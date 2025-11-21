NATO
DOCUMENT Planul lui Trump include garanții de securitate pentru Ucraina de tipul “articolului 5 al NATO”: Un atac armat semnificativ al Rusiei asupra Ucrainei va fi tratat ca atac la securitatea transatlantică
Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”, potrivit unui proiect obținut de Axios.
Planul în 28 de puncte prezentat joi de secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, președintelui ucrainean Volodimir Zelenski stipulează în câteva cuvinte că „Ucraina va primi garanții de securitate fiabile”, fără a intra în detalii.
Dar, alături de acest plan, SUA au prezentat ucrainienilor un alt proiect de acord.
Acesta prevede că orice „atac armat semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei asupra Ucrainei „va fi considerat un atac care amenință pacea și securitatea comunității transatlantice”, iar SUA și aliații săi vor răspunde în consecință, inclusiv prin forță militară.
DOCUMENTUL INTEGRAL
Acest cadru stabilește condițiile pentru un armistițiu între Ucraina și Federația Rusă și oferă o garanție de securitate bazată pe principiile articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, adaptată la circumstanțele acestui conflict și la interesele Statelor Unite și ale partenerilor săi europeni.
1. Statele Unite afirmă că un atac armat semnificativ, deliberat și susținut al Federației Ruse peste linia de armistițiu convenită pe teritoriul ucrainean va fi considerat un atac care amenință pacea și securitatea comunității transatlantice. Într-o astfel de situație, președintele Statelor Unite, în exercitarea autorității constituționale și după consultări imediate cu Ucraina, NATO și partenerii europeni, va stabili măsurile necesare pentru restabilirea securității. Aceste măsuri pot include forța armată, asistență în domeniul informațiilor și logistică, acțiuni economice și diplomatice și alte măsuri considerate adecvate. Un mecanism de evaluare comun cu NATO și Ucraina va evalua orice încălcare reclamată.
2. Membrii NATO, inclusiv Franța, Regatul Unit, Germania, Polonia și Finlanda, afirmă că securitatea Ucrainei este parte integrantă a stabilității europene și se angajează să acționeze în concert cu Statele Unite în răspunsul la orice încălcare calificată, asigurând o poziție de descurajare unificată și credibilă.
3. Acest cadru intră în vigoare la data semnării și rămâne valabil timp de zece ani, putând fi reînnoit de comun acord. O comisie mixtă de monitorizare condusă de partenerii europeni, cu participarea Statelor Unite, va supraveghea respectarea acestuia.
Semnat:
Ucraina
Federația Rusă
Statele Unite ale Americii
Uniunea Europeană
NATO
Citiți și DOCUMENT Planul de pace în 28 de puncte propus de Trump: Redesenarea Ucrainei, concesii majore pentru Rusia, garanții fără precedent pentru Ucraina, excluderea aderării la NATO, avioane europene de luptă în Polonia și revenirea Rusiei în G8
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.
Conform documentului care poate fi consultat integral mai jos, Ucraina ar renunța la teritoriile din Lugansk și Donețk, iar Crimeea și aceste două regiuni ar fi recunoscute ca „de facto rusești”, inclusiv de către SUA.
Regiunile Herson și Zaporijjea ar fi „înghețate” pe linia actuală de contact, iar în Donbas s-ar institui o zonă demilitarizată. Kievul ar trebui să reducă dimensiunea armatei la 600.000 de militari, să renunțe definitiv la aderarea la NATO — interdicție înscrisă atât în Constituția Ucrainei, cât și în statutele NATO — și să accepte organizarea de alegeri în 100 de zile.
Ucraina nu ar primi forțe occidentale de menținere a păcii, dar avioane de luptă europene ar fi staționate în Polonia pentru a oferi protecție. În schimb, SUA și aliații europeni ar oferi o garanție de securitate modelată după regulile NATO, care ar obliga la un răspuns colectiv în cazul unui nou atac asupra Ucrainei.
În paralel, Rusia ar beneficia de reintegrarea în G8 și de relaxarea sancțiunilor, care ar fi totuși reimpuse automat în cazul unei noi invazii. Planul impune puține restricții militare Moscovei, menționând doar că „este de așteptat” ca Rusia să nu atace statele vecine.
Casa Albă a respins acuzațiile că documentul ar fi fost elaborat cu implicarea Rusiei, insistând că trimisul Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio au negociat discret cu ambele părți. Totuși, momentul apariției proiectului0 pe fondul scandalului de corupție din Ucraina și al avansului rusesc pe front, inclusiv revendicarea orașului Kupiansk – alimentează speculațiile că Moscova ar fi influențat conținutul.
Zelenski a declarat că va discuta planul cu Trump „în zilele următoare”, subliniind că orice acord trebuie să asigure o „pace demnă” și să respecte suveranitatea Ucrainei, în timp ce Casa Albă susține că este „un plan bun pentru ambele părți”, iar Trump ar urma să prezideze un „consiliu pentru pace” care să supravegheze încetarea focului. Liderul ucrainean a descris planul ca fiind „viziunea” SUA, dar nu o ofertă finală. El a spus că Ucraina a fost clară în privința limitelor sale și că va contribui la elaborarea unui plan „cu adevărat semnificativ”.
NATO
SUA sugerează că așteaptă ziua în care Germania va fi pregătită să preia conducerea militară a NATO: “Suntem departe de acel moment”
Statele Unite sugerează ca, într-un viitor neprecizat, Germania să preia comanda forțelor NATO în Europa, afirmația fiind făcută de Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, în cadrul Berlin Security Conference, unde a declarat că așteaptă ca Germania să facă pasul înainte pentru a prelua funcția de comandant suprem aliat în Europa (SACEUR).
„Aștept cu nerăbdare ziua în care Germania va veni la Statele Unite și va spune că suntem pregătiți să preluăm poziția de comandant suprem aliat. Cred că suntem departe de acel moment, dar aștept cu interes aceste discuții”, a declarat el, la Conferința de Securitate de la Berlin, potrivit The Independent.
Comentariile sale i-au surprins pe ceilalți participanți la panel, reprezentantul Germaniei la NATO și UE răspunzând că „văd lucrurile puțin diferit”.
Generalul-locotenent Wolfgang Wien a declarat în fața panelului că Germania este dispusă să își asume mai multe responsabilități în cadrul organizației internaționale, dar consideră funcția de SACEUR drept teritoriu american.
SACEUR este unul dintre cei doi comandanți strategici ai NATO și se află în fruntea Comandamentului Aliat pentru Operațiuni.
Tradițional, această funcție este ocupată de un comandant american. Actualul SACEUR este generalul Alexus G. Grynkewich, care și-a preluat atribuțiile pe 4 iulie 2025.
Într-o postare pe X despre conferință, Whitaker a spus că mesajul său este că aliații „trebuie să își îndeplinească obligațiile de la Summitul de la Haga”.
El le-a enumerat astfel: „investiții în apărare, creșterea cooperării industriale, consolidarea rezilienței, protejarea coeziunii – cel mai mare avantaj strategic al nostru”.
Good to discuss European security with Europe’s senior leaders at the Berlin Security Conference. My message: Allies must deliver on Hague Summit obligations:
🔵 Invest in defense
🔵 Boost industrial cooperation
🔵 Build resilience
🔵 Protect cohesion – our greatest strategic… pic.twitter.com/oTUbfR9ZZL
— U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) November 19, 2025
NATO
Moldova Security Forum: Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor, fără interferențe din afară, afirmă secretarul general adjunct al NATO
Corespondență din Chișinău
În parteneriatul de peste 30 de ani pe care îl are cu Republica Moldova, NATO a respectat “pe deplin neutralitatea constituțională și independența politică” a țării, a transmis, marți, secretarul general adjunct al NATO, Radmila Shekerinska.
Oficialul aliat a adresat un mesaj video în deschiderea celei de-a doua ediții a Moldova Security Forum, subliniind angajamentul organizației euro-atlantice pentru stabilitatea Republicii Moldova și integrarea sa europeană.
„Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor, fără interferențe din afară. NATO susține integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova. Noi, de asemenea, susținem calea dumneavoastră în ceea ce privește integrarea în UE. Ne dorim ca toți cetățenii dvs. să aibă parte de un viitor prosper și pe care îl merită”, a declarat Shekerinska.
Secretarul general adjunct al NATO a subliniat că relația cu Chișinăul este una de durată și construită pe respectul pentru neutralitatea constituțională a statului.
„Parteneriatul NATO cu Republica Moldova a durat mai mult de 30 de ani. Pe parcursul acestei perioade, noi am respectat pe deplin neutralitatea dumneavoastră constituțională și independența politică”, a adăugat ea.
Oficialul a precizat că, în ultimii ani, cooperarea practică s-a intensificat, în special datorită noului pachet de apărare prin care Alianța sprijină consolidarea rezilienței naționale în fața dezinformării și amenințărilor cibernetice:
„Dialogul nostru cu operarea practică a sporit semnificativ prin faptul că venim cu un pachet de apărare, prin care NATO și aliații săi își oferă suportul Republicii Moldova pentru a consolida reziliența contra dezinformării și amenințărilor cibernetice”, a mai spus secretarul general adjunct al NATO.
Shekerinska a reiterat că securitatea Republicii Moldova este strâns legată de situația regională și de agresiunea rusă împotriva Ucrainei.
„NATO și Republica Moldova împreună fac fața agresiunii rusești peste frontieră, în Ucraina. Avem un obiectiv comun de pace și stabilitate. Și noi, de asemenea, avem provocări similare”, a continuat ea.
Ea a transmis mulțumiri pentru contribuțiile Chișinăului la operațiunile internaționale ale Alianței:
„Vreau să aduc mulțumiri Republicii Moldova pentru contribuția de valoare pentru securitatea internațională, inclusiv contribuția pentru misiunea NATO care este realizată în Kosovo”, a conchis oficialul aliat.
La Chișinău este organizată marți și miercuri cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum.
Forumul, organizat de societatea civilă în parteneriat cu instituțiile statului și partenerii internaționali, reunește aproximativ 300 de participanți: oficiali de rang înalt, reprezentanți guvernamentali, experți în securitate, diplomați și membri ai organizațiilor internaționale.
Ediția din acest an pune în discuție teme esențiale pentru securitatea regională și europeană, precum consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride, apărarea democrației și contracararea manipulării informaționale în alegeri, riscurile hibride din regiunea Mării Negre, precum și întărirea securității cibernetice și a democrației digitale.
CaleaEuropeană.ro este partener media al evenimentului pentru al doilea an consecutiv.
NATO
Nicușor Dan convoacă ședința CSAT consacrată Strategiei Naționale de Apărare a Țării. Documentul va fi avizat înainte de prezentarea și adoptarea în plenul Parlamentului
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni, 24 noiembrie, la Palatul Cotroceni și care va fi dominată de discuții privind avizarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2024-2030 prezentată săptămâna trecută de șeful statului.
Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la “Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030” și “Analiza Strategică a Apărării”.
Pe 26 noiembrie, președintele Nicușor Dan va prezenta documentul în plenul reunit al Parlamentului României, unde va fi supusă la vot.
Totodată, va fi dezbătut și raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute la nivel național, în primele șapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, risc la adresa siguranței naționale în România.
Pe ordinea de zi figurează și o evaluare privind riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa României, prognozate pentru anul 2026.
Nu în ultimul rând, va fi discutat și raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.
În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, conchide Palatul Cotroceni.
Citiți și
Nicușor Dan pune în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, cu “independența solidară” concept central: Nu vrem să apărăm statul, ci cetățeanul care trăiește în acest stat
România în era “independenței solidare”: Un nou concept strategic, cu loialitate față de aliați și în parteneriat cu națiunea română, pentru a fi “principala putere a Europei de Sud-Est și a doua mare putere estică după Polonia”
Strategia Națională de Apărare: “O eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia”, amenințare directă la adresa securității României; Amânarea pe termen lung a integrării R. Moldova și Ucrainei în UE va accentua riscurile de securitate
România intră într-o nouă etapă de definire a politicii sale de securitate și apărare națională cuprinsă în 40 de pagini și 117 paragrafe. Într-o conferință de presă de 107 minute, președintele Nicușor Dan a lansat în dezbatere publică proiectul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, un document programatic care trasează direcțiile de acțiune ale statului român și care introduce un nou concept strategic, acela de “independența solidară”, cu ambiția de a semnala o nouă etapă în dezvoltarea istorică a României, o țară care “să se proiecteze pe termen mediu drept principala putere a Europei de Sud-Est și a doua mare putere la est de Germania, după Polonia”. În același timp, consolidarea rolului țării în NATO și în Uniunea Europeană și “importanța covârșitoare” a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ca “pilon de neînlocuit al securității noastre și platformă de avansare a prosperității României” reprezintă ancore prin care România, în acțiunea sa externă, să răspundă amenințărilor reprezentate de “acțiunile ostile ale Federației Ruse”, inclusiv spionajul și războiul hibrid, precum și riscurilor și vulnerabilităților identificate ca fiind ca tendințele de populism, curentele anti-europene și anti-UE, emergența unor alianțe anti-occidentale sau instabilitatea din regiune.
“O eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia” este dată ca exemplu concret al unei amenințări, în vreme ce documentul atrage atenția că “o eventuală amânare pe termen lung a integrării europene a Republicii Moldova și a Ucrainei va accentua riscurile de securitate pentru România”.
Tot în sfera externă, China este menționată adiacent în Strategie, în descrierea contextului global al competiției strategice pentru supremație.
În acțiunea sa internă, strategia de apărare propune “un parteneriat cu națiunea română” al cărui nivel de ambiție să ilustreze “un posibil nou proiect național” și care să răspundă unor riscuri și vulnerabilități precum corupția, politicile fiscale inadecvate, precaritatea educației, accentuarea declinului populației sau nivelul scăzut al gândirii critice.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Moldova Security Forum: România și-a arătat susținerea pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene
Europa trebuie să depună eforturi pentru a valorifica potențialul neexploatat al pieței unice, subliniază președinta BCE: Lumea nu stă în loc pentru noi
UE lansează dialogul privind comerțul și investițiile cu blocul Trans-Pacific
UE dezvoltă cooperarea cu Africa de Sud prin inițiative care îi vor asigura consolidarea accesului la materii prime critice
Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu
Europol atrage atenția: Rețelele criminale „folosesc copiii ca arme” pentru a comite crime, recrutându-i prin jocuri video multiplayer și smartphone-uri. Adesea, părinții nu au nicio idee despre ce se întâmplă
„Digital Cooperation: AI and Cybersecurity”. Directorul general al ICI București: Cooperarea digitală este unul dintre pilonii esențiali ai securității și progresului tehnologic în era actuală
DOCUMENT Planul lui Trump include garanții de securitate pentru Ucraina de tipul “articolului 5 al NATO”: Un atac armat semnificativ al Rusiei asupra Ucrainei va fi tratat ca atac la securitatea transatlantică
DOCUMENT Planul de pace în 28 de puncte propus de Trump: Redesenarea Ucrainei, concesii majore pentru Rusia, garanții fără precedent pentru Ucraina, excluderea aderării la NATO, avioane europene de luptă în Polonia și revenirea Rusiei în G8
Zelenski, pregătit să lucreze “onest” la planul de pace cu Rusia susținut de SUA, în timp ce europenii afirmă că “pacea nu poate fi o capitulare”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
Trending
- U.E.2 days ago
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
- ROMÂNIA1 week ago
Profesorul universitar Sorin Costreie, de la Universitatea din București, va fi noul consilier pentru educație al președintelui Nicușor Dan
- COMISIA EUROPEANA5 days ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- ROMÂNIA1 week ago
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago
Siegfried Mureșan a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din UE în noul buget multianual al Uniunii Europene