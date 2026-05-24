Donald Trump anunță că un acord cu Iranul a fost „în mare parte negociat”, dezvăluind că va include redeschiderea Strâmtorii Ormuz 

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă ceea ce a descris drept un acord aproape finalizat între SUA, Iran și mai mulți intermediari din Orientul Mijlociu, menit să pună capăt unui conflict care durează de luni de zile și care a destabilizat rutele maritime globale, a zguduit piețele energetice și a alimentat temerile privind consecințe economice mai ample, informează Politico Europe, Euronews și Deutsche Welle.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că a organizat o conferință telefonică cu liderii din țările din Orientul Mijlociu, inclusiv Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, scriind: „Un acord a fost negociat în mare parte, sub rezerva finalizării între Statele Unite ale Americii, Republica Islamică Iran și celelalte țări menționate.”

Nu este încă clar dacă acordul va include restricții oficiale privind programul nuclear al Iranului, dezvoltarea rachetelor sau activitățile regionale prin intermediari — principalele puncte de blocaj care au amenințat să facă eșuate negocierile pe tot parcursul primăverii.

„Aspectele finale și detaliile acordului sunt în prezent în discuție și vor fi anunțate în curând”, a scris Trump.

Trump a dezvăluit că acordul va include redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o prioritate majoră pentru Casa Albă și aliații din statele din Golf, după luni de perturbări ale piețelor energetice globale și ale traficului comercial maritim.

Trump a dezvăluit că a avut o convorbire telefonică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, „care, de asemenea, a decurs foarte bine”.

Iranul a dat de înțeles că „diferențele se reduc” în cadrul negocierilor cu SUA, după ce șeful armatei pakistaneze a purtat noi discuții la Teheran, iar secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat jurnaliștilor din India că „s-au înregistrat unele progrese” și că „s-ar putea să avem vești mai târziu în cursul zilei”.

Potrivit acelorași oficiali, o decizie finală cu privire la propunerea elaborată de Pakistan ar putea fi luată în următoarele 48 de ore, pe măsură ce ambele părți o analizează.

Cu toate acestea, atât Iranul, cât și SUA și-au menținut cerințele principale și au avertizat asupra riscurilor în cazul în care atacurile vor fi reluate. Totuși, SUA au luat în calcul o nouă rundă de atacuri împotriva Republicii Islamice.

Statele Unite și Israelul au declanșat conflictul prin lansarea unor atacuri aeriene pe 28 februarie, punând brusc capăt negocierilor cu Iranul. Teheranul a răspuns prin închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, o rută crucială pentru transportul de petrol, gaze și îngrășăminte, provocând un val de șoc în economia mondială.

Statele Unite au impus apoi un blocaj naval asupra porturilor iraniene. De la începutul operațiunii, pe 13 aprilie, Comandamentul Central al SUA afirmă că forțele sale au respins peste 100 de nave comerciale și au avariat patru.

În timpul vizitei sale la Teheran, șeful armatei pakistaneze s-a întâlnit, de asemenea, cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, cu președintele Masoud Pezeshkian și cu alți înalți oficiali, potrivit celor doi oficiali.

Aceștia au declarat că Islamabadul încearcă în continuare să organizeze o a doua rundă de negocieri directe. Nu a fost clar dacă s-a întâlnit cu generalul de brigadă Ahmad Vahidi, șeful Gărzii Revoluționare, care a devenit o figură-cheie în conturarea liniei dure a Iranului în cadrul negocierilor.