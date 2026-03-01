„Dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă”, consideră ministrul ucrainean de externe

„Dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă”, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, după anunțul Statelor Unite privind moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei.

„Assad, Maduro și acum Khamenei. Putin și-a pierdut trei dintre cei mai apropiați prieteni în puțin mai mult de un an. De asemenea, nu i-a ajutat pe niciunul dintre ei. Această dinamică dovedește trei lucruri”, a scris Sybiha, pe X.

Assad, Maduro, and now Khamenei. Putin has lost three of his closest pals in little more than a year. He has also not helped any of them. This dynamic proves three things. First, Russia is not a reliable ally even for those who rely heavily on it. Second, while Russia is stuck… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 1, 2026

În primul rând, potrivit ministrului ucrainean de Externe, Rusia nu este un aliat de încredere „nici măcar pentru cei care se bazează puternic pe ea”.

„În al doilea rând, în timp ce Rusia este blocată într-un război fără sens împotriva Ucrainei, pe care nu îl va câștiga niciodată și refuză să-l încheie, influența sa în întreaga lume scade dramatic. În al treilea rând, dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă. Împreună, trebuie să depunem toate eforturile pentru a aduce mai aproape această zi fericită și pentru a asigura tragerea la răspundere pentru toate crimele Rusiei. Justiția este inevitabilă”, a adăugat Andrii Sybiha.

Trump a anunțat sâmbăta moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.

„Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de TÂLHARI însetați de sânge”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.

Președintele american consideră că momentul reprezintă „cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara” și susține că există semnale potrivit cărora membri ai Islamic Revolutionary Guard Corps, ai armatei și ai altor forțe de securitate nu ar mai dori să lupte și ar solicita imunitate din partea SUA. „Acum pot avea imunitate, mai târziu primesc doar Moarte!”, a transmis el, reluând un avertisment formulat anterior.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.