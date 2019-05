Donald Trump a sosit în Japonia pentru o vizită de stat de patru zile. Președintele american va fi primul lider străin care se va întâlni cu noul împărat Naruhito

Președintele Statelor Unite Donald Trump a sosit sâmbătă în Japonia pentru o vizită de patru zile destinată să consolideze legăturile dintre cele două state și pentru a discuta chestiuni comerciale și amenințarea nord-coreeană, anunță France Presse, citat de Agerpres.

Getting ready to land in Japan with First Lady Melania. We look forward to seeing everyone soon!🇺🇸🇯🇵

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2019