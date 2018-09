Donald Trump a cerut Apple să-şi mute producţia în SUA, ca să evite noile taxe pentru produsele chinezeşti

Preşedintele american, Donald Trump, a scris, pe Twitter, că gigantul Apple ar trebui să-şi mute producţia din China în Statelor Unite, dacă doreşte să evite noile taxe impuse importurilor de produse chinezeşti.

Reacția liderului SUA vine după ce Apple le-a transmis, vineri, oficialilor americani care se ocupă de comerţ, printr-o scrisoare, că noile taxe propuse pot determina majorarea preţurilor pentru o „gamă largă” de produse Apple: ceasurile, căştile wireless şi alte produse ale companiei. „Povara tarifelor propuse va apăsa mult mai greu în Statele Unite decât în ​​China”, se menţionează în scrisoarea Apple.

Trump a scris, sâmbătă, pe Twitter, că „preţurile Apple pot creşte, din cauza taxelor masive pe care le impunem Chinei – dar există o soluţie mai simplă în care ar exista taxe ZERO şi, într-adevăr, un stimulent fiscal. Faceţi-vă produsele în Statele Unite în loc de China. Începeţi să construiţi noile fabrici acum”.

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China – but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2018