Doi senatori americani cer Meta și Google să blocheze propaganda rusă înainte de alegerile din Republica Moldova: „Viitorul său trebuie să fie decis de cetățeni, nu de dezinformarea Moscovei”

Doi senatori americani, Jeanne Shaheen și Thom Tillis, au transmis scrisori oficiale către companiile Meta și Google, solicitându-le să ia măsuri urgente pentru a bloca propaganda rusă și finanțările ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova, înaintea alegerilor din 28 septembrie, transmite MOLDPRES, citat de Agerpres.

În atenția autorităților americane se află oligarhul fugar Ilan Șor, vizat de sancțiuni internaționale și care ar fi cheltuit deja peste 500.000 de dolari pe reclame Facebook, continuând să utilizeze platformele online pentru a influența spațiul informațional din Republica Moldova.

Citiți și Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova: Partidele din Blocul „Șor” rămân în afara cursei pentru alegerile parlamentare din septembrie

„Nu putem fi indiferenți. Republica Moldova se află pe punctul de a adera la Uniunea Europeană, iar viitorul său trebuie să fie decis de cetățeni, nu de dezinformarea Moscovei”, au subliniat senatorii americani în mesajul adresat giganților tehnologici.

Autoritățile moldovene au avertizat în repetate rânduri că Federația Rusă desfășoară campanii de dezinformare și manipulare cu scopul de a influența procesele democratice din republică.

Gravitatea situației este confirmată și de partenerii internaționali – Statele Unite, Canada și Marea Britanie -, care consideră că amenințarea rusă reprezintă un pericol direct pentru democrația Republicii Moldova.

Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, a avertizat în iulie președinta Maia Sandu, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, în cadrul unei conferințe de presă. Un avertisment similar a fost formulat și de prim-ministrul Dorin Recean.

Având în vedere că Rusia își intensifică propaganda și acțiunile de dezinformare în contextul apropierii alegerilor parlamentare din Republica Moldova, Chișinăul va primi sprijin pentru combaterea acestor acțiuni printr-un nou centru regional al Observatorului european al mass- mediei digitale (EDMO).

Amintim că președinta Maia Sandu i-a găzduit pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova, pe președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării. Într-un scut politic de susținere pentru Republica Moldova în fața Rusiei înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, cei trei au avut intervenții la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, cu Macron și Tusk vorbind în limba română, în ovațiile audienței din Piața Marii Adunări Naționale.