Donald Trump amenință că va „distruge complet” infrastructura energetică „și, posibil, stațiile de desalinizare” din Iran dacă nu se ajunge la un acord „în scurt timp”

Președintele american Donald Trump a amenințat că va distruge complet toate centralele electrice, sondele de petrol, Insula Kharg și, „posibil, toate stațiile de desalinizare” din Iran, acestea din urmă evitate în mod intenționat de loviturile SUA, dacă nu se va ajunge la un acord în curând și dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi imediat „deschisă pentru afaceri”.

„Statele Unite ale Americii poartă discuții serioase cu UN REGIM NOU ȘI MAI REZONABIL pentru a pune capăt operațiunilor noastre militare în Iran. S-au înregistrat progrese semnificative, dar, dacă din orice motiv nu se va ajunge în curând la un acord – ceea ce probabil se va întâmpla – și dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi imediat <<deschisă pentru afaceri>>, vom conclude <<sejurul>> noastru minunat în Iran prin aruncarea în aer și distrugerea completă a tuturor centralelor electrice, a sondelor de petrol și a Insulei Kharg (și, posibil, a tuturor stațiilor de desalinizare!), pe care le-am <<evitat>> în mod intenționat până acum. Acesta va fi un act de răzbunare pentru numeroșii noștri soldați și alți oameni pe care Iranul i-a măcelărit și ucis în cei 47 de ani de <<domnie a terorii>> a vechiului regim”, a transmis președintele american Donald Trump, pe rețeaua de socializare Truth Social.

Săptămâna trecută, Statele Unite, prin intermediul Pakistanului, care acționează în calitate de mediator, au prezentat Iranului o propunere de încetare a focului în 15 puncte, care include redeschiderea Strâmtorii Ormuz și restricții asupra programului nuclear iranian, însă Teheranul a respins propunerile și a oferit alternative, arată .

Un aspect crucial este că Iranul dorește ca Israelul să înceteze atacurile asupra aliaților iranieni din regiune, lucru cu care Israelul este puțin probabil să fie de acord. Se pare că Teheranul dorește, de asemenea, despăgubiri pentru pagubele de război și retragerea bazelor americane din Orientul Mijlociu.

Săptămâna trecută, după ce Trump a declarat că SUA și Iranul au purtat „discuții foarte bune și productive” despre încetarea războiului, oficialii iranieni au negat rapid că ar fi avut loc astfel de conversații. Iranul a afirmat că SUA planifică în secret un atac terestru, în timp ce afișează o atitudine orientată spre diplomație.

Se pare că SUA ia în considerare planuri de ocupare sau blocadă a insulei Kharg pentru a exercita presiune asupra Teheranului în vederea redeschiderii Strâmtorii Ormuz.