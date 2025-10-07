INTERNAȚIONAL
Doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului. În Egipt au început negocierile menite să ducă la o încetare a focului în Fâșia Gaza
Astăzi se împlinesc doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023, când Hamas a lovit teritoriul israelian, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și luând peste 250 de ostatici. Riposta Israelului a declanșat un război de amploare în Fâșia Gaza, în care și-au pierdut viața peste 67.000 de palestinieni. De ambele părți, majoritatea victimelor sunt civili.
În Egipt au început negocierile indirecte între Hamas și Israel, menite să ducă la o încetare a focului în Fâșia Gaza. Discuțiile se bazează pe un plan propus de administrația americană. Potrivit presei de stat egiptene, rundele de dialog sunt așteptate să dureze câteva zile. Întâlnirea indirectă între cele două părți aflate în conflict vine după un ultimatum transmis de președintele american și pe fondul unor ample proteste în întreaga lume, în care se cere oprirea acțiunilor militare în Gaza, relatează Euronews.
Întâlnirea de la Sharm el Sheikh, pe coasta Mării Roșii, are loc în vreme ce Israelul își amintește de atacul terorist al Hamas din 7 octombrie 2023, operațiune care a declanșat războiul. O înțelegere ar însemna oprirea acțiunilor militare israeliene în Fâșia Gaza și eliberarea ostaticilor încă ținuți în enclava palestiniană de către Hamas.
În Fâșia Gaza, palestinienii urmăresc cu atenție cel mai recent efort de a opri războiul și de a elibera ostaticii. Printre refugiați domnesc însă optimismul prudent și scepticismul.
Sub acoperirea unui număr mare de rachete trase din Fâșia Gaza, mai multe mii de combatanți ai Hamas și ai altor grupuri palestiniene au pătruns prin bariera de securitate care avea reputația că este de netrecut instalată de Israel de-a lungul Fâșiei Gaza și au atacat baze militare, au ucis la întâmplare pe drumuri, în kibbutz-uri, în orașe și în sate.
De partea israeliană, atacul a provocat moartea a 1.219 persoane, în majoritate civili, potrivit unui bilanț întocmit de AFP plecând de la date oficiale. Din cele 251 de persoane răpite în acea zi, 47 se află încă în Gaza, dar armata susține că 25 au decedat, informează Agerpres.
Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, susține că peste 67.000 de palestinieni au fost uciși de la începutul asaltului israelian. Agențiile ONU și experți independenți consideră în general fiabile datele prezentate de minister.
Președintele american Donald Trump a declarat că Hamas este „pregătit pentru o pace durabilă”, după ce gruparea a emis vineri o declarație în care pare să fie de acord cu multe dintre condițiile acordului de pace anunțat săptămâna aceasta de SUA și Israel.
Hamas a afirmat în declarația sa că va elibera toți ostaticii și-a confirmat „disponibilitatea de a intra imediat, prin intermediul mediatorilor, în negocieri pentru a discuta detaliile”. Hamas a acceptat, de asemenea, să predea controlul asupra Fâșiei Gaza unui organism palestinian independent, un punct important în planul de pace.
Planul de pace al SUA pentru Fâșia Gaza, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.
Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.
INTERNAȚIONAL
Zelenski a discutat cu premierul Lituaniei despre producția comună de arme și investițiile în industria de apărare a Ucrainei: Rusia continuă să-și intensifice teroarea aeriană
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut luni o întrevedere cu prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginienė, în cadrul căreia au discutat despre continuarea asistenței în domeniul apărării, producția comună de armament și investițiile în industria de apărare a Ucrainei.
„De asemenea, am discutat separat despre sectorul energetic. Se apropie iarna, iar Rusia continuă să-și intensifice teroarea aeriană și atacurile împotriva orașelor noastre – prin urmare, consolidarea apărării noastre aeriene rămâne o prioritate absolută”, a scris Zelenski, pe X.
I held a meeting with Prime Minister of Lithuania @IRuginiene – this is her first foreign visit, and it is very meaningful that it is to Ukraine. A true sign of support.
We discussed everything that is now critically important: continued defense assistance, joint weapons… pic.twitter.com/SyvCstItvV
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2025
Totodată, cei doi lideri au discutat despre participarea Lituaniei la reconstrucția Ucrainei și despre sprijinul oferit în construirea de adăposturi în școli și grădinițe.
„Disponibilitatea Lituaniei de a contribui la inițiativa PURL și de a adera la instrumentul SAFE este importantă. Apreciem acest lucru și suntem recunoscători pentru sprijinul cuprinzător acordat Ucrainei de către Lituania: asistență militară, co-conducerea coaliției de deminare, participarea activă la coalițiile pentru drone, apărare aeriană, război electronic, artilerie și IT. Toate acestea întăresc considerabil apărarea poporului nostru”, a subliniat Volodimir Zelenski.
Săptămâna trecută, președintele Lituaniei Gitanas Nauseda și-a exprimat scepticismul privind posibilitatea implementării unui „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic european și a pledat pentru protejarea zonelor cele mai vulnerabile, aflate pe traiectoria dronelor rusești.
Gitanas Nauseda a sugerat că UE ar trebui să adopte o „abordare selectivă” pentru a proteja zonele și infrastructurile cele mai vulnerabile și a declarat că prima fază a acestui proiect ar putea, teoretic, să fie finalizată înaintea următorului cadru financiar multianual european.
Capitala lituaniană Vilnius este situată la doar 35 de kilometri de granița estică cu Belarus, care are o lungime de 680 de kilometri.
SUA
Relaxarea tarifelor vamale la importurile canadiene în SUA, puțin probabilă în contextul noii întâlniri a lui Carney cu Trump, la Casa Albă
Premierul Canadei, Mark Carney, urmează să aibă marți a doua întâlnire oficială în Biroul Oval cu președintele american Donald Trump, într-un moment tensionat în relațiile comerciale dintre cele două țări, pe fondul politicii tarifare agresive a administrației americane, informează BBC.
Întâlnirea are loc pe fondul eforturilor canadiene de a obține o relaxare a tarifelor impuse de Washington, în același timp în care Trump își reafirmă angajamentul de a „realinia comerțul global” și de a atrage investițiile canadiene în Statele Unite.
„Presupun că va întreba despre tarife”, a declarat Trump, luni, întrebat despre întâlnirea cu Carney. „Pentru că multe companii din Canada se mută în Statele Unite — știți, toată lumea se întoarce în SUA — și probabil că va întreba despre tarife. Pierd multe companii în Canada”, a adăugat el.
Potrivit presei canadiene, cei doi lideri au fost în contact constant de la prima lor întrevedere de la Casa Albă, în luna mai, pe fondul eforturilor Canadei de a găsi o ieșire din disputa tarifară.
De la preluarea mandatului, Carney a făcut o serie de concesii importante pentru a detensiona relațiile cu Washingtonul: a renunțat la taxa pe serviciile digitale, a eliminat o parte dintre tarifele de retorsiune impuse anterior Statelor Unite, a consolidat securitatea la frontieră și a accelerat cheltuielile pentru apărare pentru a atinge țintele NATO.
În ciuda acestor măsuri, președintele Trump a majorat în august tarifele generale la 35% pentru produsele canadiene, cu excepția celor conforme cu Acordul comercial Canada–SUA–Mexic (CUSMA). Canada este deja afectată de taxe suplimentare la oțel, aluminiu, automobile și cupru, iar tarifele pentru lemn urmează să intre în vigoare la finalul lunii.
Mai mult, Trump a anunțat luni noi planuri de impunere a unei taxe de 25% pentru importurile de camioane medii și grele, începând cu 1 noiembrie.
În pofida concesiilor făcute de Ottawa, nu există semnale că Washingtonul ar fi dispus să dea înapoi. „Vizita premierului Carney se va concentra pe prioritățile comune într-un nou cadru economic și de securitate între Canada și Statele Unite”, a transmis biroul premierului canadian într-un comunicat oficial.
Atât Canada, cât și SUA au lansat luna trecută consultări bilaterale privind CUSMA, acord pe care Carney îl consideră „un avantaj strategic” pentru economia canadiană. „Clauzele speciale din CUSMA oferă Canadei o poziție mai bună decât a multor alte state, inclusiv a celor care au încheiat acorduri comerciale cu administrația Trump”, a declarat premierul.
Totuși, președintele american a părut să minimalizeze importanța acordului la întâlnirea din mai, când a afirmat că „CUSMA este un acord de tranziție” și că nu este sigur „dacă mai este necesar”.
Întâlnirea de marți ar putea fi decisivă pentru viitorul relațiilor comerciale nord-americane, însă, pentru moment, Washingtonul nu dă semne că ar renunța la politica tarifară dură — o strategie menită, potrivit lui Trump, „să readucă locurile de muncă și afacerile în Statele Unite”.
INTERNAȚIONAL
Încetarea focului între Israel și Hamas ar putea avea loc săptămâna viitoare, afirmă ministrul german de externe
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat luni că încetarea focului în Gaza și eliberarea de către Hamas a tuturor ostaticilor israelieni rămași ar putea fi realizate în decurs de o săptămână, subliniind rolul Europei în asigurarea unui acord, relatează Politico Europe.
„Sper că în următoarea săptămână vom putea ajunge la un acord inițial – adică încetarea focului, eliberarea ostaticilor și ajutor umanitar pentru Gaza”, a declarat Wadephul.
Wadephul, care se afla în Israel pentru discuții cu omologul său, a respins recentele afirmații ale prim-ministrului Benjamin Netanyahu potrivit cărora Europa a fost „absentă” în găsirea unei soluții la război și că „a cedat terorismului palestinian”.
„Europa este importantă – Regatul Unit și Franța sunt membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU și ambele sunt importante. Uniunea Europeană în ansamblu este, de asemenea, importantă”, a afirmat Wadephul, susținând că și Germania a jucat un rol activ.
„Ieri, am vorbit cu ministrul de externe și prim-ministrul Qatarului – omul cheie în contact cu Hamas … În seara aceasta, voi zbura la Cairo pentru a mă întâlni cu ministrul de externe egiptean. Fac exact ceea ce ar trebui să facă un ministru de externe: construiesc înțelegere, fac schimb de poziții, ajut la mediere, construiesc punți … Dacă în cele din urmă va ajuta la obținerea succesului, vom vedea – dar este datoria mea să continui să încerc”, a spus el.
Reflectând asupra consecințelor atacurilor din 7 octombrie, care au ucis aproximativ 1.200 de persoane în urmă cu doi ani, Wadephul a spus că i-a avertizat pe colegii săi încă de la început că represaliile Israelului vor pune la încercare sprijinul Occidentului: „La un moment dat, oamenii vor începe să spună: Israelul exagerează acum”.
Referitor la combaterea antisemitismului în creștere, care a fost semnalat în întreaga Europă în ultimii doi ani, Wadephul a declarat: „Desigur, antisemitismul în sine încă există. Unii îl exploatează din punct de vedere politic. Și da – deși nu spun acest lucru pentru a justifica ceva – uneori, politicile nechibzuite ale guvernelor israeliene au contribuit și ele la acest climat”.
Precizând că aceasta nu este opinia sa, el a spus: „Așa percep unii oameni situația. Eu vorbesc cu cetățenii – sunt deputat ales direct – și văd cum criticile la adresa Israelului se confundă adesea cu atitudini antisemite. Este greșit, dar se întâmplă. Și trebuie să recunoaștem acest lucru înainte de a-l putea combate”.
El a condamnat, de asemenea, blocada impusă de Israel asupra Gazei la începutul acestui an, reafirmând în același timp angajamentul Berlinului față de securitatea Israelului: „Israelul este cel mai important partener al nostru în materie de securitate în Orientul Mijlociu – și va rămâne întotdeauna așa.”
Citiți și Trump spune că Hamas este pregătit pentru pace și face apel la Israel să oprească bombardamentele: „Trebuie să concretizăm acordul final"
Uniunea Europeană și mai mulți lideri europeni și din Orientul Mijlociu, printre care și Nicușor Dan, au salutat planul de pace al Statelor Unite pentru Fâșia Gaza, în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat Hamas să îl accepte.
Planul, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.
Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.
