Donald Trump afirmă că SUA nu se grăbesc să încheie acordul cu Iranul, deși negocierile sunt „constructive”: Blocada navală rămâne în vigoare până la semnarea înțelegerii

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că administrația sa nu se va grăbi să finalizeze negocierile cu Iranul privind un nou acord nuclear și de securitate regională, la doar o zi după ce anunțase că o înțelegere este „în fază finală”, relatează Politico.

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a criticat acordul nuclear încheiat în perioada administrației Obama și a reiterat că orice nouă înțelegere trebuie să excludă posibilitatea ca Iranul să dobândească capacități nucleare.

„Negocierile avansează într-un mod ordonat și constructiv și le-am transmis reprezentanților mei să nu se grăbească încheierea unui acord, deoarece timpul este de partea noastră”, a afirmat Trump.

Acesta a susținut că relația dintre Washington și Teheran devine „mult mai profesionistă și productivă”, însă a precizat că blocada navală impusă de SUA va rămâne în vigoare până la semnarea oficială a acordului.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor declanșate după atacurile lansate de SUA asupra Iranului la finalul lunii februarie, operațiuni în urma cărora a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei. După loviturile americane din 28 februarie, administrația Trump a evitat să ofere un calendar clar pentru încheierea conflictului, deși a transmis în repetate rânduri că dorește evitarea unui „război fără sfârșit”.

Sâmbătă, după săptămâni de negocieri indirecte și contacte diplomatice intermediate de state din Orientul Mijlociu, Trump a anunțat că un acord cu Iranul este aproape finalizat. Potrivit acestuia, înțelegerea ar urma să includă redeschiderea Strâmtorii Ormuz, rută strategică pentru comerțul mondial cu energie, după ce Iranul a blocat traficul prin această zonă, provocând perturbări pe piețele energetice globale și în transportul maritim comercial.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a confirmat duminică faptul că negocierile sunt încă în desfășurare și că Washingtonul așteaptă un răspuns din partea Teheranului asupra propunerii aflate pe masă.

„Suntem încă în proces de lucru. Credeam că am putea avea noutăți aseară, poate astăzi. Nu aș interpreta prea mult acest lucru. Uneori durează puțin mai mult până primim răspunsul”, a declarat Rubio presei.

Potrivit acestuia, administrația americană consideră că există „o propunere solidă” privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și un calendar „foarte clar și important” pentru negocierile asupra programului nuclear iranian.

Rubio a subliniat că inițiativa beneficiază de sprijin în statele din Golf și la nivel internațional și a insistat că președintele american nu va accepta „un acord prost”.

„Președintele a spus că nu se grăbește. Nu va încheia un acord prost și nu va semna o înțelegere proastă. Vom oferi diplomației toate șansele să reușească înainte să explorăm alternativele”, a afirmat secretarul de stat american.

Întrebat care este principalul obstacol în acest moment, Rubio a răspuns că Washingtonul așteaptă pur și simplu reacția oficială a Iranului.

„Când ajungi la astfel de negocieri, trebuie să primești răspunsul celeilalte părți, iar iranienilor le ia ceva mai mult timp să răspundă”, a spus el, reiterând că administrația Trump preferă o soluție diplomatică, însă este pregătită și pentru „alte opțiuni” în cazul în care nu va exista un acord satisfăcător.

Președintele american a mulțumit statelor intermediare implicate în negocieri și a afirmat că relațiile cu acestea vor fi consolidate inclusiv prin extinderea Acordurilor Abraham. Trump a sugerat chiar posibilitatea ca Iranul să se alăture acestor acorduri „istorice”.

Posibilul acord a generat, însă, reacții critice atât din partea opoziției democrate, cât și din interiorul Partidului Republican. Senatorul democrat Chris Van Hollen a calificat înțelegerea drept „o greșeală”, afirmând că SUA nu se află într-o poziție mai bună decât înaintea izbucnirii conflictului.

La rândul său, senatorul republican Thom Tillis a declarat că acordul „nu are sens” și că Trump ar fi primit „sfaturi greșite” din partea secretarului american al Apărării, Pete Hegseth.