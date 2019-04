DOCUMENT Cum și-a îndeplinit Președinția României la Consiliul UE responsabilitatea de a avansa negocierile pentru viitorul buget multianual european, în valoare de peste 1.000 de miliarde de euro

Fondul european pentru apărare și politici precum cea digitală, cea de cercetare și cea pentru transport și infrastructură, se numără printre cele zece programe ale viitorului buget multianual al Uniunii Europene la care Președinția României la Consiliul Uniunii Europene a ajuns la o interpretare comună în negocierile cu Parlamentul European din primul trimestru al acestui an, pavând calea pentru finalizarea tratativelor ce vizează adoptarea viitorului Cadru Financiar Multianual.

Președinția română prezentat marți, în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale, progresele pe care le-a înregistrat în tratativele pentru avansarea discuțiilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual, un buget de peste 1.000 de miliarde de euro propus de Comisia Europeană și în privința căruia președinția română a fost solicitată de șefii de stat sau de guvern să conducă negocierile pentru a facilita un acord politic la Consiliul European din luna octombrie.

”Am prezentat rezultatele obținute de Președinția României la Consiliul UE în negocierile privind programele sectoriale aferente Cadrului Financiar Multianual. Astfel, Consiliul UE și Parlamentul European împărtășesc în prezent o înțelegere comună asupra a zece programe deosebit de relevante în contextul viitorului exercițiu financiar”, a arătat ministrul afacerilor europene, George Ciamba, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Potrivit raportului intermediar prezentat de Președinția română, au fost demarate negocieri pentru 13 din cele 44 de dosare sectoriale propuse de Comisia Europeană, iar consensul între Consiliu și Parlament a fost întrunit pentru zece dintre acestea.

Președinția română a obținut consens pentru a avansa programe sectoriale precum: Fondul European de Apărare, Programul Fiscalis, Programul InvestEU, Programul Europa Digitală 2021-2027, Facilitatea Conectarea Europei, Programul Spațiu, Programul Justiție, Programul Drepturi și Valori, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, Programul LIFE.

Discuția de la nivelul Consiliului Afaceri Generale a făcut parte dintr-o serie de dezbateri tematice care vor contribui la pregătirea unui proiect simplificat de cadru de negociere în vederea Consiliului European din iunie.

Proiectul de cadru de negociere reunește elementele care, cel mai probabil, vor necesita orientări politice din partea liderilor UE în vederea facilitării acordului la nivelul Consiliului.

