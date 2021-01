Donald Trump a recunoscut încheierea mandatului și promite o tranziție ”ordonată” a puterii pe 20 ianuarie

Toți cei patru foști președinți americani în viață – Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton și Jimmy Carter – au denunțat violențele fără precedent în ultimii 200 de ani asupra Capitoliului SUA, clădirea care adăpostește Camera Reprezentanților, Senatul și Curtea Supremă, unde manifestanții pro-Trump au luat cu asalt clădirea în timp ce Congresul american era reunit pentru a valida victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut.

Fostul lider de la Casa Albă Jimmy Carter (1977-1981) a definit aceste momente drept o “tragedie națională”.

“Ne alăturăm concetățenilor noștri în rugăciunea pentru o rezoluție pașnică, astfel încât națiunea noastră să se poată vindeca și finaliza transferul de putere așa cum am făcut-o de mai bine de două secole”, a spus Carter.

Fostul preşedinte Bill Clinton (1993-2001) a denunţat într-un comunicat un “asalt fără precedent” împotriva instituţiilor americane.

“Astăzi, am fost confruntaţi cu un asalt fără precedent contra Capitoliului, Constituţiei şi ţării noastre”, a declarat Bill Clinton într-un comunicat.

“Agresiunea a fost alimentată de mai mult de patru ani de politică otrăvită răspândind dezinformare deliberată, semănând neîncredere în sistemul nostru şi opunându-i pe americani unii altora. Fitilul a fost aprins de Donald Trump şi de cei mai fervenţi catalizatori ai săi, dintre care mulţi în Congres, pentru a răsturna situaţia, rezultatul unor alegeri pe care le-a pierdut“, a mai spus fostul preşedinte democrat, subliniind că transferul paşnic al puterii trebuie finalizat.

Today we faced an unprecedented assault on our Capitol, our Constitution, and our country.

The assault was fueled by more than four years of poison politics spreading deliberate misinformation, sowing distrust in our system, and pitting Americans against one another.

— Bill Clinton (@BillClinton) January 7, 2021