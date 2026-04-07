Donald Trump amenință Iranul dacă nu redeschide Strâmtoarea Ormuz: O întreagă civilizație va muri în această noapte

Președintele american Donald Trump a lansat o nouă amenințare extremă la adresa Iranului, avertizând că „o întreagă civilizație va muri în această noapte” dacă nu este încheiat un acord și nu este redeschisă Strâmtoarea Ormuz până la termenul-limită stabilit.

„O întreagă civilizație va muri în această noapte, fără să mai poată fi vreodată readusă înapoi. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil se va întâmpla”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

Președintele american a sugerat totuși că un acord de ultim moment rămâne posibil: „Acum că avem o schimbare completă de regim, în care vor prevala minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se poate întâmpla ceva cu adevărat extraordinar. Cine știe?”, a adăugat acesta.

Trump a calificat momentul drept unul decisiv: „Vom afla în această noapte – unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a lumii”, a spus el.

Declarațiile vin în contextul ultimatumului fixat pentru marți seara (ora Washingtonului), până la care Iranul ar trebui să pună capăt blocării de facto a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol.

În paralel, liderul american a reiterat amenințările privind distrugerea infrastructurii iraniene, afirmând anterior că armata SUA ar putea lovi poduri, centrale electrice și alte obiective, „aducând țara înapoi în epoca de piatră”. Experți în drept umanitar internațional au avertizat că astfel de atacuri asupra infrastructurii civile ar putea constitui crime de război.

Pe fondul escaladării, Iranul a respins presiunile americane, insistând că nu este suficient un armistițiu temporar, ci cere încheierea completă a războiului. În același timp, autoritățile de la Teheran au raportat noi atacuri asupra infrastructurii energetice, inclusiv asupra terminalului petrolier strategic de pe insula Kharg.

Statele Unite și Israel desfășoară de la sfârșitul lunii februarie o campanie militară împotriva Iranului, în timp ce tensiunile regionale continuă să afecteze securitatea energetică globală și traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.