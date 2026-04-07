Donald Trump afirmă că nu știe dacă războiul cu Iran se încheie sau escaladează și critică din nou NATO, înaintea ultimatumului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Președintele american Donald Trump a declarat luni că nu poate anticipa direcția conflictului cu Iran, în contextul termenului-limită stabilit pentru marți, ora 20:00 (EDT), până la care Teheranul ar trebui să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, relatează Politico.

„Nu pot să spun în acest moment, pur și simplu nu știu. Totul depinde de ce vor face ei”, a afirmat Trump, întrebat dacă intenționează să reducă intensitatea conflictului sau să o amplifice. „Este o perioadă critică. Au timp până mâine la ora 8”, a adăugat el.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei apariții la Casa Albă alături de secretarul Apărării, Pete Hegseth, și de șeful Statului Major Interarme, Dan Caine, în contextul recuperării a doi piloți americani din interiorul teritoriului iranian. Operațiunea a implicat manevre de diversiune și desfășurări militare ample pentru a induce în eroare forțele iraniene.

Trump a descris intervenția drept „o demonstrație spectaculoasă de precizie și forță”, susținând că armata americană a intervenit direct în zona reală a incidentului, a neutralizat amenințările și s-a retras fără pierderi.

Totuși, faptul că aeronava a fost doborâtă inițial contrazice mesajele repetate ale administrației americane privind superioritatea aeriană asupra Iranului.

Președintele american a afirmat că negocierile cu partea iraniană continuă „cu bună-credință”, dar a acuzat Teheranul că tergiversează discuțiile. Redeschiderea Strâmtorii Ormuz rămâne, potrivit acestuia, o prioritate majoră.

„Avem nevoie de un acord care să fie acceptabil pentru mine, iar o parte esențială a acestuia este libertatea de circulație pentru petrol și alte bunuri”, a spus Trump.

În paralel, liderul american a reluat criticile la adresa NATO, acuzând aliații că nu au sprijinit Statele Unite în conflictul cu Iranul și sugerând din nou posibilitatea retragerii din Alianță, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

„Totul a început, dacă vreți să știți adevărul, cu Groenlanda. Noi o vrem, ei nu vor să ne-o dea. Și le-am spus: «La revedere»”, a declarat Trump, reluând disputa privind acest teritoriu aflat sub suveranitatea Danemarcei.

Președintele american a descris NATO drept „un tigru de hârtie” și a susținut că liderul rus Vladimir Putin „nu se teme de NATO”, ci de Statele Unite. „Mi-a spus asta de multe ori”, a afirmat Trump.

De asemenea, el a acuzat aliații că „au făcut tot ce au putut ca să nu ne ajute” și că „nici măcar nu au vrut să ne pună la dispoziție piste de aterizare”.

În acest context, secretarul general al NATO, Mark Rutte, este așteptat la Washington în această săptămână, unde urmează să se întâlnească miercuri cu Trump, cu secretarul de stat Marco Rubio și cu șeful Pentagonului, Pete Hegseth.

„Vine să mă vadă miercuri. Este un tip grozav. Secretarul general este fantastic”, a spus Trump, în pofida criticilor repetate la adresa aliaților europeni.