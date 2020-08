Donald Trump acceptă nominalizarea pentru un nou mandat la Casa Albă: Alegerile se vor juca între “visul american” şi un “program socialist de distrugere a destinului preţios” al SUA

SUA au responsabilitatea de a conduce în zona Pacificului şi “nu vor ceda niciun centimetru” altor ţări care cred că au un sistem politic mai bun, a declarat ministrul american al apărării, Mark Esper, într-un atac puţin voalat la adresa Chinei, transmite Reuters.

Vorbind în cursul unei vizite în Hawaii miercuri către oficiali militari din 29 de țări, Esper a afirmat că SUA speră să colaboreze cu China pentru a o determina să respecte ordinea internaţională bazată pe reguli, chiar dacă Beijingul a eşuat în mod repetat să-şi respecte angajamentele şi îşi continuă modernizarea agresivă a armatei.

Esper, care va începe un turneu în regiune ce cuprinde Palau și Guam pentru a explica viziunea Statelor Unite privind regiunea, a descris zona indo-pacifică drept epicentrul unei “competiţii între mari puteri cu China”, remarcând însă că, alături de Rusia, prezenţa China este acum la scară globală şi că SUA trebuie să fie capabile să le facă faţă ambelor.

U.S. Secretary of Defense @EsperDoD addresses senior military leaders from 29 countries during the annual Chiefs of Defense conference. #CHODs provides a forum to strengthen ties, discuss defense issues and foster regional cooperation while advancing a #FreeAndOpenIndoPacific pic.twitter.com/mYNj6C8D6R

— U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) August 26, 2020