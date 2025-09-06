INTERNAȚIONAL
Doi senatori americani cer Meta și Google să blocheze propaganda rusă înainte de alegerile din Republica Moldova: „Viitorul său trebuie să fie decis de cetățeni, nu de dezinformarea Moscovei”
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen și Thom Tillis, au transmis scrisori oficiale către companiile Meta și Google, solicitându-le să ia măsuri urgente pentru a bloca propaganda rusă și finanțările ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova, înaintea alegerilor din 28 septembrie, transmite MOLDPRES, citat de Agerpres.
În atenția autorităților americane se află oligarhul fugar Ilan Șor, vizat de sancțiuni internaționale și care ar fi cheltuit deja peste 500.000 de dolari pe reclame Facebook, continuând să utilizeze platformele online pentru a influența spațiul informațional din Republica Moldova.
Citiți și Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova: Partidele din Blocul „Șor” rămân în afara cursei pentru alegerile parlamentare din septembrie
„Nu putem fi indiferenți. Republica Moldova se află pe punctul de a adera la Uniunea Europeană, iar viitorul său trebuie să fie decis de cetățeni, nu de dezinformarea Moscovei”, au subliniat senatorii americani în mesajul adresat giganților tehnologici.
Autoritățile moldovene au avertizat în repetate rânduri că Federația Rusă desfășoară campanii de dezinformare și manipulare cu scopul de a influența procesele democratice din republică.
Gravitatea situației este confirmată și de partenerii internaționali – Statele Unite, Canada și Marea Britanie -, care consideră că amenințarea rusă reprezintă un pericol direct pentru democrația Republicii Moldova.
Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, a avertizat în iulie președinta Maia Sandu, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, în cadrul unei conferințe de presă. Un avertisment similar a fost formulat și de prim-ministrul Dorin Recean.
Având în vedere că Rusia își intensifică propaganda și acțiunile de dezinformare în contextul apropierii alegerilor parlamentare din Republica Moldova, Chișinăul va primi sprijin pentru combaterea acestor acțiuni printr-un nou centru regional al Observatorului european al mass- mediei digitale (EDMO).
Amintim că președinta Maia Sandu i-a găzduit pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova, pe președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării. Într-un scut politic de susținere pentru Republica Moldova în fața Rusiei înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, cei trei au avut intervenții la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, cu Macron și Tusk vorbind în limba română, în ovațiile audienței din Piața Marii Adunări Naționale.
Trump amenință UE cu represalii după ce Comisia Europeană a amendat Google: „UE trebuie să înceteze aceste practici împotriva companiilor americane”
„Europa a atacat astăzi o altă mare companie americană importantă, Google”, a protestat vineri președintele american Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social, amenințând că va riposta cu sancțiuni comerciale, notează AFP, potrivit Agerpres.
În același mesaj, președintele american a asigurat că, dacă Uniunea Europeană nu revine asupra amenzilor „nedrepte” impuse Google, dar și Apple, va fi „constrâns” să declanșeze un mecanism de taxe vamale punitive, „Secțiunea 301”.
„Uniunea Europeană trebuie să înceteze imediat aceste practici împotriva companiilor americane”, a adăugat el.
Mai degrabă reținut față de lumea tehnologiei în timpul primului său mandat, republicanul a văzut cum cele mai mari nume din sector s-au raliat masiv de partea sa după revenirea la putere.
Comisia Europeană a aplicat vineri gigantului american Google o amendă de 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității.
Comisia a afirmat că Google și-a favorizat propriile sale servicii de publicitate în detrimentul unor furnizori concurenți. Ancheta Comisiei Europene a stabilit că produsele Google dețin o poziție dominantă pe piață, iar compania a abuzat de această situație încă din 2014, pentru a-și avantaja produsele respective.
Comisia Europeană a dispus ca Google să pună capăt acestor practici de auto-preferință și să implementeze măsuri pentru eliminarea conflictelor de interese inerente pe întreg lanțul de aprovizionare adtech.
Google are acum 60 de zile pentru a informa Comisia cu privire la modul în care intenționează să respecte aceste măsuri.
În speță, Google a încălcat articolul 102 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.
Zelenski îi răspunde lui Putin și propune, la rândul său, Kievul ca posibil loc de întâlnire: „Eu nu mă pot duce la Moscova”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a replicat propunerii președintelui rus Vladimir Putin, care insistă ca locul unei eventuale întrevederi între ei doi să fie Moscova, propunând la rândul său Kievul drept posibil loc de întâlnire, informează dpa, potrivit Agerpres.
„El poate veni la Kiev”, a declarat Zelenski pentru canalul american ABC News într-un interviu difuzat sâmbătă.
Liderul ucrainean a spus că el nu se poate duce la Moscova în timp ce țara sa este atacată de Rusia și a subliniat că Putin a propus Moscova ca loc de întâlnire doar ca tactică de tergiversare.
„Eu nu mă pot duce la Moscova… în timp ce țara mea este vizată de rachete, de atacuri în fiecare zi. Nu mă pot duce în această capitală a acestui terorist. Este de înțeles și el înțelege asta”, a spus Volodimir Zelenski.
Vorbind în engleză, Zelenski a a spus că în Putin nu se poate avea încredere și că președintele rus „se joacă” cu SUA.
Președintele ucrainean a îndemnat în repetate rânduri la o întrevedere cu Putin, pentru a negocia un armistițiu în războiul Rusiei împotriva țării sale, război pe care Putin l-a declanșat în februarie 2022.
Potrivit unor surse ucrainene, cel puțin șapte țări s-au oferit să găzduiască o astfel de întâlnire, printre care se numără Turcia, precum și trei țări din Golf, care sunt considerate neutre în acest conflict.
Miercuri, Putin a spus că Zelenski poate veni la Moscova dacă există perspective pentru un rezultat pozitiv.
Susținând vineri un discurs în cadrul forumului economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a pus iarăși sub semnul întrebării utilitatea unor astfel de discuții, contestând din nou legitimitatea lui Zelenski.
Volodimir Zelenski a respins deja joi Moscova drept loc de desfășurare a negocierilor. „Dacă vreți ca o întâlnire să nu aibă loc, atunci invitați-mă la Moscova”, a declarat el.
Amintim că președintele american Donald Trump a participat joi, prin videoconferință, discuțiilor dintre liderii țărilor Coaliției de Voință, care sprijină militar Ucraina, cărora le-a cerut să nu mai cumpere petrol rusesc și să exercite mai multă presiune pe China, aliat al Rusiei, care ajută Moscova să își finanțeze războiul pe care l-a declanșat în Ucraina.
De asemenea, acesta a reiterat că rămâne fidel angajamentului de a obține un acord de pace între Rusia și Ucraina, în ciuda incertitudinii privind perspectiva unor discuții față în față între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Donald Trump a semnat ordinul care restaurează “Departamentul de Război”, iar șeful Pentagonului devine “Secretar al Războiului”
Președintele american Donald Trump a semnat vineri, în Biroul Oval, un ordin executiv pentru a restaura denumirea istorică „Departamentul de Război” ca titlu secundar pentru Departamentul Apărării. Acesta este cel de-al 200-lea ordin executiv semnat de președinte de la preluarea mandatului.
„Acest lucru transmite un mesaj de victorie” și „un mesaj de forță” aliaților și dușmanilor Americii deopotrivă, a afirmat președintele american, însoțit în Biroul Oval de șeful Pentagonului Pete Hegseth și de generalul Dan Caine, președintele al Șefilor de Stat Major din SUA.
Hegseth a fost de acord cu afirmația lui Trump.
„După cel de-al Doilea Război Mondial, am schimbat numele Departamentului de Război în Departamentul Apărării și… de atunci nu am mai câștigat niciun război important. Și asta nu pentru a-i discredita pe soldații noștri… Ci pentru a recunoaște că această schimbare de nume nu este doar o simplă redenumire, ci o restaurare; cuvintele contează”, a spus Hegseth.
Secretarul a continuat spunând că Departamentul de Război va lupta cu hotărâre pentru a câștiga și nu se va împotmoli în conflicte nesfârșite. „Letalitate maximă, nu legalitate timidă; efect violent, nu corectitudine politică”, a spus el.
Imediat după semnarea acestui acord, pagina web oficială a Pentagonului și conturile de pe rețele sociale și-au schimbat denumirea și inscripțiilor din Departamentul Apărării în Departamentul de Război.
Ordinul autorizează secretarul apărării, Departamentul Apărării și oficialii subordonați să folosească titluri secundare precum „Secretar al Războiului”, „Departamentul de Război” și „Secretar adjunct al Războiului” în corespondența oficială, comunicările publice, contexte ceremoniale și documente non-legislative în cadrul ramurii executive, a transmis Casa Albă ulterior într-un comunicat.
Ordinul solicită tuturor departamentelor și agențiilor executive să recunoască și să acomodeze aceste titluri secundare în comunicările interne și externe.
Ordinul îl instruiește pe Secretarul Războiului să recomande acțiuni, inclusiv măsuri legislative și executive, necesare pentru redenumirea permanentă a Departamentului Apărării al SUA în Departamentul de Război al SUA.
„Armata Statelor Unite este cea mai puternică și letală forță de luptă din lume, iar președintele consideră că acest departament ar trebui să aibă un nume care să reflecte puterea sa incomparabilă și pregătirea de a proteja interesele naționale”, a mai transmis Casa Albă.
Departamentul de Război, înființat în 1789, a condus SUA spre victorie în Războiul din 1812, Primul Război Mondial și Al Doilea Război Mondial, inspirând încredere în forța militară a Americii, mai arată sursa citată.
La 8 ianuarie 1790, președintele George Washington, în primul său discurs anual către Congres, afirma: „A fi pregătit de război este unul dintre cele mai eficiente mijloace de a păstra pacea”.
Părinții fondatori știau că proiectarea forței era cea mai bună modalitate de a se asigura că va fi nevoie să fie folosită doar rareori, mai precizează Casa Albă.
Potrivit administrației americane, Denumirea „Departamentul de Război” transmite un mesaj mai puternic de pregătire și hotărâre comparativ cu „Departamentul Apărării”, care pune accent doar pe capacitățile defensive.
Restaurarea numelui „Departamentul de Război” va concentra mai clar acest departament asupra interesului național și va semnala adversarilor disponibilitatea Americii de a purta război pentru a-și asigura interesele.
