Donald Trump a semnat ordinul care restaurează “Departamentul de Război”, iar șeful Pentagonului devine “Secretar al Războiului”

Președintele american Donald Trump a semnat vineri, în Biroul Oval, un ordin executiv pentru a restaura denumirea istorică „Departamentul de Război” ca titlu secundar pentru Departamentul Apărării. Acesta este cel de-al 200-lea ordin executiv semnat de președinte de la preluarea mandatului.

„Acest lucru transmite un mesaj de victorie” și „un mesaj de forță” aliaților și dușmanilor Americii deopotrivă, a afirmat președintele american, însoțit în Biroul Oval de șeful Pentagonului Pete Hegseth și de generalul Dan Caine, președintele al Șefilor de Stat Major din SUA.

Hegseth a fost de acord cu afirmația lui Trump.

„După cel de-al Doilea Război Mondial, am schimbat numele Departamentului de Război în Departamentul Apărării și… de atunci nu am mai câștigat niciun război important. Și asta nu pentru a-i discredita pe soldații noștri… Ci pentru a recunoaște că această schimbare de nume nu este doar o simplă redenumire, ci o restaurare; cuvintele contează”, a spus Hegseth.

Secretarul a continuat spunând că Departamentul de Război va lupta cu hotărâre pentru a câștiga și nu se va împotmoli în conflicte nesfârșite. „Letalitate maximă, nu legalitate timidă; efect violent, nu corectitudine politică”, a spus el.

Imediat după semnarea acestui acord, pagina web oficială a Pentagonului și conturile de pe rețele sociale și-au schimbat denumirea și inscripțiilor din Departamentul Apărării în Departamentul de Război.

Ordinul autorizează secretarul apărării, Departamentul Apărării și oficialii subordonați să folosească titluri secundare precum „Secretar al Războiului”, „Departamentul de Război” și „Secretar adjunct al Războiului” în corespondența oficială, comunicările publice, contexte ceremoniale și documente non-legislative în cadrul ramurii executive, a transmis Casa Albă ulterior într-un comunicat.

Ordinul solicită tuturor departamentelor și agențiilor executive să recunoască și să acomodeze aceste titluri secundare în comunicările interne și externe.

Ordinul îl instruiește pe Secretarul Războiului să recomande acțiuni, inclusiv măsuri legislative și executive, necesare pentru redenumirea permanentă a Departamentului Apărării al SUA în Departamentul de Război al SUA.

„Armata Statelor Unite este cea mai puternică și letală forță de luptă din lume, iar președintele consideră că acest departament ar trebui să aibă un nume care să reflecte puterea sa incomparabilă și pregătirea de a proteja interesele naționale”, a mai transmis Casa Albă.

Departamentul de Război, înființat în 1789, a condus SUA spre victorie în Războiul din 1812, Primul Război Mondial și Al Doilea Război Mondial, inspirând încredere în forța militară a Americii, mai arată sursa citată.

La 8 ianuarie 1790, președintele George Washington, în primul său discurs anual către Congres, afirma: „A fi pregătit de război este unul dintre cele mai eficiente mijloace de a păstra pacea”.

Părinții fondatori știau că proiectarea forței era cea mai bună modalitate de a se asigura că va fi nevoie să fie folosită doar rareori, mai precizează Casa Albă.

Potrivit administrației americane, Denumirea „Departamentul de Război” transmite un mesaj mai puternic de pregătire și hotărâre comparativ cu „Departamentul Apărării”, care pune accent doar pe capacitățile defensive.

Restaurarea numelui „Departamentul de Război” va concentra mai clar acest departament asupra interesului național și va semnala adversarilor disponibilitatea Americii de a purta război pentru a-și asigura interesele.