Donald Trump amenință Iranul cu noi atacuri dacă nu acceptă o nouă înțelegere: ”Gata cu domnul drăguț”

Președintele Donald Trump amenință Iranul cu noi atacuri dacă Teheranul nu va accepta o nouă înțelegere, după reblocarea Strâmtorii Ormuz. În acest context, o echipă a administrației Trump va ajunge mâine în Pakistan pentru noi negocieri.

„Iranul a decis ieri să tragă cu gloanțe în Strâmtoarea Hormuz — o încălcare flagrantă a acordului nostru de încetare a focului! Multe dintre ele au fost îndreptate către o navă franceză și un cargobot din Regatul Unit. Nu a fost frumos, nu-i așa? Reprezentanții mei se îndreaptă spre Islamabad, Pakistan — vor ajunge acolo mâine seară, pentru negocieri”, a anunțat Donald Trump într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare.

Potrivit liderului de la Casa Albă, SUA oferă o înțelegere „foarte corectă și rezonabilă”: „Sper să o accepte, pentru că, dacă nu o fac, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran.”

„GATA CU DOMNUL DRĂGUȚ! Vor cădea repede, vor cădea ușor și, dacă nu acceptă ACORDUL, va fi o onoare pentru mine să fac ceea ce trebuie făcut, ceea ce ar fi trebuit să fie făcut Iranului de către alți președinți, în ultimii 47 de ani. E TIMPUL CA MAȘINA DE UCIS A IRANULUI SĂ SE OPRESCĂ!”, a mai adăugat acesta.

Citiți și: Trump, după reînchiderea Strâmtorii Ormuz: Iranul ”nu ne poate șantaja”

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, și Donald Trump anunțaseră vineri redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru trecerea petrolierelor și a navelor comerciale.

La mai puțin de 24 de ore, comandamentul forțelor armate iraniene a revenit asupra acestei decizii. Motivul invocat a fost blocada americană asupra porturilor iraniene, care continuă.

Reamintim că Donald Trump a instituit o blocadă asupra Strâmtorii Ormuz, după ce discuțiile purtate în Pakistan pentru a pune capăt războiului cu Iranul au eșuat.