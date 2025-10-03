Connect with us

ROMÂNIA

DOCUMENT Ce conține raportul despre anularea alegerilor din România pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni

Published

1 hour ago

on

Administrația Prezidențială a dat publicității vineri raportul complet pe care președintele Nicușor Dan l-a prezentat joi liderilor europeni, în cadrul summitului Comunității Politice Europene, și care a documentat ingerința externă a Federației Ruse în alegerile prezidențiale din România din 2024, anulate pe fondul acestor imixtiuni.

“Foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și mi-au zis că o să-l citească pe avionul de întoarcere. Am și pentru dumneavoastră, dacă vreți, în limba română, același document. Deci a existat interes”, a spus șeful statului, într-o conferință de presă susținută la Copenhaga. Documentul a fost distribuit ulterior către mass-media și este disponibil AICI.

La câteva ore după ce președintele a prezentat acest raport, președintele rus Vladimir Putin s-a referit public pentru prima dată la contextul alegerilor prezidențiale anulate din România, precizând că „unele țări încearcă să-și interzică adversarii politici, care deja câștigă mai multă legitimitate și încrederea alegătorilor” și că „transformarea fără sfârșit a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu va funcționa”.

Raportul este intitulat „Analiză privind războiul hibrid derulat de Federația Rusă împotriva României” și arată că „România a fost ținta predilectă a unor ample campanii hibride în contextul scrutinelor electorale din 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice, destabilizarea capacității de decizie a autorităților guvernamentale și diluarea gradului de coeziune la nivelul societății”.

Instrumentele principale folosite în războiul hibrid au fost atacuri cibernetice, acțiuni secrete destabilizatoare, subversiune politică, dezinformare și propagandă.

Strategia a pusă la care a avut drept obiectiv „deturnarea derulării optime a procesului electoral”, conform documentului prezentat și liderilor europeni. 

„Campania lansată în spațiul românesc s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât și prin campanii de micro-targetare, dezinformare și influențare a electoratului. Pe acest palier s-a evidențiat caracterul ofensiv al agresiunilor hibride, care au exploatat vulnerabilitățile audiențelor naționale, atât prin utilizarea versatilă a platformelor sociale, respectiv prin eludarea politicilor prezente la nivelul acestora cu privire la expunerea persoanelor din spectrul politic, cât și prin tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populației în vederea livrării mesajelor personalizate către audiențe receptive, rezultatul scontat fiind deturnarea derulării optime a procesului electoral”, detaliază raportul.

Atacurile cibernetice în România au început încă din anul 2022, se precizează în raport, iar ele au fost „coordonate de actori din Federația Rusă”. 

Discuția în care președintele a prezentat principalele concluzii din raportul Procurorului General privind alegerile de anul trecut, cu accent pe modul în care rețelele sociale au fost folosite de Federația Rusă pentru a dezinforma și a influența opinia publică din România, a avut loc în cadrul unui panel dedicat securității și rezilienței, prezidat de președintele Franței și de prim-ministrul Albaniei. Nicușor Dan dezvăluise marți că va prezenta liderilor europeni dovada ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale anulate din 2024.

El a explicat că raportul detaliază un mecanism dovedit de Parchet, prin care firme din Rusia finanțau site-uri aparent inofensive pentru a canaliza publicul către surse de propagandă.

Procurorul general, Alex Florența, a explicat recent, într-o conferință de presă, modul în care s-au derulat atacurile hibride asupra României, arătând că țara noastră a fost ținta „predilectă” a unor campanii ample în contextul alegerilor din 2024. Acesta a precizat că „actorii ostili” au urmărit „modelarea continuă a opiniei publice”, iar printre beneficiarii acestor acțiuni s-ar fi numărat și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Drept reacție, președintele Nicușor Dan a apreciat că cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă o dovadă “consistentă” a dezinformărilor Rusiei și a influențării alegerilor prezidențiale.

În anul 2024, au fost lansate peste 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, așa cum au relevat rapoartele serviciilor de informații desecretizate de Consiliul Suprem de Apărării a Țării, documente care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut.

În aceeași zi, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.

În România, Curtea Constituțională a luat o decizie fără precedent într-o țară democratică, respectiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024, constatând că procesul electoral a fost viciat în integralitatea sa. Decizia a venit după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a desecretizat rapoartele serviciilor de informații, analize și date care au relevat că România a fost vizată de 85.000 de atacuri cibernetice având mod de operare al unui actor statal, au identificat o campanie finanțată și coordonată de creștere accelerată a profilului candidatului independent Călin Georgescu, iar contraspionajul românesc a identificat date privind intențiile unor persoane de a afecta suveranitatea României și de a sprijini accesul lui Călin Georgescu, candidat anti-NATO și anti-UE, la funcția de președinte.

Ulterior, președintele de la acea vreme, Klaus Iohannis, a nominalizat direct Rusia ca actor ce a stat în spatele acestei operațiuni hibride împotriva României, subliniind că este vorba despre modul de acțiune în această direcție și că procedura de atribuire va dura.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

POLITICĂ

Ilie Bolojan, la 100 de zile de guvernare: Am recâștigat credibilitatea financiară a României și am asigurat accesul la fonduri UE. Urmează susținerea economiei și atragerea de investiții străine

Published

3 hours ago

on

October 3, 2025

By

© Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, la împlinirea a 100 de zile de la preluarea mandatului, un bilanț al măsurilor luate de guvern pentru redresarea situației financiare a României și pentru consolidarea perspectivelor de dezvoltare.

„Se împlinesc 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul. Așa cum știți, am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare, iar până acum am luat măsurile care s-au impus, care erau absolut necesare pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României. Am evitat, practic, intrarea în incapacitate de plată”, a declarat șeful Guvernului, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

El a subliniat că reformele fiscale și reducerea cheltuielilor publice nu au reprezentat austeritate, ci „niște măsuri de responsabilitate”.

„Agențiile de rating au confirmat că am făcut ceea ce este necesar și a fost un prim pas pentru a recâștiga încrederea în România și, cred eu, și pentru a recâștiga încrederea cetățenilor noștri, spunându-le adevărul”, a adăugat Bolojan.

Un alt rezultat major menționat de premier privește fondurile europene.

„Ne-am asigurat că vom avea în continuare acces la fonduri europene. Nu doar că am evitat suspendarea, dar am renegociat jaloanele din PNRR și am deschis calea pentru noi cereri de plată. În plus, am negociat o sumă importantă pentru România în programul SAFE, pentru a finanța atât apărarea țării, cât și infrastructura cu utilizare mixtă civilă și militară”, a precizat el.

Privind spre următoarele luni, Ilie Bolojan a arătat că, pe lângă menținerea disciplinei fiscale, accentul trebuie pus pe dezvoltare. „Trebuie să ne ocupăm de lucruri care înseamnă într-adevăr o economie pe baze sănătoase, pentru că fără aceste condiții nu ne putem gândi la un viitor bun pentru țara noastră”, a spus premierul.

„O economie sănătoasă nu înseamnă doar bugete echilibrate, ci și predictibilitate, un cadru legislativ stabil și o colaborare strânsă cu mediul privat. Doar în felul acesta putem crea locuri de muncă mai bine plătite și putem încuraja inițiativa”, a adăugat Bolojan.

El a identificat două direcții esențiale, respectiv susținerea sectoarelor economice cu potențial de creștere și atragerea de investiții străine.

„O direcție importantă pe care trebuie să o urmărim este să susținem sectoarele economice cu potențial de creștere. Un element important, pe care trebuie să-l avem în vedere în continuare, este atragerea investițiilor străine. Investitorii străini vin acolo unde există seriozitate și stabilitate. Dacă le arătăm că România este un partener de încredere, putem aduce capital, tehnologie și know-how, care să accelereze dezvoltarea țării”, a punctat prim-ministrul.

Premierul a precizat că succesul acestor obiective depinde de continuitatea reformelor și de stabilitatea guvernării, precizând că “doar în felul acesta vom putea finanța investițiile, vom crea condiții de dezvoltare și vom asigura un viitor mai bun pentru cetățenii României”.

ROMÂNIA

România, între semnatarii unei declarații europene pentru soluții inovatoare împotriva imigrației ilegale

Published

5 hours ago

on

October 3, 2025

By

© European Union, 2017/Source: EC - Audiovisual Service

România se numără printre cele 17 state europene care, alături de două țări din afara Uniunii Europene – Andorra și Regatul Unit – au semnat joi o declarație comună care propune „soluții inovatoare” pentru combaterea imigrației ilegale, inclusiv introducerea unor „regimuri de sancțiuni” împotriva grupurilor de traficanți, potrivit agenției EFE, preluat de Agerpres.

Declarația a fost redactată în cadrul summit-ului Comunității Politice Europene (CPE), desfășurat la Copenhaga, la care au participat reprezentanți din 47 de țări europene și vecine. La reuniune au fost prezenți și lideri ai instituțiilor UE, inclusiv președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Documentul a fost semnat de Andorra, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Germania, Grecia, Italia, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Suedia și Regatul Unit.

Textul prevede adoptarea unor „măsuri mai ferme împotriva traficanților”, printr-o gestionare mai bună a frontierelor externe și prin identificarea „unor noi modalități de a combate bandele de traficanți, cum ar fi folosirea regimurilor de sancțiuni”.

Totodată, semnatarii au subliniat necesitatea aplicării Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Convenției privind Refugiații „într-un mod care să protejeze împotriva abuzului și să permită guvernelor să facă față provocărilor moderne”.

În vederea accelerării repatrierilor migranților aflați în situație ilegală, statele participante s-au angajat să formeze „alianțe noi și inovatoare, inclusiv cu țări terțe, pentru a accelera procesarea și a reduce presiunile interne”, folosind instrumente precum diplomația și politica de vize.

Declarația comună mai promovează „cooperarea cu țările de origine și de pe rutele de tranzit” pentru a sprijini dezvoltarea, crearea de locuri de muncă, educația și programele de întoarcere voluntară, în scopul de a construi „alianțe reciproc avantajoase”.

ROMÂNIA

INCAS, rol important în programul spațial european Space Rider, deschizând noi oportunități pentru industria aerospațială din România

Published

5 hours ago

on

October 3, 2025

By

INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” a finalizat testarea și validarea structurii pentru Space Rider Descent and Landing Test Model (DLTM), marcând un pas crucial în dezvoltarea prototipului.

În cadrul unui contract gestionat de CIRA – Centrul Italian de Cercetare Aerospațială pentru Thales Alenia Space, INCAS a fost responsabil cu proiectarea și fabricarea demonstratorului tehnologic, un model experimental la scară reală conceput pentru a reda caracteristicile fizice ale modulului de reintrare (dimensiune, masă și tren de aterizare).

La sfârșitul lunii septembrie, INCAS a efectuat cu success campania de testare mecanica a structurii pentru a confirma integritatea structurală a prototipului DLTM. Ca urmare a testelor efectuate, demonstratorul va fi livrat către CIRA, care va instala sistemele interne ale prototipului, inclusiv avionică, software, trenul de aterizare și sistemul de recuperare.

Modelul experimental va fi piesa centrală a campaniei finale de teste funcționale (largare dintr-un elicopter heavy lifter CH-47 Chinook de la 3000m altitudine) în poligonul Salto di Quirra din Sardinia în viitorul apropiat. Aceste teste vor evalua evoluția zborului și aterizarea autonomă. De asemenea, va fi testat și trenul de aterizare în condiții relevante.

Prin acest proiect, INCAS își confirmă rolul de partener strategic în domeniul cercetării aerospațiale europene și contribuția activă la dezvoltarea unor soluții inovatoare în domeniul explorării și utilizării spațiului.

Participarea în programul Space Rider consolidează astfel poziția României în rețeaua europeană de excelență tehnologică și deschide noi perspective pentru implicarea în programe internaționale de referință.

© INCAS

© INCAS

© INCAS

