Donald Trump a autorizat utilizarea petrolului din rezerva strategică națională după atacurile cu drone asupra infrastructurilor de petrol ale Arabiei Saudite

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică, într-o serie de mesaje pe rețelele de socializare, că autorizează utilizarea rezervelor de petrol ale U.S. Strategic Petroleum Reserve (SPR) dacă va fi cazul şi în cantitatea de care este nevoie în urma atacului cu drone survenit împotriva a două instalaţii petroliere din Arabia Saudită.

“Ca urmare a atacurilor asupra Arabiei Saudite care ar putea avea impact asupra preţurilor petrolului, am autorizat utilizarea petrolului din SPR, dacă va fi necesar şi într-o cantitate suficientă pentru a menţine pieţele bine aprovizionate“, a scris preşedintele Trump într-o postare pe Facebook și Twitter.

“Am informat, de asemenea, toate agenţiile implicate să accelereze aprobarea conductelor petroliere din Texas şi din alte state, aflate în prezent în proces de autorizare”, a mai anunţat liderul de la Casa Albă.

În același context, Trump a precizat că Statele Unite sunt “pregătite să riposteze” la atacurile asupra infrastructurilor de petrol saudite, pe care Washingtonul le pune pe seama Iranului.

“Aprovizionarea cu petrol a Arabiei Saudite a fost atacată. Sunt motive să credem că îl cunoaştem pe vinovat, suntem pregătiţi să ripostăm în funcţie de (rezultatul) verificărilor, dar aşteptăm să auzim din partea regatului saudit cine crede că este sursa acestui atac şi sub ce formă ar trebui să acţionăm“, a scris Donald Trump pe Twitter.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019