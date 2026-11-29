Președintele USR, Dominic Fritz, i-a răspuns duminică liderei partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, după ce aceasta a susținut că familii din România și Bulgaria trăiesc „în lux” din alocațiile copiilor plătite de statul german și a pus sub semnul întrebării existența unora dintre acești copii. Într-un mesaj video în limba germană, înregistrat în fața Bundestagului, Fritz a criticat discursul liderei AfD și a transmis că partidul acesteia nu va decide cine aparține Europei.

„Apropo de remigrare – și camarazii dumneavoastră de extremă dreaptă din România visează să mă remigreze în Germania. Dar nu le fac această plăcere, așa cum nici românii din Germania nu vă vor face dumneavoastră această plăcere. Ne puteți jigni, puteți răspândi cifre false despre noi, puteți visa să ne remigrați, dar cine aparține Europei nu decideți dumneavoastră, cu toții suntem Europa”, a afirmat Dominic Fritz, în mesajul video postat pe Facebook.

Referitor la alocațiile copiilor români din Germania, liderul USR a precizat că acestea sunt de 259 de euro pe lună, iar statul german plătește doar diferența față de alocația acordată în România.

Fritz a ironizat și afirmația lui Weidel potrivit căreia nimeni nu ar ști dacă acești copii există cu adevărat, deși familiile lor ar trăi din alocațiile primite.

„E ca și cum aș spune: Nu știe nimeni dacă AfD are un plan, dar funcționează de minune”, a comentat acesta.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, președintele USR a mai afirmat că Alice Weidel are un salariu de 24.000 de euro, sumă pe care a comparat-o cu peste 90 de alocații acordate copiilor străini.

„Impozitele din care vă este plătit salariul le plătesc și jumătate de milion de asistente, șoferi de tir sau muncitori în construcții din România, care muncesc pe brânci, în timp ce dumneavoastră îi jigniți în timpul programului de lucru. Partea cu adevărat perfidă a discursului dumneavoastră este soluția pretins evidentă – remigrarea”, a adăugat Fritz.

Liderul USR a avertizat și asupra consecințelor pe care le-ar avea plecarea lucrătorilor români din Germania, în cazul aplicării unei asemenea politici.

„Vor lipsi din spitale 5.000 de medici români, sparanghelul va rămâne pe câmp, pentru că majoritatea culegătorilor vin din România, iar coletul dumneavoastră nu va mai ajunge, pentru că stă în depozit”, a arătat acesta.

Dominic Fritz a mai subliniat că dezbaterea privind azilul nu ar trebui confundată cu situația cetățenilor europeni din România și Bulgaria, care beneficiază de dreptul la liberă circulație.

„Știți și dumneavoastră, doamnă Weidel, că dezbaterea despre azil nu are legătură cu cetățenii UE din România și Bulgaria care au, evident, drepturi depline și libertate deplină de circulație, că vă alimentați totuși retorica despre migrație cu cele mai ieftine prejudecăți despre români și acceptați ca sute de mii de oameni care muncesc din greu să se simtă ceva mai puțin în siguranță în Germania, asta este lipsit de onoare”, a mai spus liderul USR.

La final, acesta a precizat că încă așteaptă ca Alice Weidel să își ceară scuze.

Copreședinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a susținut miercuri, într-un discurs în Bundestag, că familii întregi din România și Bulgaria trăiesc „în lux” din ajutoarele sociale acordate de statul german, amintește Agerpres.

Declarația a fost făcută în timpul dezbaterilor privind proiectul de buget al Germaniei pentru 2027, în valoare de 560,9 miliarde de euro, la care a participat și cancelarul Friedrich Merz.

„În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc în lux din ajutoarele venite din Germania”, a declarat lidera AfD, potrivit înregistrării video a intervenției sale, publicată pe pagina sa de Facebook și însoțită de subtitrare în limba engleză. Discursul poate fi urmărit și pe site-ul Bundestagului.

Weidel a afirmat că plățile pentru alocațiile copiilor aflați în străinătate au crescut de zece ori în câțiva ani, depășind jumătate de miliard de euro anual. „Dacă acești copii există cu adevărat, nimeni nu știe prea bine”, a susținut aceasta.

Referirile la România și Bulgaria au venit în contextul unui discurs mai amplu în care Alice Weidel a criticat politica de migrație și sistemul de protecție socială din Germania, precum și ajutorul acordat Ucrainei.

În intervenția din Bundestag, lidera AfD a cerut schimbarea politicii de migrație prin ceea ce partidul său numește „remigrare”. Printre măsurile propuse se numără controale stricte la frontiere, respingerea migranților care intră ilegal în Germania, intensificarea deportărilor, eliminarea stimulentelor financiare pentru migrație și acordarea de ajutoare în natură, în loc de bani, solicitanților de azil.

Weidel a cerut, de asemenea, înăsprirea condițiilor pentru obținerea cetățeniei germane, susținând că naturalizarea ar trebui să fie posibilă cel mai devreme după zece ani și numai în baza unor criterii stricte.