Donald Trump anunță acordul dintre Israel și Hamas pentru “prima fază” a planului său de a stabili “o pace puternică, durabilă și eternă”

Ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a declarat, într-un mesaj transmis de la Washington după întrevederea cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, că Statele Unite mulțumesc României pentru stabilitatea parteneriatului strategic bilateral.

„A fost o bucurie să-l revăd pe secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, astăzi la Washington D.C. Ne-a mulțumit, României, pentru stabilitatea parteneriatului nostru strategic”, a afirmat șefa diplomației române într-o postare pe Facebook.

Oana Țoiu a adăugat că a transmis la rândul său „recunoștință pentru prezența trupelor SUA pe teritoriul țării noastre în format aliat și pentru proiectele comune în domeniile apărării, energiei, tehnologiei cât și cele comerciale”.

„Vedem împreună un potențial major de a consolida acest parteneriat pe toate dimensiunile sale, cu mize importante în regiune, și vom continua acest dialog. Ne dorim să contribuim, alături de echipele noastre, la continuarea acestei istorii valoroase a prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii”, a mai precizat ministrul afacerilor externe.

Citiți și Prima întâlnire Marco Rubio – Oana Țoiu: România și SUA pregătesc un nou capitol al Parteneriatului Strategic axat pe securitatea flancului estic NATO, regiunea Mării Negre, economie și energie

Ministrul român al afacerilor externe Oana Țoiu a avut consultări politico-diplomatice cu omologul american, Marco Rubio, în cadrul unei vizite oficiale pe care a efectuat-o la Washington. Acesta a fost prima întâlnire bilaterală a celor doi oficiali și prima reuniune România – SUA la nivel înalt după instalarea administrației Trump, ea având loc la invitația secretarului de stat Marco Rubio, ulterior formatelor de discuții comune din cadrul săptămânii la nivel înalt ONU, precum întâlnirea de lucru a miniștrilor de externe în format transatlantic.

Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, cei doi oficiali au avut un schimb de opinii productiv pe tema consolidării Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, precum și pentru identificarea oportunităților de extindere a parteneriatului.

Șefa diplomației române a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică și aportul bunei colaborări România – SUA la securitatea Flancului Estic.

În context, a evidențiat rolul crucial al prezenței militare americane pe teritoriul României, exemplificată prin importanța strategică a Bazei de la Mihail Kogălniceanu, un pilon esențial pentru postura de descurajare și apărare a Flancului Estic.

Dialogul a vizat, de asemenea, consolidarea cooperării economice și a investițiilor comune în sectoare cheie, precum și rolul consolidat al companiilor românești prezente și în SUA.

O atenție deosebită a fost acordată proiectelor din domeniul energiei, inițiative fundamentale pentru securitatea energetică a României și a regiunii. Totodată, a fost subliniată importanța dezvoltării parteneriatelor private în sectoarele de înaltă tehnologie. Cei doi oficiali au discutat despre oportunitățile de colaborare în domenii precum IT, securitate cibernetică, inovație și Inteligența Artificială, unde SUA și România pot dezvolta proiecte de succes.

Discuțiile au abordat și dosarul Visa Waiver, oficialul român precizând avantajele pe care le-ar aduce în cooperarea bilaterală în domeniul securității frontierelor, precum și în materie de turism.

Secretarul de stat al SUA a mulțumit României pentru calitatea relațiilor bilaterale și ambii oficiali au apreciat rolul parteneriatului în asigurarea securității Flancului Estic și la consolidarea posturii de apărare și descurajare aliate în regiunea Mării Negre. A exprimat interesul SUA pentru dezvoltarea cooperării cu România în plan economic și energetic.

Un punct distinct al discuției l-a reprezentat rolul comunității de români din Statele Unite, o punte de legătură esențială între cele două societăți și un factor activ în consolidarea relațiilor bilaterale.

Ambii oficiali au subliniat importanța demersurilor de dinamizare a contactelor bilaterale în perioada următoare, inclusiv la nivel înalt.

A doua vizită în SUA pentru Oana Țoiu în câteva săptămâni. Pregătiri pentru întâlnirea Donald Trump – Nicușor Dan

Șefa diplomației române se află la doua vizită în SUA în mai puțin de două săptămâni, după ce în perioada 18-29 septembrie s-a aflat la Washington și la New York, pentru discuții cu membri ai Congresului SUA, cu think tank-uri americane, cu mediul academic și pentru participarea la Adunarea Generală a ONU.

Oana Ţoiu a anunţat în luna iulie că se va deplasa în luna septembrie în New York, la Adunarea Generală a ONU, şi în Washington, pentru a face pregătirile cu privire la întâlnirea bilaterală dintre președintele american Donald Trump şi preşedintele român Nicuşor Dan, prin vizita șefului statului român în SUA.

În același context, consilierul prezidenţial pentru securitate națională Cristian Diaconescu a precizat că există o invitaţie oficială din partea preşedintelui SUA Donald Trump, adresată preşedintelui Nicuşor Dan, subliniind faptul că „trebuie să concretizăm o astfel de bilaterală cât mai curând posibil”.

Cei doi președinți s-au intersectat la finalul lunii iunie pentru prima oară, cu ocazia summitului NATO de la Haga, unde s-au salutat și au făcut un schimb de amabilități, iar președintele român a precizat că SUA, prin șeful diplomației Marco Rubio, au felicitat România pentru încheierea alegerilor prezidențiale. Ei au avut la finalul lunii mai și prima lor convorbire telefonică, la o zi după instalarea lui Nicușor Dan în funcția de șef al statului român, context în care Nicușor Dan a afirmat că Statele Unite sunt cel mai apropiat aliat și partener strategic vital al României.

Relațiile cu Statele Unite, pe care România îl consideră principalul partener strategic și la nivelul noii administrații a președintelui Dan, au oferit senzația unei răciri după instalarea lui Trump la Casa Albă, noua administrație inversând decizia administrației Biden de a primi România în programul Visa Waiver.

Pe fondul discursului vicepreședintelui american J.D. Vance la Conferința de Securitate de la München, în care a dat exemplul anulării alegerilor prezidențiale din România în 2024 ca semnal al erodării democrației în Europa, au existat speculații că măsura privind Visa Waiver reprezintă o sancțiune politică la adresa României.

Totuși, Oana Țoiu a avut pe 31 iulie o primă convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, axată pe aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, în urma căreia șefa diplomației române a precizat că vizita sa din luna septembrie de la New York va pregăti vizita în Statele Unite a președintelui Nicușor Dan de la începutul anului viitor. Potrivit celor două părți, întâlnirea a vizat consolidarea cooperării bilaterale în domenii esențiale precum apărarea, energia, comerțul și migrația, în contextul provocărilor regionale de securitate.