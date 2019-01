Donald Trump a declarat că este nerăbdător să se întâlnească din nou cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un

Donald Trump, care şi-a mai exprimat speranţa ca un summit cu Kim Jong Un să aibă loc la începutul lui 2019, a subliniat interesul său pentru o asemenea întâlnire la o zi după declaraţiile făcute de liderul comunist în discursul său de Anul Nou, potrivit cărora Coreea de Nord s-a angajat să nu mai producă ori să testeze arme nucleare, relatează Agerpres.

Liderul de Casa Albă a scris un mesaj scurt pe Twitter, prin care își exprimă nerăbdarea pentru o nouă întâlnire cu liderul coreean, Kim Jong Un.

“Kim Jong Un says North Korea will not make or test nuclear weapons, or give them to others – & he is ready to meet President Trump anytime.” PBS News Hour. I also look forward to meeting with Chairman Kim who realizes so well that North Korea possesses great economic potential!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2019