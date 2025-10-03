ROMÂNIA
DOCUMENT Ce conține raportul despre anularea alegerilor din România pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni
Administrația Prezidențială a dat publicității vineri raportul complet pe care președintele Nicușor Dan l-a prezentat joi liderilor europeni, în cadrul summitului Comunității Politice Europene, și care a documentat ingerința externă a Federației Ruse în alegerile prezidențiale din România din 2024, anulate pe fondul acestor imixtiuni.
“Foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și mi-au zis că o să-l citească pe avionul de întoarcere. Am și pentru dumneavoastră, dacă vreți, în limba română, același document. Deci a existat interes”, a spus șeful statului, într-o conferință de presă susținută la Copenhaga. Documentul a fost distribuit ulterior către mass-media și este disponibil AICI.
La câteva ore după ce președintele a prezentat acest raport, președintele rus Vladimir Putin s-a referit public pentru prima dată la contextul alegerilor prezidențiale anulate din România, precizând că „unele țări încearcă să-și interzică adversarii politici, care deja câștigă mai multă legitimitate și încrederea alegătorilor” și că „transformarea fără sfârșit a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu va funcționa”.
Raportul este intitulat „Analiză privind războiul hibrid derulat de Federația Rusă împotriva României” și arată că „România a fost ținta predilectă a unor ample campanii hibride în contextul scrutinelor electorale din 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice, destabilizarea capacității de decizie a autorităților guvernamentale și diluarea gradului de coeziune la nivelul societății”.
Instrumentele principale folosite în războiul hibrid au fost atacuri cibernetice, acțiuni secrete destabilizatoare, subversiune politică, dezinformare și propagandă.
Strategia a pusă la care a avut drept obiectiv „deturnarea derulării optime a procesului electoral”, conform documentului prezentat și liderilor europeni.
„Campania lansată în spațiul românesc s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât și prin campanii de micro-targetare, dezinformare și influențare a electoratului. Pe acest palier s-a evidențiat caracterul ofensiv al agresiunilor hibride, care au exploatat vulnerabilitățile audiențelor naționale, atât prin utilizarea versatilă a platformelor sociale, respectiv prin eludarea politicilor prezente la nivelul acestora cu privire la expunerea persoanelor din spectrul politic, cât și prin tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populației în vederea livrării mesajelor personalizate către audiențe receptive, rezultatul scontat fiind deturnarea derulării optime a procesului electoral”, detaliază raportul.
Atacurile cibernetice în România au început încă din anul 2022, se precizează în raport, iar ele au fost „coordonate de actori din Federația Rusă”.
Discuția în care președintele a prezentat principalele concluzii din raportul Procurorului General privind alegerile de anul trecut, cu accent pe modul în care rețelele sociale au fost folosite de Federația Rusă pentru a dezinforma și a influența opinia publică din România, a avut loc în cadrul unui panel dedicat securității și rezilienței, prezidat de președintele Franței și de prim-ministrul Albaniei. Nicușor Dan dezvăluise marți că va prezenta liderilor europeni dovada ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale anulate din 2024.
El a explicat că raportul detaliază un mecanism dovedit de Parchet, prin care firme din Rusia finanțau site-uri aparent inofensive pentru a canaliza publicul către surse de propagandă.
Procurorul general, Alex Florența, a explicat recent, într-o conferință de presă, modul în care s-au derulat atacurile hibride asupra României, arătând că țara noastră a fost ținta „predilectă” a unor campanii ample în contextul alegerilor din 2024. Acesta a precizat că „actorii ostili” au urmărit „modelarea continuă a opiniei publice”, iar printre beneficiarii acestor acțiuni s-ar fi numărat și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Drept reacție, președintele Nicușor Dan a apreciat că cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă o dovadă “consistentă” a dezinformărilor Rusiei și a influențării alegerilor prezidențiale.
În anul 2024, au fost lansate peste 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, așa cum au relevat rapoartele serviciilor de informații desecretizate de Consiliul Suprem de Apărării a Țării, documente care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut.
În aceeași zi, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.
În România, Curtea Constituțională a luat o decizie fără precedent într-o țară democratică, respectiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024, constatând că procesul electoral a fost viciat în integralitatea sa. Decizia a venit după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a desecretizat rapoartele serviciilor de informații, analize și date care au relevat că România a fost vizată de 85.000 de atacuri cibernetice având mod de operare al unui actor statal, au identificat o campanie finanțată și coordonată de creștere accelerată a profilului candidatului independent Călin Georgescu, iar contraspionajul românesc a identificat date privind intențiile unor persoane de a afecta suveranitatea României și de a sprijini accesul lui Călin Georgescu, candidat anti-NATO și anti-UE, la funcția de președinte.
Ulterior, președintele de la acea vreme, Klaus Iohannis, a nominalizat direct Rusia ca actor ce a stat în spatele acestei operațiuni hibride împotriva României, subliniind că este vorba despre modul de acțiune în această direcție și că procedura de atribuire va dura.
POLITICĂ
Ilie Bolojan, la 100 de zile de guvernare: Am recâștigat credibilitatea financiară a României și am asigurat accesul la fonduri UE. Urmează susținerea economiei și atragerea de investiții străine
Premierul Ilie Bolojan a prezentat, la împlinirea a 100 de zile de la preluarea mandatului, un bilanț al măsurilor luate de guvern pentru redresarea situației financiare a României și pentru consolidarea perspectivelor de dezvoltare.
„Se împlinesc 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul. Așa cum știți, am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare, iar până acum am luat măsurile care s-au impus, care erau absolut necesare pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României. Am evitat, practic, intrarea în incapacitate de plată”, a declarat șeful Guvernului, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.
El a subliniat că reformele fiscale și reducerea cheltuielilor publice nu au reprezentat austeritate, ci „niște măsuri de responsabilitate”.
„Agențiile de rating au confirmat că am făcut ceea ce este necesar și a fost un prim pas pentru a recâștiga încrederea în România și, cred eu, și pentru a recâștiga încrederea cetățenilor noștri, spunându-le adevărul”, a adăugat Bolojan.
Un alt rezultat major menționat de premier privește fondurile europene.
„Ne-am asigurat că vom avea în continuare acces la fonduri europene. Nu doar că am evitat suspendarea, dar am renegociat jaloanele din PNRR și am deschis calea pentru noi cereri de plată. În plus, am negociat o sumă importantă pentru România în programul SAFE, pentru a finanța atât apărarea țării, cât și infrastructura cu utilizare mixtă civilă și militară”, a precizat el.
Privind spre următoarele luni, Ilie Bolojan a arătat că, pe lângă menținerea disciplinei fiscale, accentul trebuie pus pe dezvoltare. „Trebuie să ne ocupăm de lucruri care înseamnă într-adevăr o economie pe baze sănătoase, pentru că fără aceste condiții nu ne putem gândi la un viitor bun pentru țara noastră”, a spus premierul.
„O economie sănătoasă nu înseamnă doar bugete echilibrate, ci și predictibilitate, un cadru legislativ stabil și o colaborare strânsă cu mediul privat. Doar în felul acesta putem crea locuri de muncă mai bine plătite și putem încuraja inițiativa”, a adăugat Bolojan.
El a identificat două direcții esențiale, respectiv susținerea sectoarelor economice cu potențial de creștere și atragerea de investiții străine.
„O direcție importantă pe care trebuie să o urmărim este să susținem sectoarele economice cu potențial de creștere. Un element important, pe care trebuie să-l avem în vedere în continuare, este atragerea investițiilor străine. Investitorii străini vin acolo unde există seriozitate și stabilitate. Dacă le arătăm că România este un partener de încredere, putem aduce capital, tehnologie și know-how, care să accelereze dezvoltarea țării”, a punctat prim-ministrul.
Premierul a precizat că succesul acestor obiective depinde de continuitatea reformelor și de stabilitatea guvernării, precizând că “doar în felul acesta vom putea finanța investițiile, vom crea condiții de dezvoltare și vom asigura un viitor mai bun pentru cetățenii României”.
ROMÂNIA
România, între semnatarii unei declarații europene pentru soluții inovatoare împotriva imigrației ilegale
România se numără printre cele 17 state europene care, alături de două țări din afara Uniunii Europene – Andorra și Regatul Unit – au semnat joi o declarație comună care propune „soluții inovatoare” pentru combaterea imigrației ilegale, inclusiv introducerea unor „regimuri de sancțiuni” împotriva grupurilor de traficanți, potrivit agenției EFE, preluat de Agerpres.
Declarația a fost redactată în cadrul summit-ului Comunității Politice Europene (CPE), desfășurat la Copenhaga, la care au participat reprezentanți din 47 de țări europene și vecine. La reuniune au fost prezenți și lideri ai instituțiilor UE, inclusiv președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.
Documentul a fost semnat de Andorra, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Germania, Grecia, Italia, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Suedia și Regatul Unit.
Textul prevede adoptarea unor „măsuri mai ferme împotriva traficanților”, printr-o gestionare mai bună a frontierelor externe și prin identificarea „unor noi modalități de a combate bandele de traficanți, cum ar fi folosirea regimurilor de sancțiuni”.
Totodată, semnatarii au subliniat necesitatea aplicării Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Convenției privind Refugiații „într-un mod care să protejeze împotriva abuzului și să permită guvernelor să facă față provocărilor moderne”.
În vederea accelerării repatrierilor migranților aflați în situație ilegală, statele participante s-au angajat să formeze „alianțe noi și inovatoare, inclusiv cu țări terțe, pentru a accelera procesarea și a reduce presiunile interne”, folosind instrumente precum diplomația și politica de vize.
Declarația comună mai promovează „cooperarea cu țările de origine și de pe rutele de tranzit” pentru a sprijini dezvoltarea, crearea de locuri de muncă, educația și programele de întoarcere voluntară, în scopul de a construi „alianțe reciproc avantajoase”.
ROMÂNIA
INCAS, rol important în programul spațial european Space Rider, deschizând noi oportunități pentru industria aerospațială din România
INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” a finalizat testarea și validarea structurii pentru Space Rider Descent and Landing Test Model (DLTM), marcând un pas crucial în dezvoltarea prototipului.
În cadrul unui contract gestionat de CIRA – Centrul Italian de Cercetare Aerospațială pentru Thales Alenia Space, INCAS a fost responsabil cu proiectarea și fabricarea demonstratorului tehnologic, un model experimental la scară reală conceput pentru a reda caracteristicile fizice ale modulului de reintrare (dimensiune, masă și tren de aterizare).
La sfârșitul lunii septembrie, INCAS a efectuat cu success campania de testare mecanica a structurii pentru a confirma integritatea structurală a prototipului DLTM. Ca urmare a testelor efectuate, demonstratorul va fi livrat către CIRA, care va instala sistemele interne ale prototipului, inclusiv avionică, software, trenul de aterizare și sistemul de recuperare.
Modelul experimental va fi piesa centrală a campaniei finale de teste funcționale (largare dintr-un elicopter heavy lifter CH-47 Chinook de la 3000m altitudine) în poligonul Salto di Quirra din Sardinia în viitorul apropiat. Aceste teste vor evalua evoluția zborului și aterizarea autonomă. De asemenea, va fi testat și trenul de aterizare în condiții relevante.
Prin acest proiect, INCAS își confirmă rolul de partener strategic în domeniul cercetării aerospațiale europene și contribuția activă la dezvoltarea unor soluții inovatoare în domeniul explorării și utilizării spațiului.
Participarea în programul Space Rider consolidează astfel poziția României în rețeaua europeană de excelență tehnologică și deschide noi perspective pentru implicarea în programe internaționale de referință.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Angela Merkel deplânge faptul că Merz nu a invitat “pe cineva din Europa de Est” alături de Macron la 35 de ani de la reunificarea Germaniei
DOCUMENT Ce conține raportul despre anularea alegerilor din România pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni
Acum 35 ani nu doar Germania s-a reunificat, ci și Europa, afirmă Macron, dând de ales generației sale între “curaj” și “extreme cu promisiuni false”: Totul rămâne fragil în democrațiile noastre
La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, Merz avertizează că “o axă de state autocratice contestă democrația liberală ca niciodată după Războiul Rece” și cere apărarea libertății: Strălucirea ei se diminuează
Ilie Bolojan, la 100 de zile de guvernare: Am recâștigat credibilitatea financiară a României și am asigurat accesul la fonduri UE. Urmează susținerea economiei și atragerea de investiții străine
UE prelungește cu încă un an sancțiunile împotriva persoanelor implicate în acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate
Keir Starmer va efectua săptămâna viitoare prima vizită în India în calitate de premier britanic pentru a consolida legăturile în domeniul tehnologiei
Șefa BCE cere reguli mai stricte pentru fondurile de investiții pentru a evita noi crize financiare
România, între semnatarii unei declarații europene pentru soluții inovatoare împotriva imigrației ilegale
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Trending
- NATO7 days ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- SECURITATE1 week ago
Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
- ROMÂNIA1 week ago
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
- ROMÂNIA3 days ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- NATO3 days ago
Ursula von der Leyen, întrevedere cu Mark Rutte: O acțiune decisivă din partea Europei, în coordonare cu NATO, poate marca un adevărat punct de cotitură în războiul din Ucraina