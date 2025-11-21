DOCUMENT Planul lui Trump include garanții de securitate pentru Ucraina de tipul “articolului 5 al NATO”: Un atac armat semnificativ al Rusiei asupra Ucrainei va fi tratat ca atac la securitatea transatlantică

Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”, potrivit unui proiect obținut de Axios.

Planul în 28 de puncte prezentat joi de secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, președintelui ucrainean Volodimir Zelenski stipulează în câteva cuvinte că „Ucraina va primi garanții de securitate fiabile”, fără a intra în detalii.

Dar, alături de acest plan, SUA au prezentat ucrainienilor un alt proiect de acord.

Acesta prevede că orice „atac armat semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei asupra Ucrainei „va fi considerat un atac care amenință pacea și securitatea comunității transatlantice”, iar SUA și aliații săi vor răspunde în consecință, inclusiv prin forță militară.

DOCUMENTUL INTEGRAL

Acest cadru stabilește condițiile pentru un armistițiu între Ucraina și Federația Rusă și oferă o garanție de securitate bazată pe principiile articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, adaptată la circumstanțele acestui conflict și la interesele Statelor Unite și ale partenerilor săi europeni.

1. Statele Unite afirmă că un atac armat semnificativ, deliberat și susținut al Federației Ruse peste linia de armistițiu convenită pe teritoriul ucrainean va fi considerat un atac care amenință pacea și securitatea comunității transatlantice. Într-o astfel de situație, președintele Statelor Unite, în exercitarea autorității constituționale și după consultări imediate cu Ucraina, NATO și partenerii europeni, va stabili măsurile necesare pentru restabilirea securității. Aceste măsuri pot include forța armată, asistență în domeniul informațiilor și logistică, acțiuni economice și diplomatice și alte măsuri considerate adecvate. Un mecanism de evaluare comun cu NATO și Ucraina va evalua orice încălcare reclamată.

2. Membrii NATO, inclusiv Franța, Regatul Unit, Germania, Polonia și Finlanda, afirmă că securitatea Ucrainei este parte integrantă a stabilității europene și se angajează să acționeze în concert cu Statele Unite în răspunsul la orice încălcare calificată, asigurând o poziție de descurajare unificată și credibilă.

3. Acest cadru intră în vigoare la data semnării și rămâne valabil timp de zece ani, putând fi reînnoit de comun acord. O comisie mixtă de monitorizare condusă de partenerii europeni, cu participarea Statelor Unite, va supraveghea respectarea acestuia.

Semnat:

Ucraina

Federația Rusă

Statele Unite ale Americii

Uniunea Europeană

NATO

Citiți și DOCUMENT Planul de pace în 28 de puncte propus de Trump: Redesenarea Ucrainei, concesii majore pentru Rusia, garanții fără precedent pentru Ucraina, excluderea aderării la NATO, avioane europene de luptă în Polonia și revenirea Rusiei în G8

Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.

Conform documentului care poate fi consultat integral mai jos, Ucraina ar renunța la teritoriile din Lugansk și Donețk, iar Crimeea și aceste două regiuni ar fi recunoscute ca „de facto rusești”, inclusiv de către SUA.

Regiunile Herson și Zaporijjea ar fi „înghețate” pe linia actuală de contact, iar în Donbas s-ar institui o zonă demilitarizată. Kievul ar trebui să reducă dimensiunea armatei la 600.000 de militari, să renunțe definitiv la aderarea la NATO — interdicție înscrisă atât în Constituția Ucrainei, cât și în statutele NATO — și să accepte organizarea de alegeri în 100 de zile.

Ucraina nu ar primi forțe occidentale de menținere a păcii, dar avioane de luptă europene ar fi staționate în Polonia pentru a oferi protecție. În schimb, SUA și aliații europeni ar oferi o garanție de securitate modelată după regulile NATO, care ar obliga la un răspuns colectiv în cazul unui nou atac asupra Ucrainei.

În paralel, Rusia ar beneficia de reintegrarea în G8 și de relaxarea sancțiunilor, care ar fi totuși reimpuse automat în cazul unei noi invazii. Planul impune puține restricții militare Moscovei, menționând doar că „este de așteptat” ca Rusia să nu atace statele vecine.

Casa Albă a respins acuzațiile că documentul ar fi fost elaborat cu implicarea Rusiei, insistând că trimisul Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio au negociat discret cu ambele părți. Totuși, momentul apariției proiectului0 pe fondul scandalului de corupție din Ucraina și al avansului rusesc pe front, inclusiv revendicarea orașului Kupiansk – alimentează speculațiile că Moscova ar fi influențat conținutul.

Zelenski a declarat că va discuta planul cu Trump „în zilele următoare”, subliniind că orice acord trebuie să asigure o „pace demnă” și să respecte suveranitatea Ucrainei, în timp ce Casa Albă susține că este „un plan bun pentru ambele părți”, iar Trump ar urma să prezideze un „consiliu pentru pace” care să supravegheze încetarea focului. Liderul ucrainean a descris planul ca fiind „viziunea” SUA, dar nu o ofertă finală. El a spus că Ucraina a fost clară în privința limitelor sale și că va contribui la elaborarea unui plan „cu adevărat semnificativ”.