Donald Trump amenință Iranul cu noi atacuri dacă nu acceptă o nouă înțelegere: ”Gata cu domnul drăguț”

Diana Zaim
Președintele Donald Trump amenință Iranul cu noi atacuri dacă Teheranul nu va accepta o nouă înțelegere, după reblocarea Strâmtorii Ormuz. În acest context, o echipă a administrației Trump va ajunge mâine în Pakistan pentru noi negocieri.

„Iranul a decis ieri să tragă cu gloanțe în Strâmtoarea Hormuz — o încălcare flagrantă a acordului nostru de încetare a focului! Multe dintre ele au fost îndreptate către o navă franceză și un cargobot din Regatul Unit. Nu a fost frumos, nu-i așa? Reprezentanții mei se îndreaptă spre Islamabad, Pakistan — vor ajunge acolo mâine seară, pentru negocieri”, a anunțat Donald Trump într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare.

Potrivit liderului de la Casa Albă, SUA oferă o înțelegere „foarte corectă și rezonabilă”: „Sper să o accepte, pentru că, dacă nu o fac, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran.”

„GATA CU DOMNUL DRĂGUȚ! Vor cădea repede, vor cădea ușor și, dacă nu acceptă ACORDUL, va fi o onoare pentru mine să fac ceea ce trebuie făcut, ceea ce ar fi trebuit să fie făcut Iranului de către alți președinți, în ultimii 47 de ani. E TIMPUL CA MAȘINA DE UCIS A IRANULUI SĂ SE OPRESCĂ!”, a mai adăugat acesta.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, și Donald Trump anunțaseră vineri redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru trecerea petrolierelor și a navelor comerciale.

La mai puțin de 24 de ore, comandamentul forțelor armate iraniene a revenit asupra acestei decizii. Motivul invocat a fost blocada americană asupra porturilor iraniene, care continuă.

Reamintim că Donald Trump a instituit o blocadă asupra Strâmtorii Ormuz, după ce discuțiile purtate în Pakistan pentru a pune capăt războiului cu Iranul au eșuat.

Bulgaria, cel mai nou membru al zonei euro, organizează al optulea scrutin parlamentar în cinci ani. Rumen Radev, președinte demisionar, favorit în sondaje
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

