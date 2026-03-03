Donald Trump afirmă că relația dintre SUA și Marea Britanie „nu mai este ce a fost odată” și spune că are legături „foarte puternice” cu alte țări din Europa

Donald Trump a declarat într-un interviu recent că alianța Marii Britanii cu SUA „nu mai este ceea ce a fost”, criticând poziția lui Keir Starmer în contextul loviturilor americane asupra Iranului, informează Politico Europe.

Premierul britanic „nu a fost de ajutor”, a spus președintele american, deplângând starea așa-numitei „relații speciale” dintre Marea Britanie și SUA.

„Nu m-am gândit niciodată că voi vedea asta. Nu m-am gândit niciodată că voi vedea asta din partea Regatului Unit”, a spus Trump despre decizia inițială a lui Starmer de a împiedica SUA să folosească bazele aeriene britanice pentru a bombarda Teheranul sâmbătă.

„De fapt, este o lume diferită. Este un tip de relație cu țara dumneavoastră mult diferit de cel pe care l-am avut până acum”, a adăugat el într-un interviu acordat cotidianului The Sun, realizat luni seara târziu și publicat marți.

Trump a declarat anterior pentru The Telegraph că era „foarte dezamăgit” de faptul că Starmer a împiedicat utilizarea bazei comune Diego Garcia din Insulele Chagos, ceea ce l-a determinat pe premierul britanic să riposteze că este de datoria sa „să judece ce este în interesul național al Marii Britanii”.

Într-o nouă dovadă a accentuării prăpastiei dintre cei doi aliați transatlantici, Starmer le-a spus luni parlamentarilor că nu crede în „schimbarea regimului din cer”, deși a acordat autorizație limitată pentru utilizarea bazelor britanice în scopul distrugerii lansatoarelor de rachete iraniene.

Trump a fost mai optimist în evaluarea relațiilor SUA cu Franța și Germania.

„A fost cea mai solidă relație dintre toate. Și acum avem relații foarte puternice cu alte țări din Europa”, a adăugat el.

Întrebat direct de ziarul The Sun dacă ezitarea prim-ministrului britanic de a se angaja în atacuri asupra Iranului se datorează faptului că Starmer încearcă să câștige voturile alegătorilor musulmani, Trump a răspuns: „Ar putea fi așa”.

Partidul Laburist a pierdut săptămâna trecută alegerile parțiale din Gorton și Denton, din Greater Manchester, în fața Partidului Verde, care a pus în centrul campaniei sale acțiunile Israelului în Gaza.

Secretarul șef al prim-ministrului, Darren Jones, a respins această afirmație.