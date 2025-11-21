INTERNAȚIONAL
DOCUMENT Planul de pace în 28 de puncte propus de Trump: Redesenarea Ucrainei, concesii majore pentru Rusia, garanții fără precedent pentru Ucraina, excluderea aderării la NATO, avioane europene de luptă în Polonia și revenirea Rusiei în G8
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.
Conform documentului care poate fi consultat integral mai jos, Ucraina ar renunța la teritoriile din Lugansk și Donețk, iar Crimeea și aceste două regiuni ar fi recunoscute ca „de facto rusești”, inclusiv de către SUA.
Regiunile Herson și Zaporijjea ar fi „înghețate” pe linia actuală de contact, iar în Donbas s-ar institui o zonă demilitarizată. Kievul ar trebui să reducă dimensiunea armatei la 600.000 de militari, să renunțe definitiv la aderarea la NATO — interdicție înscrisă atât în Constituția Ucrainei, cât și în statutele NATO — și să accepte organizarea de alegeri în 100 de zile.
Ucraina nu ar primi forțe occidentale de menținere a păcii, dar avioane de luptă europene ar fi staționate în Polonia pentru a oferi protecție. În schimb, SUA și aliații europeni ar oferi o garanție de securitate modelată după regulile NATO, care ar obliga la un răspuns colectiv în cazul unui nou atac asupra Ucrainei.
În paralel, Rusia ar beneficia de reintegrarea în G8 și de relaxarea sancțiunilor, care ar fi totuși reimpuse automat în cazul unei noi invazii. Planul impune puține restricții militare Moscovei, menționând doar că „este de așteptat” ca Rusia să nu atace statele vecine.
Casa Albă a respins acuzațiile că documentul ar fi fost elaborat cu implicarea Rusiei, insistând că trimisul Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio au negociat discret cu ambele părți. Totuși, momentul apariției proiectului0 pe fondul scandalului de corupție din Ucraina și al avansului rusesc pe front, inclusiv revendicarea orașului Kupiansk – alimentează speculațiile că Moscova ar fi influențat conținutul.
Zelenski a declarat că va discuta planul cu Trump „în zilele următoare”, subliniind că orice acord trebuie să asigure o „pace demnă” și să respecte suveranitatea Ucrainei, în timp ce Casa Albă susține că este „un plan bun pentru ambele părți”, iar Trump ar urma să prezideze un „consiliu pentru pace” care să supravegheze încetarea focului. Liderul ucrainean a descris planul ca fiind „viziunea” SUA, dar nu o ofertă finală. El a spus că Ucraina a fost clară în privința limitelor sale și că va contribui la elaborarea unui plan „cu adevărat semnificativ”.
DOCUMENT Cum arată, punct cu punct, planul lucrat cu discreție de administrația Trump
1. Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată.
2. Va fi încheiat un acord cuprinzător de neagresiune între Rusia, Ucraina și Europa. Toate ambiguitățile ultimilor 30 de ani vor fi considerate rezolvate.
3. Se preconizează că Rusia nu va invada țările vecine, iar NATO nu se va mai extinde.
4. Va avea loc un dialog între Rusia și NATO, mediat de Statele Unite, pentru a rezolva toate problemele de securitate și pentru a crea condiții de dezescaladare, în vederea asigurării securității globale și a creșterii oportunităților de cooperare și dezvoltare economică viitoare.
5. Ucraina va primi garanții de securitate fiabile. (Explicații: este de așteptat o garanție de securitate explicită pentru Ucraina din partea SUA, prima dată când un astfel de angajament este pus oficial pe masă în timpul acestor discuții, deși propunerea nu oferă detalii suplimentare despre ce presupune)
6. Dimensiunea Forțelor Armate Ucrainene va fi limitată la 600.000 de militari. (Explicații: armata Ucrainei are în prezent 800.000–850.000 de militari și avea aproximativ 250.000 înainte de război, potrivit unui oficial ucrainean).
7. Ucraina acceptă să introducă în constituția sa că nu va adera la NATO, iar NATO acceptă să includă în statutele sale o prevedere conform căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor.
8. NATO acceptă să nu staționeze trupe în Ucraina. (Explicații: Țări NATO, inclusiv Franța și Regatul Unit, au lucrat la propuneri separate care ar include un număr redus de trupe europene pe teritoriul ucrainean după război. Acest plan pare să ignore o astfel de posibilitate.
9. Avioane de luptă europene vor fi staționate în Polonia.
10. Garanția SUA:
– SUA vor primi compensații pentru garanție;
– Dacă Ucraina invadează Rusia, își va pierde garanția;
– Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă un răspuns militar coordonat și decisiv, toate sancțiunile globale vor fi reintroduse, recunoașterea noului teritoriu și toate celelalte beneficii ale acestui acord vor fi revocate;
– Dacă Ucraina lansează un atac cu rachete asupra Moscovei sau Sankt Petersburgului fără motiv, garanția de securitate va fi considerată invalidă.
11. Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE și va primi acces preferențial pe termen scurt la piața europeană în timp ce această chestiune este analizată.
12. Un pachet global puternic de măsuri pentru reconstrucția Ucrainei, incluzând, dar fără a se limita la:
– Crearea unui Fond de Dezvoltare a Ucrainei pentru investiții în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inteligență artificială;
– Statele Unite vor coopera cu Ucraina pentru reconstrucția, dezvoltarea, modernizarea și operarea în comun a infrastructurii de gaze a Ucrainei, inclusiv conducte și depozite;
– Eforturi comune de reabilitare a zonelor afectate de război pentru restaurarea, reconstrucția și modernizarea orașelor și zonelor rezidențiale;
– Dezvoltarea infrastructurii;
– Exploatarea mineralelor și resurselor naturale;
– Banca Mondială va elabora un pachet special de finanțare pentru accelerarea acestor eforturi.
13. Rusia va fi reintegrată în economia globală:
– Ridicarea sancțiunilor va fi discutată și convenită etapizat și de la caz la caz;
– Statele Unite vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung pentru dezvoltare reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, proiectelor de extracție a metalelor rare în Arctica și alte oportunități corporative reciproc avantajoase;
– Rusia va fi invitată să reintre în G8.
14. Fondurile înghețate vor fi utilizate astfel:
– 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate vor fi investite în eforturile conduse de SUA pentru reconstrucția și investițiile în Ucraina;
– SUA vor primi 50% din profiturile acestei inițiative;
– Europa va adăuga 100 de miliarde de dolari pentru a crește suma disponibilă pentru reconstrucția Ucrainei. Fondurile europene înghețate vor fi deblocate;
– Restul fondurilor rusești înghețate vor fi investite într-un vehicul separat de investiții SUA–Rusia pentru proiecte comune în domenii specifice. Acest fond va avea ca scop consolidarea relațiilor și creșterea intereselor comune pentru a crea un stimulent puternic împotriva revenirii la conflict.
15. Va fi creat un grup de lucru americano-rus privind problemele de securitate pentru a promova și asigura respectarea tuturor prevederilor acestui acord.
16. Rusia va consacra prin lege politica sa de neagresiune față de Europa și Ucraina.
17. Statele Unite și Rusia vor conveni prelungirea valabilității tratatelor privind neproliferarea și controlul armelor nucleare, inclusiv Tratatul START I. (Explicații: Noul START, ultimul mare tratat de control al armelor dintre SUA și Rusia, expiră în februarie)
18. Ucraina acceptă să fie un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de Neproliferare Nucleară.
19. Centrala Nucleară Zaporijjea va fi repornită sub supravegherea AIEA, iar energia electrică produsă va fi distribuită egal între Rusia și Ucraina — 50:50.
20. Ambele țări se angajează să implementeze programe educaționale în școli și în societate menite să promoveze înțelegerea și toleranța față de diferite culturi și să elimine rasismul și prejudecățile:
– Ucraina va adopta regulile UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice;
– Ambele țări vor conveni eliminarea tuturor măsurilor discriminatorii și garantarea drepturilor mass-mediei și educației ucrainene și ruse. (Explicații: Idei similare au fost incluse în planul de pace Trump 2020 pentru Israel–Palestina);
– Toată ideologia și activitatea nazistă trebuie respinse și interzise.
21. Teritorii:
– Crimeea, Lugansk și Donețk vor fi recunoscute ca fiind de facto rusești, inclusiv de către Statele Unite;
– Herson și Zaporijjea vor fi înghețate de-a lungul liniei de contact, ceea ce va echivala cu o recunoaștere de facto a acestei linii;
– Rusia va renunța la alte teritorii convenite pe care le controlează în afara celor cinci regiuni;
– Forțele ucrainene se vor retrage din partea regiunii Donețk pe care o controlează în prezent, iar această zonă de retragere va fi considerată o zonă tampon neutră demilitarizată, recunoscută internațional ca aparținând Federației Ruse. Forțele ruse nu vor intra în această zonă demilitarizată.
22. După convenirea aranjamentelor teritoriale viitoare, Federația Rusă și Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forță. Orice garanții de securitate nu se vor aplica în cazul încălcării acestui angajament.
23. Rusia nu va împiedica Ucraina să folosească râul Nipru pentru activități comerciale, iar acorduri vor fi încheiate privind transportul liber al cerealelor prin Marea Neagră.
24. Va fi creat un comitet umanitar pentru rezolvarea problemelor restante:
– Toți prizonierii și corpurile neînsuflețite vor fi schimbați pe principiul „toți pentru toți”;
– Toți civilii deținuți și ostaticii vor fi returnați, inclusiv copiii;
– Va fi implementat un program de reunificare a familiilor;
– Vor fi luate măsuri pentru ameliorarea suferințelor victimelor conflictului.
25. Ucraina va organiza alegeri în 100 de zile.
26. Toate părțile implicate în acest conflict vor primi amnistie totală pentru acțiunile lor din timpul războiului și vor conveni să nu formuleze pretenții sau plângeri în viitor.
27. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Implementarea sa va fi monitorizată și garantată de Consiliul pentru Pace, condus de președintele Donald J. Trump. Vor fi impuse sancțiuni în cazul încălcărilor. (Explicații: Aceasta este aceeași structură generală pe care Trump a propus-o pentru guvernarea acordului de pace Gaza.
28. După ce toate părțile acceptă acest memorandum, încetarea focului va intra în vigoare imediat după ce ambele părți se retrag la punctele convenite pentru a începe implementarea acordului.
REPUBLICA MOLDOVA
Moldova Security Forum: România și-a arătat susținerea pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene
Secretarul de stat pentru afaceri strategice și globale, Ana Tinca, a efectuat o vizită de lucru la Chișinău, în perioada 18–19 noiembrie 2025, cu prilejul participării la cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum, context în care a evidențiat susținerea Bucureștiului pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Evenimentul, deschis de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reunit lideri politici, experți și reprezentanți ai mediului diplomatic pentru a analiza evoluțiile recente în plan regional, cu accent pe implicațiile alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 și provocările de securitate generate de amenințările hibride.
În intervenția rostită în cadrul panelului „Resilience under Pressure. Strength and Solidarity for Moldova and beyond”, secretarul de stat Ana Tinca a subliniat nevoia consolidării permanente a instituțiilor democratice, prin eforturi interne care să implice întreaga societate, dar și prin cooperare externă, având în vedere rolul esențial al schimbului de bune practici și lecții învățate în îmbunătățirea răspunsului la atacurile hibride. S-a referit la expertiza valoroasă a Chișinăului în acest domeniu și la reziliența demonstrată de instituții și societate în ansamblul său la alegerile parlamentare din septembrie, în pofida unei campanii intense care avea ca obiectiv destabilizarea Republicii Moldova.
Pe parcursul vizitei, secretarul de stat a avut întrevederi bilaterale cu oficiali ai Republicii Moldova, în cadrul cărora au fost abordate teme de interes strategic pentru ambele părți. Astfel, cu viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, au fost discutate oportunitățile de aprofundare a Parteneriatului Strategic România–Republica Moldova și prioritățile de acțiune comună pentru perioada următoare.
În dialogul cu consilierul prezidențial pentru securitate națională și apărare, Stanislav Secrieru, au fost analizate evoluțiile la nivel regional și modalitățile de sprijin pentru Republica Moldova în domeniul securității și apărării, inclusiv prin valorificarea instrumentelor UE precum Facilitatea Europeană pentru Pace, respectiv prin consolidarea cooperării în cadrul Parteneriatului UE–Republica Moldova pentru securitate și apărare.
Întrevederea cu viceprim-ministrul Valeriu Chiveri s-a concentrat asupra priorităților noului Guvern de la Chișinău legate de procesul de reintegrare a regiunii transnistrene.
În cadrul întâlnirii cu viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, au fost discutate progresele substanțiale înregistrate de Republica Moldova în privința reformelor și a integrării europene. Au fost, de asemenea, analizate opțiunile pentru avansarea procesului de aderare la UE și posibilitățile de sprijin din partea României.
Totodată, marți, 18 noiembrie 2025, a avut loc la Chișinău prima reuniune a coordonatorilor naționali ai formatului trilateral România-Republica Moldova- Ucraina, la nivel de adjunct al ministrului afacerilor externe. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării în domenii de interes comun precum infrastructura, transporturile, comerțul, investițiile și securitatea cibernetică. Au fost salutate progresele înregistrate în materie de dezvoltare a conectivității, precum inaugurarea rutei feroviare București–Kiev via Republica Moldova (la 10 octombrie 2025). De asemenea, a fost evidențiat rolul strategic al acestui format trilateral pentru stabilitatea și reziliența regională.
În cadrul vizitei la Chișinău, oficialul român a avut o întrevedere cu Oleksandr Mishchenko, vice-ministrul afacerilor externe al Ucrainei, cu prilejul căreia au fost trecute în revistă stadiul și perspectivele cooperării bilaterale în diverse domenii. Secretarul de stat român a reiterat condamnarea fermă a agresiunii ruse și angajamentul României de a continua sprijinul pentru eforturile de autoapărare ale Ucrainei. În același timp, a reluat solicitarea României ca Ucraina să își respecte angajamentele asumate, inclusiv la cel mai înalt nivel, privind protejarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, în special în ce privește accesul la educație în limba maternă. A fost reiterată așteptarea ca măsurile adoptate în cadrul procesului de reformă educațională în Ucraina să nu afecteze negativ păstrarea și protejarea identității naționale a acestor persoane. S-a convenit continuarea dialogului la nivel de experți pe această temă pentru identificarea celor mai bune soluții, în conformitate cu angajamentele internaționale ale Ucrainei și cu standardele internaționale în materie.
NATO
DOCUMENT Planul lui Trump include garanții de securitate pentru Ucraina de tipul “articolului 5 al NATO”: Un atac armat semnificativ al Rusiei asupra Ucrainei va fi tratat ca atac la securitatea transatlantică
Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”, potrivit unui proiect obținut de Axios.
Planul în 28 de puncte prezentat joi de secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, președintelui ucrainean Volodimir Zelenski stipulează în câteva cuvinte că „Ucraina va primi garanții de securitate fiabile”, fără a intra în detalii.
Dar, alături de acest plan, SUA au prezentat ucrainienilor un alt proiect de acord.
Acesta prevede că orice „atac armat semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei asupra Ucrainei „va fi considerat un atac care amenință pacea și securitatea comunității transatlantice”, iar SUA și aliații săi vor răspunde în consecință, inclusiv prin forță militară.
DOCUMENTUL INTEGRAL
Acest cadru stabilește condițiile pentru un armistițiu între Ucraina și Federația Rusă și oferă o garanție de securitate bazată pe principiile articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, adaptată la circumstanțele acestui conflict și la interesele Statelor Unite și ale partenerilor săi europeni.
1. Statele Unite afirmă că un atac armat semnificativ, deliberat și susținut al Federației Ruse peste linia de armistițiu convenită pe teritoriul ucrainean va fi considerat un atac care amenință pacea și securitatea comunității transatlantice. Într-o astfel de situație, președintele Statelor Unite, în exercitarea autorității constituționale și după consultări imediate cu Ucraina, NATO și partenerii europeni, va stabili măsurile necesare pentru restabilirea securității. Aceste măsuri pot include forța armată, asistență în domeniul informațiilor și logistică, acțiuni economice și diplomatice și alte măsuri considerate adecvate. Un mecanism de evaluare comun cu NATO și Ucraina va evalua orice încălcare reclamată.
2. Membrii NATO, inclusiv Franța, Regatul Unit, Germania, Polonia și Finlanda, afirmă că securitatea Ucrainei este parte integrantă a stabilității europene și se angajează să acționeze în concert cu Statele Unite în răspunsul la orice încălcare calificată, asigurând o poziție de descurajare unificată și credibilă.
3. Acest cadru intră în vigoare la data semnării și rămâne valabil timp de zece ani, putând fi reînnoit de comun acord. O comisie mixtă de monitorizare condusă de partenerii europeni, cu participarea Statelor Unite, va supraveghea respectarea acestuia.
Semnat:
Ucraina
Federația Rusă
Statele Unite ale Americii
Uniunea Europeană
NATO
INTERNAȚIONAL
Zelenski, pregătit să lucreze “onest” la planul de pace cu Rusia susținut de SUA, în timp ce europenii afirmă că “pacea nu poate fi o capitulare”
Președintele Volodimir Zelenski a declarat, după discuțiile avute joi cu un înalt oficial al armatei americane, că este pregătit pentru o colaborare „onestă” cu Washingtonul privind un plan de încheiere a războiului din Ucraina, în timp ce aliații europeni au respins ideea unor concesii dure în favoarea Rusiei, aceste evoluții având loc pe măsură ce Casa Albă a confirmat că SUA au lucrat discret timp de o lună la un plan de pace în 28 de puncte.
Potrivit planului susținut de Statele Unite, și consultat de Reuters, Kievul ar fi obligat să renunțe la întregul Donbas și să își reducă semnificativ armata — condiții considerate de mult timp de aliații Ucrainei drept echivalente cu o capitulare.
Planul prevede că Ucraina ar trebui să își limiteze armata la 600.000 de militari și că ar urma să „primească garanții solide de securitate”, fără a oferi detalii suplimentare. În același timp, în plan este stipulat că Polonia ar urma să găzduiască baze aeriene cu avioane de luptă europene, iar formatul G8 ar trebui refăcut prin reprimirea Rusiei.
Zelenski, al cărui birou a spus că a primit un proiect al planului, a declarat după întâlnirea cu secretarul armatei SUA, Daniel Driscoll, la Kiev, că Ucraina și Washingtonul vor lucra împreună asupra elementelor documentului.
„Partea americană și-a prezentat propunerile – punctele unui plan pentru încheierea războiului – viziunea lor. (…) Suntem pregătiți pentru o muncă clară și onestă – Ucraina, Statele Unite și prietenii și partenerii noștri din Europa și din întreaga lume”, a declarat Zelenski, într-un mesaj video difuzat la miezul nopții.
El a mai expus și principiile care compun poziția Ucrainei.
„Ucraina are nevoie de pace. O pace reală – una care să nu fie încălcată de o a treia invazie. O pace demnă – cu condiții care să respecte independența, suveranitatea și demnitatea poporului ucrainean. Și tocmai astfel de condiții trebuie să obținem. Am prezentat principiile noastre cheie. Și am convenit că echipele noastre vor lucra la aceste propuneri pentru a se asigura că totul este autentic. Nu vom face declarații dure”, a adăugat liderul de la Kiev.
„În zilele următoare, președintele Ucrainei se așteaptă să discute cu președintele Trump despre oportunitățile diplomatice existente și despre punctele esențiale necesare pentru a obține pacea”, a precizat administrația de la Kiev.
Ce conține planul? Pact de neagresiune Rusia-Ucraina-Europa, revenirea Rusiei în G8, acord economic bilateral SUA-Rusia, pe lângă concesii teritoriale ucrainene
Planul văzut de Reuters mai spune că ar urma să fie încheiat un acord de neagresiune între Rusia, Ucraina și Europa.
Se mai arată că NATO nu s-ar mai extinde și nu ar staționa trupe în Ucraina și că Rusia ar urma să fie reintegrată în economia globală, sancțiunile urmând să fie ridicate „în etape și de la caz la caz”.
Rusia ar fi invitată să reintre în G8, iar Statele Unite ar urma să încheie un acord cu Moscova privind energia, resursele naturale, infrastructura, inteligența artificială, centrele de date și extracția metalelor rare din zona Arctică.
Planul include mai multe concesii pentru Rusia, inclusiv recunoașterea de către Statele Unite a Crimeei, Luhansk și Donețk ca fiind, de facto, teritorii rusești, precum și retragerea forțelor ucrainene din partea regiunii Donețk pe care o controlează.
Casa Albă confirmă lucrul discret la acest plan
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-un briefing că secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special al SUA Steve Witkoff au lucrat discret la acest plan timp de aproximativ o lună și că Trump susține documentul.
„Acest plan a fost elaborat pentru a reflecta realitățile situației, după cinci ani de război devastator, pentru a găsi cel mai bun scenariu în care ambele părți câștigă mai mult decât trebuie să cedeze”, a spus ea joi seară, după ce presa a relatat noi detalii din document.
„Acest plan a fost întocmit imediat după discuții cu unul dintre cei mai înalți membri ai administrației președintelui Zelenski, Rustem Umerov, care a fost de acord cu majoritatea prevederilor, după mai multe modificări, și l-a prezentat președintelui Zelenski”, a declarat un înalt oficial american.
Pacea nu poate fi o capitulare, avertizează europenii
Miniștrii de externe ai Uniunii Europene, reuniți joi la Bruxelles, nu au comentat în detaliu planul american, dar au indicat că nu vor accepta solicitări care impun Kievului concesii „pedepsitoare”.
„Ucrainenii vor pace — o pace justă, care respectă suveranitatea tuturor, o pace durabilă, care nu poate fi pusă sub semnul întrebării de o agresiune viitoare”, a spus ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot. „Dar pacea nu poate fi o capitulare”, a adăugat el.
Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor și europenilor pentru a fi viabil, a declarat și șefa diplomației UE, Kaja Kallas.
Biroul lui Zelenski a spus că Driscoll i-a prezentat planul abia joi, iar mai multe surse au declarat pentru Reuters și alte instituții media că documentul este rezultatul unor discuții neoficiale între Witkoff și Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin.
Într-un mesaj pe X publicat miercuri, Rubio a spus că Statele Unite „vor continua să dezvolte o listă de idei potențiale pentru încheierea acestui război pe baza contribuțiilor din ambele tabere ale conflictului” și că pacea va necesita concesii atât din partea Kievului, cât și a Moscovei.
Zelenski, care s-a întâlnit mai întâi singur cu Driscoll, apoi cu întreaga delegație americană, a fost de acord să avanseze rapid către un acord și semnarea unui plan, a declarat colonelul Dave Butler, șeful de comunicare al armatei SUA.
Statele Unite, a spus el, vor să se asigure că acesta este „un plan bun pentru poporul ucrainean.”
Accelerarea diplomației americane survine într-un moment dificil pentru Kiev, ale cărui trupe sunt în defensivă pe front, iar guvernul lui Zelenski este afectat de un scandal de corupție. Parlamentul a demis miercuri doi miniștri.
