Doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului. În Egipt au început negocierile menite să ducă la o încetare a focului în Fâșia Gaza

Astăzi se împlinesc doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023, când Hamas a lovit teritoriul israelian, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și luând peste 250 de ostatici. Riposta Israelului a declanșat un război de amploare în Fâșia Gaza, în care și-au pierdut viața peste 67.000 de palestinieni. De ambele părți, majoritatea victimelor sunt civili.

În Egipt au început negocierile indirecte între Hamas și Israel, menite să ducă la o încetare a focului în Fâșia Gaza. Discuțiile se bazează pe un plan propus de administrația americană. Potrivit presei de stat egiptene, rundele de dialog sunt așteptate să dureze câteva zile. Întâlnirea indirectă între cele două părți aflate în conflict vine după un ultimatum transmis de președintele american și pe fondul unor ample proteste în întreaga lume, în care se cere oprirea acțiunilor militare în Gaza, relatează Euronews.

Întâlnirea de la Sharm el Sheikh, pe coasta Mării Roșii, are loc în vreme ce Israelul își amintește de atacul terorist al Hamas din 7 octombrie 2023, operațiune care a declanșat războiul. O înțelegere ar însemna oprirea acțiunilor militare israeliene în Fâșia Gaza și eliberarea ostaticilor încă ținuți în enclava palestiniană de către Hamas.

În Fâșia Gaza, palestinienii urmăresc cu atenție cel mai recent efort de a opri războiul și de a elibera ostaticii. Printre refugiați domnesc însă optimismul prudent și scepticismul.

Sub acoperirea unui număr mare de rachete trase din Fâșia Gaza, mai multe mii de combatanți ai Hamas și ai altor grupuri palestiniene au pătruns prin bariera de securitate care avea reputația că este de netrecut instalată de Israel de-a lungul Fâșiei Gaza și au atacat baze militare, au ucis la întâmplare pe drumuri, în kibbutz-uri, în orașe și în sate.

De partea israeliană, atacul a provocat moartea a 1.219 persoane, în majoritate civili, potrivit unui bilanț întocmit de AFP plecând de la date oficiale. Din cele 251 de persoane răpite în acea zi, 47 se află încă în Gaza, dar armata susține că 25 au decedat, informează Agerpres.

Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, susține că peste 67.000 de palestinieni au fost uciși de la începutul asaltului israelian. Agențiile ONU și experți independenți consideră în general fiabile datele prezentate de minister.

Președintele american Donald Trump a declarat că Hamas este „pregătit pentru o pace durabilă”, după ce gruparea a emis vineri o declarație în care pare să fie de acord cu multe dintre condițiile acordului de pace anunțat săptămâna aceasta de SUA și Israel.

Hamas a afirmat în declarația sa că va elibera toți ostaticii și-a confirmat „disponibilitatea de a intra imediat, prin intermediul mediatorilor, în negocieri pentru a discuta detaliile”. Hamas a acceptat, de asemenea, să predea controlul asupra Fâșiei Gaza unui organism palestinian independent, un punct important în planul de pace.

Planul de pace al SUA pentru Fâșia Gaza, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.

Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.