Donald Trump a semnat ordinul care restaurează “Departamentul de Război”, iar șeful Pentagonului devine “Secretar al Războiului”
Președintele american Donald Trump a semnat vineri, în Biroul Oval, un ordin executiv pentru a restaura denumirea istorică „Departamentul de Război” ca titlu secundar pentru Departamentul Apărării. Acesta este cel de-al 200-lea ordin executiv semnat de președinte de la preluarea mandatului.
„Acest lucru transmite un mesaj de victorie” și „un mesaj de forță” aliaților și dușmanilor Americii deopotrivă, a afirmat președintele american, însoțit în Biroul Oval de șeful Pentagonului Pete Hegseth și de generalul Dan Caine, președintele al Șefilor de Stat Major din SUA.
Hegseth a fost de acord cu afirmația lui Trump.
„După cel de-al Doilea Război Mondial, am schimbat numele Departamentului de Război în Departamentul Apărării și… de atunci nu am mai câștigat niciun război important. Și asta nu pentru a-i discredita pe soldații noștri… Ci pentru a recunoaște că această schimbare de nume nu este doar o simplă redenumire, ci o restaurare; cuvintele contează”, a spus Hegseth.
Secretarul a continuat spunând că Departamentul de Război va lupta cu hotărâre pentru a câștiga și nu se va împotmoli în conflicte nesfârșite. „Letalitate maximă, nu legalitate timidă; efect violent, nu corectitudine politică”, a spus el.
Imediat după semnarea acestui acord, pagina web oficială a Pentagonului și conturile de pe rețele sociale și-au schimbat denumirea și inscripțiilor din Departamentul Apărării în Departamentul de Război.
Ordinul autorizează secretarul apărării, Departamentul Apărării și oficialii subordonați să folosească titluri secundare precum „Secretar al Războiului”, „Departamentul de Război” și „Secretar adjunct al Războiului” în corespondența oficială, comunicările publice, contexte ceremoniale și documente non-legislative în cadrul ramurii executive, a transmis Casa Albă ulterior într-un comunicat.
Ordinul solicită tuturor departamentelor și agențiilor executive să recunoască și să acomodeze aceste titluri secundare în comunicările interne și externe.
Ordinul îl instruiește pe Secretarul Războiului să recomande acțiuni, inclusiv măsuri legislative și executive, necesare pentru redenumirea permanentă a Departamentului Apărării al SUA în Departamentul de Război al SUA.
„Armata Statelor Unite este cea mai puternică și letală forță de luptă din lume, iar președintele consideră că acest departament ar trebui să aibă un nume care să reflecte puterea sa incomparabilă și pregătirea de a proteja interesele naționale”, a mai transmis Casa Albă.
Departamentul de Război, înființat în 1789, a condus SUA spre victorie în Războiul din 1812, Primul Război Mondial și Al Doilea Război Mondial, inspirând încredere în forța militară a Americii, mai arată sursa citată.
La 8 ianuarie 1790, președintele George Washington, în primul său discurs anual către Congres, afirma: „A fi pregătit de război este unul dintre cele mai eficiente mijloace de a păstra pacea”.
Părinții fondatori știau că proiectarea forței era cea mai bună modalitate de a se asigura că va fi nevoie să fie folosită doar rareori, mai precizează Casa Albă.
Potrivit administrației americane, Denumirea „Departamentul de Război” transmite un mesaj mai puternic de pregătire și hotărâre comparativ cu „Departamentul Apărării”, care pune accent doar pe capacitățile defensive.
Restaurarea numelui „Departamentul de Război” va concentra mai clar acest departament asupra interesului național și va semnala adversarilor disponibilitatea Americii de a purta război pentru a-și asigura interesele.
Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității
Comisia Europeană a amendat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor antitrust ale UE, prin denaturarea concurenței în industria tehnologiilor publicitare („adtech”). Potrivit comunicatului oficial, Google și-a favorizat propriile sale servicii de publicitate în detrimentul unor furnizori concurenți.
Comisia Europeană a dispus ca Google să pună capăt acestor practici de auto-preferință și să implementeze măsuri pentru eliminarea conflictelor de interese inerente pe întreg lanțul de aprovizionare adtech.
Google are acum 60 de zile pentru a informa Comisia cu privire la modul în care intenționează să respecte aceste măsuri.
Google este o companie multinațională americană din domeniul tehnologiei, a cărei principală sursă de venituri o reprezintă publicitatea. Mai precis, Google vinde publicitate pe propriile site-uri web și aplicații și intermediază între agenții de publicitate care doresc să-și plaseze anunțurile online și editorii (adică terți, site-uri web și aplicații) care pot furniza spațiul respectiv.
Agenții de publicitate și editorii se bazează pe instrumentele digitale ale industriei adtech pentru plasarea de reclame în timp real care nu sunt legate de o interogare de căutare, cum ar fi bannerele publicitare pe site-urile web ale ziarelor („reclame afișate”).
În special, industria adtech oferă trei instrumente digitale:
- servere de publicitate pentru editori, utilizate de editori pentru a gestiona spațiul publicitar de pe site-urile și aplicațiile lor web;
- instrumente de cumpărare programatică de publicitate pentru web-ul deschis, utilizate de agenții de publicitate pentru a-și gestiona campaniile publicitare automatizate;
- burse de publicitate în care cererea și oferta se întâlnesc în timp real, de obicei prin licitații, pentru a cumpăra și vinde anunțuri afișate.
Ancheta Comisiei a constatat că Google deține o poziție dominantă:
- pe piața serverelor de publicitate pentru publisheri, prin serviciul său „DFP”;
- pe piața instrumentelor programatice de cumpărare a publicității pentru open web, prin serviciile „Google Ads” și „DV360”.
În special, Comisia a constatat că, între cel puțin 2014 și prezent, Google a abuzat de aceste poziții dominante, încălcând Articolul 102 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene („TFUE”), prin:
Favorizarea propriului său ad exchange, AdX, în procesul de selecție a reclamelor gestionat de serverul său dominant pentru publisheri, DFP, de exemplu prin informarea anticipată a AdX cu privire la valoarea celei mai bune oferte de la concurenți, pe care trebuia să o depășească pentru a câștiga licitația.
Favorizarea AdX în modul în care instrumentele sale de cumpărare a publicității, Google Ads și DV360, plasează oferte pe ad exchanges. De exemplu, Google Ads evita ad exchanges concurente și plasa majoritar oferte pe AdX, făcându-l astfel cel mai atractiv ad exchange.
Comisia a concluzionat că aceste practici aveau scopul intenționat de a oferi AdX un avantaj competitiv și ar fi putut bloca dezvoltarea ad exchanges concurente. Aceasta a consolidat rolul central al AdX în lanțul de aprovizionare adtech, precum și capacitatea Google de a percepe taxe ridicate pentru serviciul său.
Comisia a dispus ca Google să pună capăt acestor practici de auto-preferință. De asemenea, compania trebuie să implementeze măsuri pentru eliminarea conflictelor de interese inerente pe întreg lanțul de aprovizionare adtech. Google are acum 60 de zile pentru a informa Comisia cu privire la măsurile pe care intenționează să le propună în acest sens. Odată primite, Comisia le va evalua cu atenție pentru a stabili dacă elimină conflictele de interese. În cazul în care acestea nu sunt suficiente, și cu respectarea dreptului Google de a fi auzită, Comisia va impune o măsură corectivă adecvată. Comisia a semnalat deja opinia sa preliminară conform căreia doar cedarea unei părți din serviciile Google ar putea rezolva situația conflictelor de interese, dar dorește mai întâi să analizeze propunerea companiei.
Vicerpreședinta pentru probleme de reglementare a Google, Lee-Anne Mulholland, a declarat că „decizia Comisiei Europene privind serviciile noastre Adtech este greșită și vom face apel. Ne impune o amendă nejustificată și schimbări care vor afecta mii de firme europene, complicându-le eforturile de a câștiga bani”, scrie Agerpres.
Președintele american Donald Trump a avertizat în 26 august – fără a menționa explicit UE – că țările sau organizațiile care reglementează domeniul tehnologic se expun unor taxe vamale și restricții la exporturile în SUA.
Google a mai fost amendată de două ori cu sume mari chiar săptămâna aceasta. În SUA, compania a fost condamnată miercuri la plata unor despăgubiri de 425,7 milioane de dolari pentru aproape 100 de milioane de utilizatori cărora – conform deciziei unui juriu din San Francisco – le-a afectat viața privată. CNIL, autoritatea din Franța pentru respectarea vieții private, a aplicat de asemenea, în aceeași zi, o amendă de 325 de milioane de euro pentru nereguli în privința publicității și a modulelor cookie.
Zelenski și Fico au discutat despre dezacordurile dintre Ucraina și Slovacia, inclusiv despre importurile de petrol rusesc și atacurile asupra conductei Drujba
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul slovac Robert Fico s-au întâlnit vineri, la Ujgorod, pentru a discuta despre importurile Slovaciei de petrol rusesc și despre recentele atacuri ucrainene asupra conductei Drujba, care transportă petrol din Rusia către Ungaria și Slovacia. Aceste subiecte reprezintă în prezent un motiv de tensiune între Ucraina, pe de o parte, și Slovacia și Ungaria, pe de cealaltă parte, relatează presa internațională și Agerpres.
Discuțiile s-au concentrat pe teme esențiale pentru ambele părți: relațiile bilaterale, eforturile de pace, garanțiile de securitate, independența energetică a Europei și proiectele comune în domeniul energiei. Cei doi lideri au convenit, de asemenea, să organizeze în octombrie o reuniune a comisiei interguvernamentale, se arată în comunicatul oficial.
„O chestiune aparte și importantă (discutată) a fost independența energetică a Europei” față de Rusia, a spus după discuția cu Fico președintele Zelenski, care a susținut că „petrolul rusesc, la fel ca gazul rusesc, nu au viitor”.
El a declarat apoi că Ucraina este dispusă să asigure transportul de gaze și petrol către Slovacia pe teritoriul său, dar cu condiția ca acestea să nu provină din Rusia.
Atacurile repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii conductei Drujba situate în interiorul Rusiei au stârnit indignare la Budapesta și Bratislava, care au solicitat Comisiei Europene să intervină pe lângă Kiev, în virtutea obligației de a proteja interesele statelor UE, dar Bruxelles-ul nu a făcut nimic pentru a ajuta cele două țări conduse de premieri cu orientări conservatoare și suveraniste, ungurul Viktor Orban și slovacul Robert Fico.
Citiți și Trump le cere europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să pună presiune pe China să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei
Zelenski și Fico au discutat, de asemenea, despre recenta vizită a premierului slovac în China, unde acesta a luat parte la parada militară organizată la Beijing pentru marcarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Pacific și a avut întrevederi cu președinții Rusiei și Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping.
„Prim-ministrul (slovac) mi-a vorbit despre contactele sale din China”, a spus Zelenski, fără a oferi detalii. Președintele ucrainean l-a informat la rândul său pe Fico despre întâlnirea pe care a avut-o joi, la Paris, cu liderii țărilor ce susțin militar Ucraina în așa-numita „Coaliție a Voinței”, care și-au arătat disponibilitatea de a contribui la garanțiile de securitate pe care această țară le cere în cazul unei încetări a focului.
Pe de altă parte, Zelenski a subliniat că „Slovacia susține Ucraina în drumul său către UE” și a adăugat că a mai abordat cu Fico chestiuni pe teme economice, energetice și de infrastructură.
La rândul său, Fico a spus după întâlnirea cu Zelenski că dorește ca Ucraina să reușească să obțină rapid garanțiile de securitate și o pace justă cu Rusia.
La fel ca Viktor Orban, premierul Fico refuză orice sprijin militar pentru Ucraina în războiul cu Rusia și în plus l-a descris anterior pe Zelenski drept „un actor de comedie care minte cum respiră” și care „are nevoie de acest război pentru a-și conserva puterea”. Totuși, spre deosebire de Orban, Fico este de acord cu aderarea Ucrainei la UE.
După întâlnirea de joi a „Coaliției Voinței”, care a cuprins și o discuție prin videoconferință cu președintele american Donald Trump, Zelenski și gazda reuniunii, președintele francez Emmanuel Macron, au susținut că liderul de la Casa Albă este „foarte nemulțumit” că statele UE, în special Ungaria și Slovacia, continuă să cumpere petrol din Rusia.
Estonia avertizează că țările de pe flancul estic al NATO “trebuie să fie pregătite pentru scenariul” reducerii trupelor SUA în regiune
Țările europene care se învecinează cu Rusia ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca Washingtonul să își reducă numărul de trupe din zonă, prin consolidarea propriei capacități militare, a declarat președintele Estoniei pentru Politico Europe.
Alar Karis a spus că i-a prezentat președintelui american Donald Trump importanța menținerii trupelor în Europa de Est, atunci când cei doi au stat alături timp de două ore la funeraliile Papei Francisc, în aprilie.
„Am explicat totul. Prezența trupelor americane în Estonia – nu doar în Estonia, ci în Europa – este crucială, și este importantă pentru Statele Unite, nu doar pentru Europa”, a afirmat liderul estonian la reprezentanța țării sale pe lângă Uniunea Europeană.
Deși unele dintre declarațiile lui Trump l-au liniștit, în special promisiunea făcută săptămâna aceasta de a menține trupele americane în Polonia, Karis a subliniat că este în continuare „foarte dificil de prezis” ce va face Washingtonul în statele baltice.
Citiți și Administrația Trump va renunța treptat la programele de asistență de securitate pentru flancul estic al NATO. Casa Albă afirmă că “Europa a făcut pași înainte”
Țări precum Estonia „trebuie să fie pregătite pentru orice scenariu”, iar riscul unei retrageri din partea celui mai mare membru NATO „înseamnă că ar trebui să ne consolidăm propria capacitate”, a adăugat Karis.
În calitate de președinte al Estoniei, el este comandantul suprem al forțelor armate și reprezintă țara pe plan internațional.
Statele Unite au în prezent aproximativ 2.000 de soldați staționați în statele baltice (Estonia, Lituania și Letonia), ca parte a unei consolidări militare după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.
În prezent, Pentagonul revizuiește dispunerea globală a trupelor americane și urmează să facă publice rezultatele la sfârșitul acestei luni. Conținutul raportului nu este încă cunoscut, dar revizuirea este coordonată de subsecretarul apărării pentru politici, Elbridge Colby, un susținător vocal al reducerii prezenței SUA în Europa.
