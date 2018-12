Donald Trump a dezvăluit din greșeală localizarea și identitatea trupelor SEAL din Irak

Președintele american Donald Trump a postat pe pagina sa de Twitter, după vizita efectuată în Irak în cea de-a doua zi de Crăciun, un videoclip împreună cu pușcașii marini, aparent dezvăluind locul în care se află forțele speciale, care este de obicei ținută secretă, anunță The Guardian.

În videoclip, Trump poate fi văzut cu membrii forţelor speciale care fac parte din Seal Team Five, fără ca feţele lor să fie acoperite, a informat Newsweek.

Oficialii Departamentului Apărării au declarat pentru Newsweek că informaţiile privind locaţia forţelor speciale este aproape mereu clasificată. Trump, ca lider al forţelor armate, are autoritatea de a declasifica această informaţie, dar de obicei feţele membrilor forţelor speciale sunt cenzurate în fotografiile oficiale şi videoclipuri pentru a le proteja identitatea.

Trump a postat videoclipul pe contul său de Twitter de la bordul Air Force One după ce avionul a părăsit spaţiul aerian irakian. În videoclip Trump poate fi văzut făcând semnul de aprobare, el şi soţia sa Melania stând alături de soldaţi pentru ca apoi să le strângă mâna trupelor. El scrie pe Twitter că alături de soţia sa Melania au fost onoraţi să viziteze militarii de la baza aeriană Al Asad din Irak.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2018