Donald Trump afirmă că SUA ar putea oferi sprijin aerian pentru a susține un acord de pace în Ucraina

Planificatorii militari europeni și americani se vor întruni în Statele Unite pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina în urma unui acord de pace cu Rusia, în vreme ce Uniunea Europeană își reafirmă „sprijinul său neclintit pentru Ucraina” și determinarea de a menține presiunea asupra Rusiei, acestea fiind concluziile reuniunilor în regim videoconferință la nivelul “Coaliției de Voință” pentru Ucraina și la nivelul Consiliului European care au avut loc după întâlnirea de luni de la Casa Albă între președintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și principalii lideri europeni. România a fost reprezentată ambele reuniuni online de președintele Nicușor Dan, care a precizat că țara noastră “va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA — aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei. De la Washington, președintele american Donald Trump a oferit detalii despre garanțiile de securitate, excluzând prezența trupelor americane în Ucraina și aderarea Kievului la NATO a Ucrainei, și menționând un sprijin american pentru forțele britanice, franceze și germane care ar putea fi amplasate în Ucraina.

Biroul premierului britanic a publicat o scurtă declarație după reuniunea „Coaliției Voluntarilor” pentru Ucraina, co-prezidată de Keir Starmer și de președintele francez Emmanuel Macron.

Declarația citată de The Guardian a precizat că țările participante au convenit asupra unei reuniuni a echipelor de planificare cu omologii lor americani „în zilele următoare, pentru a consolida planurile de furnizare a unor garanții de securitate solide și pentru a pregăti desfășurarea unei forțe de reasigurare dacă ostilitățile se vor încheia.”

Liderii au discutat, de asemenea, despre „cum s-ar putea exercita presiuni suplimentare – inclusiv prin sancțiuni – asupra lui Putin, până când acesta va demonstra că este dispus să ia măsuri serioase pentru a pune capăt invaziei sale ilegale”.

Coaliția a reunit peste 30 de lideri internaționali, a precizat Downing Street. Toți participanții la reuniunea “Coaliției voluntarilor” au confirmat că este necesară continuarea sprijinului pentru Ucraina, a afirmat și premierul polonez Donald Tusk.

Reuniunea “Coaliției de Voință” a fost urmată de o întrevedere virtuală a celor 27 de șefi de state sau de guverne din UE, convocată de președintele Consiliului European, António Costa, care i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că UE este unită în „sprijinul său neclintit pentru Ucraina”.

The video conference with the members of the European Council for a debrief on the talks regarding Ukraine began a few minutes ago. The EU firmly supports the Ukrainian people and President @ZelenskyyUa. Ukraine has been — and will remain — at the top of Leaders’ agendas in the… pic.twitter.com/KBNZG2nVWd — António Costa (@eucopresident) August 19, 2025

„Prioritățile noastre de vârf sunt să oprim uciderile, să avansăm schimbul de prizonieri și să asigurăm întoarcerea miilor de copii răpiți de Rusia. Vom lucra împreună cu Statele Unite pentru garanții de securitate concrete și esențiale. Împreună cu președintele Zelenski și cu SUA, vom pregăti următorii pași pentru a obține o pace justă și durabilă. Trebuie să continuăm să sprijinim poporul ucrainean și să avansăm cu procesul de extindere. Viitorul Ucrainei se află, de asemenea, în prosperitatea și stabilitatea pe care aderarea la UE le poate oferi”, a spus Costa.

Right after our discussion with the members of the European Council, I had a phone call with President @ZelenskyyUa. I underlined the EU’s unity and unwavering support for Ukraine, as well as our commitment to maintaining pressure on Russia. Our top priorities are to stop the… — António Costa (@eucopresident) August 19, 2025

Ce poziție a exprimat România prin președintele Nicușor Dan

La rândul său, președintele Nicușor Dan, a declarat, după videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European, că România va sprijini activ garanțiile de securitate pentru Ucraina, în urma discuțiilor transatlantice de la Washington.

„Implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială — orice pace trebuie să fie justă și durabilă. Rolul Europei este, de asemenea, crucial”, a subliniat șeful statului după ce desantul politico-diplomatic al liderilor europeni la Casa Albă s-a desfășurat cu o hartă pe fundal care ilustrează conflictul ruso-ucrainean și în care mai apar România și Republica Moldova.

Nicușor Dan a subliniat că coordoonarea transatlantică rămâne principalul atu în descurajarea agresiunii Rusiei, insistând că Moscova „trebuie să înceteze uciderea civililor, dacă este cu adevărat angajată în obținerea păcii”.

Președintele a adăugat că sancțiunile împotriva Rusiei trebuie menținute și chiar intensificate, dacă nu se avansează către un acord de pace. În același timp, România va continua să sprijine eforturile internaționale pentru întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți.

„România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA — aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei”, a spus Dan.

În final, președintele a subliniat că o Ucraină pașnică și sigură consolidează securitatea României și aduce beneficii Republicii Moldova.

Trump dă detalii despre garanțiile de securitate și exclude aderarea la NATO a Ucrainei, o țară care a fost văzută ca un tampon între Rusia și restul Europei

De la Washington, președintele american Donald Trump a evaluat întâlnirile pe care le-a avut luni la Casa Albă cu Zelenski și cu liderii europeni, dar și convorbirea telefonică cu președintele rus Vladimir Putin.

El a declarat într-un interviu telefonic pentru Fox News că speră ca președintele rus Vladimir Putin să facă pași înainte în direcția încheierii războiului din Ucraina, dar a recunoscut că este posibil ca liderul rus să nu dorească să încheie un acord.

Donald Trump a promis că trupele americane nu vor fi prezente pe teritoriul Ucrainei, dar nu a oferit prea multe detalii cu privire la amploarea garanțiilor de securitate oferite de SUA, în contextul eforturilor sale de a pune capăt războiului Rusiei împotriva vecinului său.

„Vă dau asigurarea mea, și eu sunt președinte”, a declarat Trump în emisiunea „Fox & Friends”, când a fost întrebat ce garanții are că nu vor fi trupe americane în țară pentru a o apăra împotriva unei noi invazii rusești.

Liderul de la Casa Albă exclus din nou ca Ucraina să adere la NATO. “Asta nu se va întâmpla niciodată. Dacă ai fi Rusia, cine ar vrea să aibă inamicul, adversarul, la graniță? Nu faci asta. S-a considerat întotdeauna că Ucraina era un tampon între Rusia și Europa. Și așa a fost“, a spus el.

„Ei nu vor face parte din NATO, dar avem țările europene care vor prelua inițiativa. Franța, Germania și Marea Britanie vor să trimită trupe pe teren. Nu cred că va fi o problemă. Cred că Putin s-a săturat de asta. Vom afla ce va face președintele Putin în următoarele câteva săptămâni”, a conchis Trump, în vreme ce președintele francez Emmanuel Macron a propus ca summitul Putin – Zelenski să aibă la Geneva, mai mulți diplomați occidentali au precizat că SUA și Ucraina preferă ca reuniunea să aibă loc la Roma, iar liderul rus a avansat chiar propunerea ca summitul să aibă loc la Moscova, lucru refuzat de liderul ucrainean.

Citiți și

Bilanțul desantului european la Casa Albă, cu harta României pe fundal: Zelenski și Putin, față în față în două săptămâni. SUA și Europa vor oficializa garanții de securitate pentru Ucraina în 10 zile

Casa Albă, scena unității transatlantice? Elogiați de Trump, liderii europeni au făcut “scut” în jurul lui Zelenski, pledând pentru garanții de securitate, un armistițiu și o trilaterală Trump-Putin-Zelenski

După discuțiile de la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii Germaniei, Marii Britanii, Franței, Italiei, Finlandei, Uniunii Europene și NATO, președintele american Donald Trump l-a contactat telefonic pe președintele rus Vladimir Putin. În urma acestei discuții, Trump a anunțat că a demarat pregătirile pentru o reuniune între Putin și Zelenski pentru a pune capăt războiului, iar cancelarul german Friedrich Merz a precizat că Putin și Zelenski se vor întâlni în următoarele două săptămâni.

Trump a propus, de asemenea, organizarea unei reuniuni trilaterale cu participarea sa, fapt salutat de toți liderii europeni și completat de președintele francez Emmanuel Macron, care a precizat că această reuniune tripartită ar trebui succedată de o întâlnire cvadrilaterală SUA – Ucraina – Rusia – Europa, deoarece în joc este securitatea întregului continent european.