Donald Trump amenință cu noi tarife „substanțiale” țările cu reglementări digitale „discriminatorii”
Președintele american Donald Trump a amenințat că va „impune tarife suplimentare substanțiale” și va înceta să mai vândă tehnologie și cipuri către țări cu reguli digitale descrise de liderul american drept discriminatorii față de companiile americane, informează Politico Europe.
Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social, a transmis un mesaj de avertizare.
„Atenționez toate țările cu taxe, legislație, reguli sau reglementări digitale că, dacă aceste acțiuni discriminatorii nu sunt eliminare, eu, în calitate de președinte al SUA, voi impune tarife suplimentare substanțiale asupra exporturilor acelei țări către SUA și voi institui restricții asupra exporturilor (n.r. americane) de tehnologie și cipuri”, a semnalat Trump în mesaj.
Administrația Trump și unii dintre aliații săi din domeniul tehnologic au lansat atacuri repetate asupra Actului UE privind serviciile digitale, o reglementare ce vizează platformele de socializare, descriindu-l drept „orwellian”, acuzând blocul european de cenzură. Statele Unite se plâng, în egală măsură, că anumite aspecte ale Actului privind serviciile digitale vor genera costuri asupra companiilor americane.
Reuters a relatat luni, citând surse neoficiale, că SUA iau în considerare să reacționeze prin impunerea de vize asupra unor oficiali ai UE și că oficialii americani au avut întâlniri interne pe această temă săptămâna trecută.
Departamentul de Stat al SUA a refuzat să comenteze, dar într-o reacție pentru Politico, purtătorul de cuvânt al instituției a transmis că „monitorizăm cu mare îngrijorare creșterea cenzurii în Europa, dar nu avem alte informații de oferit în acest moment”.
Reuters nu a identificat care oficiali din UE sau din țările membre s-ar putea afla în vizor, și a spus că nu a fost luată nicio decizie finală privind implementarea măsurilor.
Actul privind serviciile digitale reglementează platformele online, cum ar fi rețelele sociale și comerțul electronic, precum și motoarele de căutare. Cele care au mai mult de 45 de milioane de utilizatori în UE, inclusiv Facebook și Instagram de la Meta, TikTok și X, trebuie să respecte reguli stricte privind evaluarea și diminuarea riscurilor importante, precum răspândirea dezinformării și amenințările la adresa minorilor.
Dar republicanii americani, inclusiv vicepreședintele JD Vance, au spus că legea institutionalizează un regim de cenzură care sufocă libertatea de exprimare.
Comisia Europeană este responsabilă de implementarea reglementării privind platformele foarte mari, iar autoritățile naționale de reglementare își asumă responsabilitatea pentru țările respective.
Rubio și omologii europeni vor continua eforturile diplomatice pentru o „înțelegere negociată durabilă” la conflictul din Ucraina. Trump reiterează că „vom pune capăt războiului”
Secretarul de stat american Marco Rubio a avut luni discuții cu mai mulți miniștri de externe europeni și cu omologul său ucrainean Andrii Sybiha pe tema eforturilor diplomatice de a pune capăt războiului din Ucraina, a informat Departamentul de Stat.
Potrivit unui comunicat, Rubio a vorbit cu ministrul britanic de externe David Lammy, cu șefa diplomației UE Kaja Kallas, cu ministrul ucrainean Andrii Sybiha, dar și cu omologii din Finlanda, Franța, Germania, Italia și Polonia.
„Secretarul, miniștrii de externe și Înaltul Reprezentant au convenit să continue cooperarea în eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina printr-o înțelegere negociată durabilă”, a transmis Departamentul de Stat.
Într-o postare pe X, ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha i-a mulțumit lui Marco Rubio pentru eforturi și președintelui Donald Trump pentru „leadershipul său în spiritul păcii”.
I took part in an important call, focused on the path to peace and security guarantees for Ukraine, organised by 🇺🇸 @SecRubio, together with our European allies 🇫🇮@elinavaltonen, 🇫🇷@jnbarrot, 🇩🇪@AussenMinDE, 🇮🇹@Antonio_Tajani, 🇵🇱@sikorskiradek, 🇬🇧@DavidLammy, 🇪🇺@kajakallas.
I am…
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 25, 2025
Sybiha a precizat că garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt esențiale: „Am reiterat poziția Ucrainei că garanțiile de securitate trebuie să fie concrete, constrângătoare din punct de vedere legal și eficiente. Ele trebuie să fie multidimensionale, incluzând nivelurile militar, diplomatic, legal și altele.”
El a subliniat că Ucraina și partenerii săi împărtășesc convingerea că „armata ucraineană reprezintă nivelul fundamental al oricăror astfel de garanții, prin urmare consolidarea sa maximă este prioritatea noastră principală”.
Președintele american Donald Trump a confirmat luni că a discutat recent atât cu liderul rus Vladimir Putin, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni. „Cred că vom pune capăt războiului”, a spus Trump, fără a da detalii suplimentare, în contextul în care planul său de a-i aduce pe Putin și Zelenski la aceeași masă este în impas, relatează AFP, preluat de Agerpres.
Trump a subliniat că nu a discutat garanții specifice de securitate pentru Ucraina, dar a reafirmat sprijinul SUA pentru Kiev. El a menționat și că, la întâlnirea din 15 august cu Putin, în Alaska, cei doi au abordat și subiectul reducerii arsenalului nuclear: „Am dori să denuclearizăm. Este prea multă putere, și am vorbit și despre asta. Face parte din asta, dar trebuie să terminăm războiul.”
Întrebat de ce Putin ezită să se întâlnească cu președintele Zelenski, liderul de la Casa Albă a răspuns: „Pentru că nu-l place.”
Parisul îl cheamă la explicații pe ambasadorul SUA după o scrisoare acuzatoare către Macron privind eșecul combaterii antisemitismului. Washingtonul susține afirmațiile trimisului său
Ministerul francez de Externe l-a convocat pe ambasadorul Statelor Unite la Paris, Charles Kushner, după ce acesta a trimis o scrisoare în care acuza guvernul francez de „lipsa unei acțiuni suficiente” pentru combaterea antisemitismului, relatează CNN.
Parisul a respins ferm acuzațiile, calificându-le drept „inacceptabile”. Ministerul a transmis că acestea „nu se ridică la nivelul calității relației transatlantice” dintre SUA și Franța.
„Creșterea actelor antisemite în Franța după 7 octombrie 2023 este o realitate pe care o deplorăm și față de care autoritățile franceze sunt pe deplin angajate, având în vedere intolerabilitatea acestor acte”, a precizat diplomația franceză într-un comunicat. Luni, ambasadorul Kushner va fi convocat la sediul ministerului de la Paris, se arată în aceeași declarație.
Pentru guvernul francez, aceste declaraţii ale unui diplomat american în funcţie în Franţa încalcă Convenţia de la Viena din 1961, care reglementează relaţiile diplomatice, şi consacră „datoria de a nu se amesteca în afacerile interne ale statelor”, transmite Digi24.
Întrebat dacă administrația Trump susține comentariile lui Kushner, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat pentru CNN: „Da, susținem comentariile sale. Ambasadorul Kushner este reprezentantul guvernului nostru în Franța și face o treabă excelentă în promovarea intereselor noastre naționale în acest rol.”
Potrivit unei copii a scrisorii consultate de CNN, adresată președintelui Emmanuel Macron și datată luni, 25 august, Kushner a scris că și-a exprimat poziția din „profundă îngrijorare” pentru situația din Franța.
„Antisemitismul a marcat de mult timp viața franceză, dar a explodat după atacul barbar al Hamas din 7 octombrie 2023”, a scris Kushner, adăugând că „de atunci, extremiști pro-Hamas și activiști radicali au dus o campanie de intimidare și violență în toată Europa”.
Ambasadorul a susținut că „în Franța nu trece o zi fără ca evreii să fie agresați pe stradă, sinagogile sau școlile să fie vandalizate, sau afaceri deținute de evrei să fie devastate”. El a cerut ca Macron să aplice legile împotriva infracțiunilor motivate de ură „fără excepție” și să depună mai multe eforturi pentru protejarea comunității evreiești.
Kushner a criticat și inițiativele Franței de recunoaștere a statului palestinian: „Declarațiile publice care hărțuiesc Israelul și gesturile către recunoașterea unui stat palestinian îi încurajează pe extremiști, alimentează violența și pun în pericol viața evreilor în Franța”, a afirmat el.
În scrisoare, diplomatul i-a recomandat președintelui francez să „abandoneze pașii care conferă legitimitate Hamas și aliaților săi”, făcând trimitere la măsurile luate de președintele SUA: „Președintele Trump și cu mine avem copii evrei și nepoți evrei. Știu ce părere are față de antisemitism, la fel ca toți americanii.”
Scrisoarea survine în contextul în care Franța, Australia, Canada și Portugalia au anunțat recent intenția de a recunoaște un stat palestinian în septembrie, alăturându-se celor peste 140 de țări care au făcut deja acest pas. Președintele Macron a afirmat că planul Franței se aliniază cu „angajamentul istoric pentru o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu”.
Israelul și SUA au criticat puternic inițiativa, premierul israelian Benjamin Netanyahu acuzând Parisul că ia o decizie care „răsplătește teroarea Hamas”: „Apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian toarnă gaz pe acest foc antisemit”, a scris Netanyahu într-o scrisoare către Macron, obținută de CNN.
SUA nu exclud noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru a opri războiul, afirmă Vance. Lavrov prezintă condițiile Moscovei: Garanții de securitate din partea marilor puteri și absența NATO
Vicepreședintele american JD Vance a declarat duminică faptul că impunerea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, pentru a-l determina pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, nu este exclusă.
„Nu, sancțiunile nu sunt excluse. Dar vom lua aceste decizii de la caz la caz, Noi, desigur, am insistat asupra unui armistițiu. Dar, repet, nu controlăm ceea ce face Rusia. Dacă am fi făcut-o, războiul s-ar fi încheiat acum șapte luni. Cu toate acestea, ceea ce credem este că încă avem multe cărți în mână. Președintele Statelor Unite are multe cărți de jucat pentru a pune presiune și a încerca să pună capăt acestui conflict, și asta vom face”, a spus Vance într-un interviu acordat NBC.
De asemenea, JD Vance s-a declarat încrezător că Statele Unite pot intermedia încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, în ciuda posibilelor obstacole apărute după întâlnirea din această lună a președintelui Donald Trump cu președintele rus Vladimir Putin.
„Credem că am văzut deja unele concesii semnificative din ambele părți, doar în ultimele săptămâni”, a declarat JD Vance în interviu.
Întrebat dacă poate garanta că Statele Unite nu vor trimite trupe pentru a pune în aplicare un eventual acord de pace, Vance a reafirmat opoziția lui Trump față de un asemenea demers
„Președintele a fost foarte clar. Nu vor exista trupe americane pe teren în Ucraina. Dar vom continua să jucăm un rol activ pentru a ne asigura că ucrainenii au garanțiile de securitate și încrederea de care au nevoie pentru a opri războiul”, a spus Vance.
Întrebat despre neînțelegerile privind implicarea Rusiei în stabilirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, Vance a afirmat că „aici e puțin un dialog paralel”.
„În primul rând, nu vorbim despre garanții de securitate până când războiul nu va fi încheiat”, a spus Vance. „Și, desigur, rușii vor face parte din conversația privind încheierea războiului. Așa că, bineînțeles, vor avea un cuvânt de spus.”
Vicepreședintele american a avut un punct de vedere și cu privire la atacul cu rachete ruse din vestul Ucrainei, din această săptămână, care a lovit o fabrică de produse electronice deținută de o companie americană, scrie Agerpres.
„Nu-mi place. Dar acesta este un război și de aceea vrem să oprim masacrele. Rușii au făcut o mulțime de lucruri care nu ne plac. Mulți civili au murit. Am condamnat acest lucru de la început”, a precizat JD Vance.
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu publicat duminică faptul că un grup de state, inclusiv membri ai Consiliului de Securitate al ONU, ar trebui să fie garanții securității Ucrainei, infromează Reuters.
Reuters a relatat săptămâna trecută că președintele Vladimir Putin cere ca Ucraina să renunțe la întreaga regiune Donbas din est, să își abandoneze ambițiile de a adera la NATO, să rămână neutră și să împiedice prezența trupelor occidentale pe teritoriul său, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu modul de gândire de la vârful Kremlinului.
Lavrov a declarat la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News că Putin și președintele american Donald Trump au discutat problema unei garanții de securitate pentru Ucraina și că Putin a ridicat problema discuțiilor eșuate de la Istanbul din 2022.
La acele discuții, Rusia și Ucraina au analizat ideea neutralității permanente a Ucrainei, în schimbul unor garanții de securitate oferite de cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU – Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite – precum și de alte țări, potrivit unei copii a unui proiect de acord consultat de Reuters în 2022.
Lavrov a declarat pentru NBC că un grup care să includă membri ai Consiliului de Securitate ar trebui să garanteze securitatea Ucrainei. Acest grup ar putea include, de asemenea, Germania, Turcia și alte state, a precizat Lavrov.
„Iar garanții ar garanta securitatea Ucrainei, care trebuie să fie neutră, care trebuie să fie nealiniată cu niciun bloc militar și care trebuie să fie non-nucleară”, a insistat Lavrov, conform unei transcrieri a interviului publicată de Ministerul de Externe rus.
Lavrov a precizat, de asemenea, că aderarea Ucrainei la NATO este inacceptabilă pentru Rusia, că Moscova dorește protecție pentru vorbitorii de limbă rusă din Ucraina și că există o discuție teritorială ce trebuie purtată cu Kievul.
