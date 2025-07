Donald Trump anunță că SUA vor impune tarife vamale de 30% pentru bunurile din UE și Mexic. Comisia Europeană vrea să obțină un acord până la 1 august

Președintele Donald Trump a notificat Uniunea Europeană și Mexic, printr-o scrisoare oficială postată pe rețeaua sa de socializare, că SUA vor impune taxe vamale de 30% pentru importurile din cele 27 state membre europene și țara vecină, începând cu 1 august. O reacție imediată a venit din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care susține că va depune eforturi pentru a obține un acord comercial până la data de 1 august.

„O taxă vamală de 30 % aplicată exporturilor UE ar afecta întreprinderile, consumatorii și pacienții de pe ambele maluri ale Atlanticului. Vom continua să depunem eforturi pentru a ajunge la un acord până la 1 august. În același timp, suntem pregătiți să protejăm interesele UE prin măsuri proporționale”, a scris președinta Comisiei Europene într-un mesaj postat pe contul X.

A 30% tariff on EU exports would hurt businesses, consumers and patients on both sides of the Atlantic.

We will continue working towards an agreement by August 1.

At the same time, we are ready to safeguard EU interests on the basis of proportionate countermeasures.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2025