trebui să investească în ”suveranitatea sa strategică”, apărându-și valorile și propriile interese la nivel global

Pentru a evita să fie prinsă între Statele Unite și China, Uniunea Europeană trebuie să privească lumea din propriul său punct de vdere, apărându-și valorile și interesele, care nu de fiecare dată coincid cu cele ale Statelor Unite, a precizat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, în cadrul unui material de analiză intitulat ”Doctrina Sinatra. Cum ar trebui UE să gestioneze competiția SUA-China”, publicat într-un număr al Instituto Affari Internazionali din Italia.

”După cum am mai spus cu o altă ocazie, UE trebuie să facă lucrurile <<în felul său>> (n.r. its own way)”, a precizat șeful diplomației europene care a explicat că această formulă i-a determinat pe unii analiști să califice această abordare drept ”Doctrina Sinatra”, o referire la melodia ”My Way” a cântărețului american, Frank Sinatra. ”Nu mă deranjează acest lucru atâta vreme cât mesajul meu ajunge mai ușor la destinatar. Aș fi putut spune că este nevoie care Europa să își sporească autonomia strategică sau suveranitatea, dar posibil ca acestă exprimare să nu fi stârnit atât de mult interes”, a completat Borrell.

Potrivit Înaltului Reprezentant al UE, această doctrină ar trebui să fie axată pe doi piloni, și anume: continuarea cooperării cu Beijing în vederea gestionării provocărilor globale precum schimbările climatice, combaterea crizei COVID-19, conflictele regionale și dezvoltarea continentului african, consolidând în același timp suveranitatea strategică a UE prin protejarea sectoarelor energetice ale economiilor UE, un element esențial pentru asigurarea autonomiei europene și promovarea valorilor și intereselor UE la nivel internațional.

În viziunea lui Borrell, această poziționare nu reprezintă o raportare diferită la China, ci dezvoltarea relației înscrisă în limitele strategiei ”UE-China – O perspectivă strategică”, din luna martie a anului 2019, în cadrul căreia Republica Populară Chineză este clasificată drept ”un partener strategic cu care UE cooperează, precum și un competitor și rival sistemic. Să nu cădem în capcana de a vedea lucrurile doar în alb și negru: relația noastră cu China este și va fi, inevitabil, complicată deoarece este al doilea cel mai mare partener comercial, fiind, de fapt, un interlocutor necesar dacă dorim să găsim o rezolvare la problemele globale. În același timp este în mod inevitabil o competitor din punct de vedere tehnologic și economic. Problema privind relația noastră cu China rezidă și în diferențele sistemice”, a explicat șeful diplomației europene.

În contextul constatării emergenței unei ”lupte a narațiunilor” odată cu izbucnirea pandemiei de coronavirus, la care se adaugă și politica cotroversată ”de generozitate” a Chinei, denumită ulterior ”diplomația măștilor”, Borrell consideră că strategia Uniunii Europene ar trebui să fie bazată pe trei piloni: combaterea acțiunilor de dezinformare care vin dinspre China, respingerea intențiilor Beijingului de a alege doar ce dorește din multilateralism, fiind nevoie, în același timp, ”să ne asigurăm că Republica Populară Chineză respectă angajamentele astfel încât companiile europene să se bucure de acces reciproc la piețele sale și la programele de inovare și cercetare”.

”Independența față de doi competitori/ rivali nu implică faptul că ne aflăm la distanță egală față de ambii. Lunga noastră istorie și valori comune cu SUA arată că suntem mai apropiați de Washington decât de Beijing. Cooperare cu Statele Unite și cadrul NATO este crucială pentru apărarea europeană”, a explicat Borrell.

Cu toate acestea, subliniază Înaltul Reprezentant al UE, ”pentru a continua să adoptăm deciziile politice în mod independent, ca europeni, trebuie să investim în suveranitatea strategică”.

Referindu-se la sugestiile președintelui american, Donald Trump, de decuplare economică de China Borrell punctează că ”suntem prea interdependenți”. ”Coronavirusul va schimba procesul de globalizare, dar nu îl va opri. Cu toate că unele analize vorbesc despre un nou Război Rece, această abordare este una eronată, deoarece SUA și Uniunea Sovietică nu au fost niciodată atât de interconectate din punct de vedere economic cum sunt Statele Unite și China acum. După cum am subliniat în repetate rânduri, stabilitatea dolarului și, în consecință, a întregului sistem capitalist, este în mod paradoxal dependentă de Partidul Comunist Chinez – termenul folosit de secretarul de stat american, Mike Pompeo, pentru a se referi la China – având în vedere că Beijingul este al doilea cel mai mare deținător de titluri de trezorerie, după Japonia”, a semnalat Înaltul Reprezentant al UE.

În încheierea materialului său, Josep Borrell, s-a folosit de o altă referință muzicală pentru a descrie relațiile UE-China.

”Dacă dorim să utilizăm referințele muzicale pentru a descrie starea relațiilor UE-China, ar trebui probabil să ne întoarcem spre melodia legendară a lui Serge Gainsbourg, <<Je t’aime … moi non plus>>, care minimalizează stările contradictorii care fac parte din relațiile veșnic dificile între parteneri. În relațiile strategice, la fel ca și în dragoste, acțiunile vorbesc mai tare decât cuvintele. Pentru a mă referi în termeni specifici la acest aspect, este esențial ca Beijingul să-și respecte angajamentele de a înainta spre o relație economică echitabilă cu UE, până la finalul anului 2020”, a conchis Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell.

Acest material vine în contextul în care Curtea de Conturi Europeană a dat joi publicității un documentul de analiză intitulat „Răspunsul UE la strategia de investiții controlată de stat aplicată de China”, în care atrage atenția că UE trebuie să identifice cum să își formuleze, să își pună în aplicare și să își monitorizeze mai bine propria strategie pe care o aplică față de China și cum să coordoneze mai bine acțiunile întreprinse de instituțiile UE și măsurile luate de diferitele state membre în ceea ce privește relația lor bilaterală cu China.

Curtea avertizează că UE va trebui să facă față la șase provocări viitoare în ceea ce privește răspunsul pe care îl oferă față de strategia de investiții controlată de stat aplicată de China, și anume:

– cum să furnizeze date mai complete și de actualitate în ceea ce privește investițiile realizate de China în UE;

– cum să efectueze o analiză exhaustivă a riscurilor și a oportunităților;

– cum să își pună mai bine în aplicare propria strategie – în special acțiunile care promovează

reciprocitatea și care previn efectele de denaturare pe piața internă a UE – și cum să se

abordeze riscurile rămase;

– cum să evalueze nevoile în materie de finanțare și cum să urmărească cheltuielile;

– cum să consolideze monitorizarea, evaluarea și raportarea;

– și cum să coordoneze mai bine răspunsul instituțiilor UE și cel al statelor membre.