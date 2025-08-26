Donald Trump amenință cu noi tarife „substanțiale” țările cu reglementări digitale „discriminatorii”

Vicepreședintele american JD Vance a declarat duminică faptul că impunerea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, pentru a-l determina pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, nu este exclusă.

„Nu, sancțiunile nu sunt excluse. Dar vom lua aceste decizii de la caz la caz, Noi, desigur, am insistat asupra unui armistițiu. Dar, repet, nu controlăm ceea ce face Rusia. Dacă am fi făcut-o, războiul s-ar fi încheiat acum șapte luni. Cu toate acestea, ceea ce credem este că încă avem multe cărți în mână. Președintele Statelor Unite are multe cărți de jucat pentru a pune presiune și a încerca să pună capăt acestui conflict, și asta vom face”, a spus Vance într-un interviu acordat NBC.

De asemenea, JD Vance s-a declarat încrezător că Statele Unite pot intermedia încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, în ciuda posibilelor obstacole apărute după întâlnirea din această lună a președintelui Donald Trump cu președintele rus Vladimir Putin.

„Credem că am văzut deja unele concesii semnificative din ambele părți, doar în ultimele săptămâni”, a declarat JD Vance în interviu.

Întrebat dacă poate garanta că Statele Unite nu vor trimite trupe pentru a pune în aplicare un eventual acord de pace, Vance a reafirmat opoziția lui Trump față de un asemenea demers

„Președintele a fost foarte clar. Nu vor exista trupe americane pe teren în Ucraina. Dar vom continua să jucăm un rol activ pentru a ne asigura că ucrainenii au garanțiile de securitate și încrederea de care au nevoie pentru a opri războiul”, a spus Vance.

Întrebat despre neînțelegerile privind implicarea Rusiei în stabilirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, Vance a afirmat că „aici e puțin un dialog paralel”.

„În primul rând, nu vorbim despre garanții de securitate până când războiul nu va fi încheiat”, a spus Vance. „Și, desigur, rușii vor face parte din conversația privind încheierea războiului. Așa că, bineînțeles, vor avea un cuvânt de spus.”

Vicepreședintele american a avut un punct de vedere și cu privire la atacul cu rachete ruse din vestul Ucrainei, din această săptămână, care a lovit o fabrică de produse electronice deținută de o companie americană, scrie Agerpres.

„Nu-mi place. Dar acesta este un război și de aceea vrem să oprim masacrele. Rușii au făcut o mulțime de lucruri care nu ne plac. Mulți civili au murit. Am condamnat acest lucru de la început”, a precizat JD Vance.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu publicat duminică faptul că un grup de state, inclusiv membri ai Consiliului de Securitate al ONU, ar trebui să fie garanții securității Ucrainei, infromează Reuters.

Reuters a relatat săptămâna trecută că președintele Vladimir Putin cere ca Ucraina să renunțe la întreaga regiune Donbas din est, să își abandoneze ambițiile de a adera la NATO, să rămână neutră și să împiedice prezența trupelor occidentale pe teritoriul său, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu modul de gândire de la vârful Kremlinului.

Lavrov a declarat la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News că Putin și președintele american Donald Trump au discutat problema unei garanții de securitate pentru Ucraina și că Putin a ridicat problema discuțiilor eșuate de la Istanbul din 2022.

La acele discuții, Rusia și Ucraina au analizat ideea neutralității permanente a Ucrainei, în schimbul unor garanții de securitate oferite de cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU – Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite – precum și de alte țări, potrivit unei copii a unui proiect de acord consultat de Reuters în 2022.

Lavrov a declarat pentru NBC că un grup care să includă membri ai Consiliului de Securitate ar trebui să garanteze securitatea Ucrainei. Acest grup ar putea include, de asemenea, Germania, Turcia și alte state, a precizat Lavrov.

„Iar garanții ar garanta securitatea Ucrainei, care trebuie să fie neutră, care trebuie să fie nealiniată cu niciun bloc militar și care trebuie să fie non-nucleară”, a insistat Lavrov, conform unei transcrieri a interviului publicată de Ministerul de Externe rus.

Lavrov a precizat, de asemenea, că aderarea Ucrainei la NATO este inacceptabilă pentru Rusia, că Moscova dorește protecție pentru vorbitorii de limbă rusă din Ucraina și că există o discuție teritorială ce trebuie purtată cu Kievul.