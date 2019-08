Donald Trump amână noile tarife asupra unor importuri din China, spunând că este un cadou de Crăciun pentru consumatorii americani

Produsul Intern Brut al Chinei a înregistrat în trimestrul al doilea un avans de 6,2%, cel mai scăzut nivel din ultimii 27 de ani, acesta fiind cel mai scăzut avans al PIB înregistrat de la debutul publicării datelor trimestriale în 1992, relatează Agerpres.

Până în prezent, creșterea anuală era constantă la 6.4%, însă a scăzut la 6.2% în al doilea sfert al trimestrului.

“Cu toate acestea creşterea economică rămâne în intervalul vizat de Beijing pentru acest an, între 6% şi 6,5%, după un avans de 6,6% în 2018”, scrie Agerpres.

Războiul comercial cu SUA este un motiv evident pentru evenimentele recente, exporturile fiind mai mici si companiile ezită să facă investiții mari.

“Preşedintele american Donald Trump, care critică excedentul comercial înregistrat de China în raport cu ţara sa, a impus anul trecut tarife vamale punitive pentru numeroase produse chineze. În luna mai a acestui an Washingtonul a decis să introducă tarife vamale suplimentare variind între 10% şi 25% pentru produse chineze în valoare de 200 miliarde dolari.”, relatează sursa anterioară.

Într-o reacție pe Twitter, liderul SUA a arătat că acest nivel scăzut al creșterii economice a Chinei se datorează acțiunilor Statelor Unite.

”Tarifele impuse de Statele Unite au un efect major asupra companiilor care vor să plece din China în alte țări”, a scris Trump.

China’s 2nd Quarter growth is the slowest it has been in more than 27 years. The United States Tariffs are having a major effect on companies wanting to leave China for non-tariffed countries. Thousands of companies are leaving. This is why China wants to make a deal….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2019